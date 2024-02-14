Мир 14 февраля 2024, 14:31 Французские фермеры завалили навозом здания банка и префектуры в Ажене Фермеры Франции вывалили кучи навоза перед зданиями банка и префектуры в Ажене Global Look Press

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Недовольные медленным выполнением обещаний о поддержке со стороны французского правительства фермеры вышли на новые акции протеста. В Ажене аграрии подогнали к зданиям банка и префектуры грузовики с навозом, которые выгрузили свой груз на входе. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Всего на улицы административного центра провинции Ло и Гаррон вышли около 400 аграриев. Кроме сваленного у ворот префектуры удобрения, протестующие фермеры повесили на ворота кресты в знак протеста против возросшего количества суицидов среди коллег.

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Сопредседатель фермерского профсоюза Хосе Перес заявил, что правительство только дало обещания поддержать аграрный сектор, но реальных шагов так и не сделало, а помощь необходима прямо сейчас.

«Мы попросили [премьер-министра Франции] Габриэля Атталя принять меры по прямому обращению наличности, но он ничего не сделал. Мы атакуем все банки департамента, чтобы показать, что нам нужны деньги», — подчеркнул он.

Хосе Перес пообещал, что акции протеста продолжится, если правительство не начнет принимать меры. Он добавил, что правительственных чиновников ждет «теплый прием» на предстоящей сельскохозяйственной выставке.

Протесты фермеров во Франции начались еще в конце прошлого года. Акции прекратились в начале февраля после того, как глава правительства страны Габриэль Аталь выступил объявил о серии мер поддержки, предусматривающей ежегодные субсидии, налоговые льготы и социальную поддержку аграрному сектору.

Фермеры подчеркнули, что снова выйдут на акции протеста с перекрытием главных магистралей страны, если реализация предложений задержится.