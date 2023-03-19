Мир 19 марта 2023, 05:52 «Нацисты тоже так делали». Решение властей Украины об уничтожении русской литературы возмутило пользователей Сети Пользователей YouTube возмутило решение властей Украины об уничтожении русской литературы Pxhere

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Решение украинских властей об уничтожении русской литературы и сносе памятников возмутило пользователей Сети. Комментарии с негодованием по этому поводу они оставили к видеосюжету американского телеканала ABC News, который был размещен на Youtube-канале.

В сюжете показана печатная фабрика на окраине Киева. Там уничтожают произведения русской литературы, среди которой книги таких писателей, как Пушкин и Чехов. Следом за этими кадрами появились изображения со сносом памятников.

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«Сжигание литературы, я думаю, ни к чему хорошему не приводит!», — написал комментатор под ником Time Up. «Ах да, старая добрая мода на сжигание книг. Звучит как раз для страны, которая контролирует то, что выпускают их СМИ», — отметил другой пользователь.

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Еще один пользователь сравнил действия украинских властей с тем, «как если бы Австрия выливала пиво в реку, чтобы избавиться от немецкой культуры».

«Это очень похоже на Германию 1930-х годов», — заметил RFish. «Да, нацисты тоже так делали», — написал юзер под ником Ventura Maxwell.

В марте власти Одессы приняли решение провести демонтаж мемориальной доски, установленной в честь русского полководца Александра Суворова.