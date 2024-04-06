Эксклюзив 06 апреля 2024, 16:25 «Как устроить быт». В Москве презентовали книгу «Дом как маленькое государство» Книгу Ходаковской «Дом как маленькое государство» презентовали в Москве

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В Москве состоялась презентация книги Дианы Ходаковской «Дом как маленькое государство». Это издание поможет читателям обрести счастье, гармонию и жилье своей мечты. Где можно познакомиться с проектом — в материале «360».

О чем книга «Дом как маленькое государство»

Книга представляет собой издание по управлению домом, рассказала Ходаковская в комментарии «360». Это первая комплексная работа со времен «Домостроя».

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Автор представила проверенные инструменты, собранные из разных областей знаний: опыт современников, историческое наследие и исследования, отвечающие на вопросы о том, по каким законам живет дом в XXI веке и как создать настоящее место силы.

Кстати, книга написана как для женщин, так и для мужчин. Книга написана как для арендованного жилья, маленькой комнатки, так и для особняка за городом с тремя этажами. Законы одни и те же. Диана Ходаковская

Все сферы жизни в доме выделены в «министерства»: внутренних дел, технологического развития, финансов, организации пространства и времени, здравоохранения и спорта, питания, внешних связей и энергетики. Этот принцип станет источником вдохновения как для собственного, так и для арендованного жилья со своими обычаями, устоями, защитой, порядком и благоприятной средой, объяснила автор.

Восемь министерств в этой книге разложены таким образом, чтобы мы в каждом министерстве навели порядок. <…> Я сделала намеренно такую концепцию, чтобы можно было читать книгу как одну целостную систему. Потому что на рынке очень много разрозненной литературы. Я ее написала собственно для себя, для своих дочерей. Диана Ходаковская

В книге очень легкий язык, понятный для обывателей.

«Так совпало, что я закончила книгу в год семьи, для меня это очень знаково», — отметила Ходаковская.

Автор кропотливо собрала и систематизировала знания:

об инструментах и алгоритмах управления домом;

об организации пространства — физического, временного и цифрового;

о ведении бюджета и обучении финансовой грамотности детей;

о правильном питании и здоровье домочадцев;

о семейных традициях и ритуалах, правилах приема гостей;

Больше информации о книге «Дом как маленькое государство» можно найти на сайте издательства «Альпина».

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Об авторе

Диана Ходаковская — абмассадор семейных ценностей и уюта, мама двоих дочерей, общественный деятель и автор проекта «Дом как маленькое государство». Женщина практикует и пропагандирует здоровый образ жизни, увлекается психологией, изучает и популяризует комплексный подход по управлению домом и собственной жизнью.

Ходаковская возглавляет отделение ассоциации «Женщины бизнеса» в Московской области и является соучредителем Союза промышленников и предпринимателей «Иволга».

В 2002 году автор проекта окончила романо-германский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и защитила магистерскую диссертацию по специальности «Переводчик немецкого и английского языков».

В 2007 году Ходаковская окончила факультет режиссуры игрового кино в мастерской Ираклия Квирикадзе, и во время учебы участвовала в фестивале дебютных фильмов «Святая Анна».

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В 2009-м — начала карьеру на телевидении в программе «Стильный Рейтинг» на канале Fashion TV, стала ведущей программы Best Look на канале World Fashion Channel. Одновременно с этим женщина развивала собственный проект — «Дневники Недели Моды с Дианой Ходаковской».

В 2011-м женщина стала продюсером и ведущей программы «Города и мэры» и «Идеальный выходной». Затем вела кулинарную рубрику в проекте «Доброе утро» для Первого канала. С 2020 года Ходаковскую назначили на должность председателя отделения Подмосковья ассоциации «Женщины бизнеса».

Презентации книги в Москве

Проект «Дом как маленькое государство» представят в Московском доме книги 6 апреля в 15:00.

Также 9 апреля состоится презентация книги в рамках образовательного форума «Частное образование». Организатором мероприятия выступит московское областное отделение Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Презентация пройдет ДК «Дом Офицеров» в Балашихе.

Книгу уже представили 5 апреля на международной выставке-ярмарке в Гостином Дворе и в штаб-квартире ассоциации «Женщины бизнеса» 3 апреля. На презентации выступили эксперты по управлению домом и своей жизнью в целом.

«У меня презентация не первая, потому что уже целую неделю я презентую книгу в разных местах. Это разные ассоциации, женские клубы, и в том числе международная выставка-ярмарка была в Гостином Дворе. Но для меня самая знаковая — в Московском доме книги, потому что здесь прошла моя юность», — поделилась Ходаковская.

В марте в Подмосковье запустили новый цифровой сервис, который позволяет заказать книги в любой библиотеке региона. Учреждения совершенствуются и становятся интересными для молодежи.