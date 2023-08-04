Эксклюзив 04 августа 2023, 13:07 Африка нужна всем. Почему ЕС будет держаться за континент руками и ногами Военный эксперт Михайлов: РФ и КНР помогут Африке избавиться от европейского колониализма РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия и Китай помогут Африке окончательно уйти от европейского колониализма, но Запад сделает все возможное, чтобы вернуть влияние на континенте. Таким прогнозом поделился с «360» военный эксперт Евгений Михайлов.

«Африка сейчас нужна всем. Это континент, на котором имеется огромное количество ресурсов, и поэтому Европейский союз, в силу своих колониальных традиций, будет держаться всеми руками и ногами за эту территорию», — пояснил он.

Реклама

Михайлов напомнил, что Франция стала терять позиции на континенте, поскольку Мали, Буркина-Фасо и другие африканские государства постепенно уходят из-под ее влияния. Военный эксперт обратил особое внимание на ситуацию в Нигере, где случился госпереворот.

На митингах, которые проходят в Нигере, мы видим половину российских флагов. Африка на нас надеется. Страны Центральной Африки помнят, как Советский Союз помогал им избавляться от последствий колониализма/ Евгений Михайлов военный эксперт

Сейчас Россия, по примеру СССР, будет помогать странам Африки восстанавливать инфраструктуру и поднимать заводы, сказал Михайлов. По его словам, к этому процессу присоединится Китайская Народная Республика.

Африка поднимает голову

На Западе прекрасно понимают, что Россия и Китай помогут африканским государствам, добавил военный эксперт. Западные страны фактически бесплатно черпали ресурсы у Африки, но теперь ситуация на континенте изменится, предположил собеседник «360».

На африканские страны повлиял российско-украинский конфликт, в котором Россия пошла против НАТО, пояснил Михайлов. На континенте увидели, как она сражается с интересами западного блока.

«Африка стала поднимать голову в предчувствии, что будут перемены. Я думаю, что Запад предпримет максимум усилий для того, чтобы вернуть влияние как в Центральной Африке, так и на остальном континенте. Более того, возможны, конечно, военные конфликты. И вот как здесь будут поступать Россия и Китай, мы увидим. Но в любом случае ни Китай, ни Россия не уступят своих национальных интересов и будут помогать Африке избавляться от европейского колониализма», — заключил военный эксперт.