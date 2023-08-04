Мир 04 августа 2023, 10:43 Бывший посол Франции в ООН Жерар Аро назвал провалом Европы госпереворот в Нигере Экс-посол Франции в ООН Аро: госпереворот в Нигере стал глобальным провалом Европы Википедия

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Госпереворот в Нигере стал настоящим провалом Европы, так как не было четкого единства стран по общей африканской стратегии. Об этом Euractiv заявил экс посол Франции в США и ООН Жерар Аро.

«Отсутствие какого-либо четкого европейского единства по общей африканской стратегии также способствует хаосу, который сейчас переживает регион», — констатировал дипломат.

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По его словам, Франция утратила «выдающуюся» роль в регионе. Поэтому власти страны должны начать относиться к африканским коллегам как к представителям суверенных государств. Для республики настал момент для нормализации связей.

Аро подчеркнул, что Германия и Италия, у которых были воинские контингенты в Нигере, тоже должны провести глобальную переоценку.

Находящиеся у власти мятежники в Нигере денонсировали военные соглашения с Францией. Такое решение «Национальный совет по защите родины» принял после столкновения с «бесцеремонным отношением» республики к ситуации в стране.