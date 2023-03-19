19 марта 2023, 05:52
«Нацисты тоже так делали». Решение властей Украины об уничтожении русской литературы возмутило пользователей Сети
Пользователей YouTube возмутило решение властей Украины об уничтожении русской литературы
Решение украинских властей об уничтожении русской литературы и сносе памятников возмутило пользователей Сети. Комментарии с негодованием по этому поводу они оставили к видеосюжету американского телеканала ABC News, который был размещен на Youtube-канале.
В сюжете показана печатная фабрика на окраине Киева. Там уничтожают произведения русской литературы, среди которой книги таких писателей, как Пушкин и Чехов. Следом за этими кадрами появились изображения со сносом памятников.
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«Сжигание литературы, я думаю, ни к чему хорошему не приводит!», — написал комментатор под ником Time Up. «Ах да, старая добрая мода на сжигание книг. Звучит как раз для страны, которая контролирует то, что выпускают их СМИ», — отметил другой пользователь.
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Еще один пользователь сравнил действия украинских властей с тем, «как если бы Австрия выливала пиво в реку, чтобы избавиться от немецкой культуры».
«Это очень похоже на Германию 1930-х годов», — заметил RFish. «Да, нацисты тоже так делали», — написал юзер под ником Ventura Maxwell.
В марте власти Одессы приняли решение провести демонтаж мемориальной доски, установленной в честь русского полководца Александра Суворова.
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