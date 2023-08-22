Эксклюзив 22 августа 2023, 19:54 «Смаковал жизнь». Певица Любовь Казарновская рассказала, почему Тото Кутуньо любил Россию Оперная певица Казарновская: Тото Кутуньо считал русских женщин самыми красивыми РИА «Новости»

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Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо был потрясающим и гениальным мелодистом. Он любил все сердечное и красивое, поэтому ему так близка была Россия, рассказала «360» оперная певица Любовь Казарновская.

Собеседница издания отметила, что лучшая итальянская эстрада включает в себя песни Тото Кутуньо. Композитор вносил огромные смыслы в свои произведения, тонкий и мелодический шарм которых трогал сердца не только женщин, но и мужчин.

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«Мои вдохновения»

Казарновская рассказала, что когда она слушает песни Кутуньо, у нее возникает ощущение, будто она находится в хорошем итальянском ресторане, на берегу моря или озера Гарда.

«И вот эта неспешность летнего дня, чашечка кофе… Он сам смаковал жизнь, любил разговаривать с хорошими людьми о смысле жизни», — поделилась певица.

Казарновская отметила, что Тото Кутуньо обожал красивых женщин. Он всегда останавливал на них взгляд и говорил: «Это идут мои вдохновения».

«И в музыке у него слышно, что это действительно такой гурман по жизни, любящий все красивое, вкусное, глубоко сердечное. Поэтому ему близка была Россия, он действительно ее любил, он всегда говорил, что красивее русских женщин никого не может быть. Итальянки красивые, но русские красивые совершенно другой глубинной красотой», — подчеркнула Казарновская.

Украшение итальянской эстрады

Оперная певица рассказала, что хорошо запомнила Кутуньо, когда он участвовал в российском шоу перевоплощений «Точь в точь». Тогда он поделился с ней, что глаза русских красавиц его завораживают.

«Я как оглянулся на зал, увидел такие красивые глаза у женщин, я сейчас не одну песню спою, а две как минимум. Может, их вырежут из эфира, но я хочу подарить этим женщинам кусочек итальянского тепла. Тем более я знаю, что мои песни так любят в России, очень много их поют и считают, что они — украшение эстрадной музыки 20-го века», — процитировала Казарновская слова итальянского исполнителя.

Он добавила, что именно так оно и было. Собеседница «360» отметила, что память о Кутуньо будет жить в сердцах и мыслях людей постоянно, потому что это совершенно блистательный артист.

«Пусть его душа летит над землей вместе с его роскошными песнями», — заключила певица.

Тото Кутуньо скончался 22 августа на 81-м году жизни. Музыкант умер после продолжительной болезни.