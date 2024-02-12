Эксклюзив 12 февраля 2024, 00:22 Время диктует, какое кино снимать. Актер Самойленко объяснил, какие фильмы нужны в России Актер Самойленко-старший: россиянам нужно как можно больше хорошего кино Телеканал «360»

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Сложно назвать конкретный жанр фильмов, которого сейчас не хватает зрителям, рассказал актер и продюсер Александр Самойленко-старший в разговоре с автором проекта «Жеребцова и точка» Ксенией Жеребцовой на «360». Однако артист все же объяснил, какого кино больше всего не хватает в наше время.

Мейнстримовское кино

Из отечественного кинематографа «воинственно ушли» американские, западные ленты, напомнил актер. На этом фоне в кинотеатры стали привлекать больше российских фильмов — и это прекрасно. Другой вопрос в том, что сейчас в большей степени стараются делать мейнстримовское кино, заявил артист.

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«В большей степени все стараются делать мейнстримовское кино — то, которое нравится зрителю, то, которое вызывает эмоции: какие-то комедии, триллеры, экшн-фильмы и так далее. Забывая про то, что <…> не только в этом смысл жизни, а есть еще то, что надо понимать, что хорошо, что плохо», — сказал Самойленко.

В наше время нужно снимать больше фильмов о вечных вопросах — именно их обычно разбирает авторское кино, отметил актер.

«Об этом оно в основном. О каких-то могучих проблемах, которые, так или иначе, встают у каждого человека в жизни. И вот такого кино не хватает, с моей точки зрения», — подчеркнул артист.

Диктует время

Звезда сериалов «Папины дочки» и «Бедные смеются, богатые плачут» отметил, что снимать только комедии или только триллеры — бессмысленно.

«Время само диктует, на самом деле, какое кино нужно снимать. Или нужно снимать героическое кино, которое тоже интересно. <…> Как можно больше хорошего кино. Чем больше хорошего кино, тем кино будет больше развиваться. Вот и все», — заключил актер.

Он также рассказал, что для этого нужно.

«Денег. Побольше денег», — отметил Самойленко.

Артист затронул тему об искусстве в тяжелые времена. Он напомнил, что даже в годы Великой Отечественной войны люди ходили в кино, театры и на концерты.