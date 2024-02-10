Эксклюзив 10 февраля 2024, 14:01 «Даже в блокадном Ленинграде ставили спектакли». Самойленко-старший — о комедии сейчас Актер Самойленко-старший заявил, что людям сейчас нужен развлекательный контент

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В самые тяжелые для страны времена люди все равно нуждались в искусстве. Даже во время Великой Отечественной войны они ходили в кино, театры и на концерты. Актер Александр Самойленко-старший в проекте «Жеребцова и точка» рассказал об актуальности развлекательного контента в сегодняшних реалиях.

По его словам, в ситуациях, которые сейчас происходят в стране и мире, люди не замкнулись на своих переживаниях. Жизнь продолжается.

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«Так и должно быть. Даже во время Великой Отечественной войны происходила жизнь и шла жизнь, люди веселились, играли в театре. В том же блокадном Ленинграде за три года было поставлено огромное количество музкомедий, спектаклей и премьерных спектаклей. Люди все равно приходили, несмотря на голод, бомбежки», — отметил актер.

Самойленко-старший добавил, что публике это было нужно, как и нам сейчас. Нельзя постоянно находиться в стрессовых ситуациях, которые нас так или иначе окружают.

«Жизнь — вообще стрессовая ситуация, поэтому не думаю, что нужно выключить телевизор, перестать смотреть кино, убрать театры, музеи и фестивали», — заключил он.

Полная версия интервью выйдет 11 февраля во всех соцсетях «360».

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