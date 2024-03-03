Мир 03 марта 2024, 17:21 Американские фермеры предупредили об угрозе продовольственного кризиса Фермеры США назвали «зеленую политику» и инфляцию причинами скорого кризиса Unsplash

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Продвигаемая властями США глобалистская «зеленая политика» и высокая инфляция нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству страны. Если движение в этом направлении продолжится, оно приведет к продовольственному кризису. Об этом в эфире телеканала Fox News заявили основатель организации «Черные фермеры Америки» Джон Бойд — младший и владелец ранчо в Техасе Шэд Салливан.

Руководитель объединения фермеров заявил, что большая часть членов предпочитают закрывать свои хозяйства из-за растущих издержек, которые привели к сокращению поголовья скота.

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«Фермеры закрывают свой бизнес каждый день. У них не появляется больше телят для дальнейшего размножения», — заявил Бойд-младший.

По его оценке, производство говядины за последний год в США сократилось почти на полмиллиона тонн. Уже в ближайшее время с невозможностью купить мясо столкнется большая часть американцев, добавил собеседник журналистов.

Отдельно он добавил, что правительство США отказывает фермерам в финансовой помощи для выкупа заложенных под кредиты ферм, но при этом продолжает отправлять средства на Украину. Все это приведет к тому, что сельское хозяйство погрузится в глубокий кризис и в стране начнется голод.

Владелец ранчо в Техасе Шэд Салливан заявил, что за продвижением «зеленой» повестки стоят крупные корпорации, которые поставили перед собой цель контролировать производство и потребление по всему миру.

«Это происходит повсюду, мы видим, что фермеры становятся частью интегрированной системы. Отрасль мясного скотоводства — последний бастион, который пока не пал», — заявил он.

Салливан добавил, что сейчас властями страны необходимо помешать мировым корпорациям внедрять правила, которые мешают развитию сельского хозяйства и наносят значительный ущерб.

Отмена плана Евросоюза по двукратному сокращению использования пестицидов стала одной из причин масштабных протестов фермеров во Франции. Недовольные отсутствием финансовой поддержки и дополнительным давлением аграрии пошли на радикальные шаги. В Ажене фермеры выгрузили перед зданием банков и префектуры грузовики с навозом из-за недостаточной помощи и высоких процентов по кредитам.