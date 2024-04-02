Подмосковье 02 апреля 2024, 13:13 Подмосковье выделит около 115 миллионов рублей на создание мультимедийных библиотек в 2024 году Unsplash

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Новый цифровой сервис, позволяющий заказать книги в любой библиотеке Подмосковья, запустили в марте. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что библиотеки совершенствуются — они становятся интересными для молодежи.

Сейчас в Московской области работает 825 библиотек. В этом году Подмосковье направит около 115 миллионов рублей на создание модульных библиотек, главная черта которых — мультимедийность. Такие учреждения появятся в Лыткарине, Пушкино, Серпухове Рузе и других округах.

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Модульные библиотеки — это не просто книгохранилище, а место притяжения культурной жизни города, некое арт-пространство, где проходят презентации книг, выставки и показы фильмов.

Сейчас жители Московской области могут воспользоваться цифровым сервисом. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале biblio.mosreg.ru и получить электронный читательский билет.

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