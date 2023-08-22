Мир 22 августа 2023, 18:28 Умер итальянский певец Тото Кутуньо Ansa: итальянский певец Тото Кутуньо скончался на 81-м году жизни РИА «Новости»

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В Италии в возрасте 80 лет скончался певец и композитор Тото Кутуньо. Об этом сообщило агентство Ansa со ссылкой на его менеджера Данило Манкузо.

«Кутуньо, чье имя при рождении было Сальваторе, умер в миланской больнице Сан-Раффаэле „после продолжительной болезни, которая стала более серьезной в последние несколько месяцев“», — предало издание.

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В 1990 году Тото Кутуньо выиграл международный конкурс «Евровидение» с песней Insieme: 1992. Он дважды побеждал на фестивале песни в Сан-Ремо. Самым известным хитом музыканта стала композиция L’Italiano.

«В 2019 году группа украинских музыкантов попыталась помешать ему выступать в Киеве, утверждая, что он симпатизирует России», — добавило Ansa.

Кутуньо работал с Адриано Челентано, а также написал в сотрудничестве с Фабрицио Берлинчиони песню «Ti lascio amore» для альбома Le migliori, записанного с известной итальянской певицей Миной.