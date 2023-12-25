Эксклюзив 25 декабря 2023, 14:15 Доигрались в чужие игры. Россияне перестали узнавать Деда Мороза Публицист Миронова: торжество Санта-Клауса над Дедом Морозом в России неприятно Телеканал «360»

Читать 360tv в

Компания Calltouch провела исследование и выяснила, что Санта-Клаус в России популярнее Деда Мороза. Больше половины россиян путают двух дедушек, а среди молодежи таких вовсе 68%. Еще 15% граждан страны не видят между этими персонажами решительно никакой разницы. Узнает Деда Мороза в России менее чем каждый пятый. Кажется, конец столь непростого 2023 года — отличное время, чтобы поговорить о том, что подростки забыли, кто такой Дед Мороз. Как мы дошли до такой жизни — в колонке публициста Анастасии Мироновой для «360».

Далее — прямая речь.

Видят только на утренниках

Поколения молодежи, которым Санта ближе Мороза со Снегурочкой, выросли на западных фильмах и рекламе. Санту они видели в кино, по телевизору. Он развозил кока-колу, разносил подарки всем кинозвездам начиная с Кевина Маккалистера из «Один дома». Санта, а не Дед Мороз был во всех самых популярных мультфильмах.

Итог: 73% жителей России об этих двух новогодних дедах знают из фильмов и рекламы.

И что толку, что в Великом Устюге резиденция Деда Мороза? Поезд его ездит по стране. В прошлом году он в новогоднюю ночь стоял в Новгороде, мы собирались его встретить, но не доехали: пробки, заботы. Надо бы спросить дочку, когда придет из школы: а она кого лучше знает, Деда Мороза или Санту?

Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

Мы с ней, кстати, в прошлом году были в Костроме. Там везде написано, что это родина Снегурочки. Есть даже универсам «Снегурочка».

Должна признаться, что моему ребенку было совершенно не интересно, что там со Снегурочкой, почему она живет отдельно от деда, где ее родители. Вот так! И это девочка не сидит у телевизора, а с Дедом Морозом встречается каждый Новый год.

С детьми постарше, с подростками дела еще хуже. На утренники они уже не ходят, про Деда Мороза им узнать негде. Кстати, это исследование еще раз опровергает миф, будто молодежь не смотрит телевизор. Его смотрят все! Некоторые досмотрелись до того, что уже и Деда Мороза перестали узнавать.

Zamir Usmanov / Russian Look / Global Look Press

Вытолкать из европейцев

За те годы, что у нас никому не было дела до воспитания молодежи, сформировались целые прозападные поколения. Вообще, разговор о Деде Морозе надо начинать с того, что мы, россияне, вполне себе европейцы. Самые настоящие люди европейской цивилизации. И татары наши, и буряты тоже — европейской культуры. Только мы находимся с другими европейцами во временной конфронтации.

Россия — большая европейская страна, которая оказалась в конфликте с соседями-европейцами. Это вполне привычное для нас состояние. Как и для других европейских народов: в Европе всегда кто-нибудь с кем-нибудь воюет. Полвека, с победы над Германией и до войны в Югославии, прошедшие в Европе без войны, это по меркам европейской цивилизации ничто.

Почему вдруг все забыли, что раньше постоянно воевали друг с другом? При этом все оставались европейцами.

Рождественская ярмарка в Австрии / IMAGO / Volker Preusser / Global Look Press

Нынешний конфликт особенный. Нас на его основании решили из европейцев выписать. Или вытолкать. Между прочим, способствовала этому гитлеровская нацистская пропаганда, строившаяся на том, что в СССР живут унтерменши.

Не поверите, но до Гитлера такой риторики в Европе не было. Ни при войне с Петром, ни во время наполеоновских войн, ни в Крымскую, ни в Первую мировую европейцы не представляли нас неевропейцами. Изображали дикими, казаками, купчинами — да. Неевропейцами и нелюдьми не считали.

Современная Европа в отношении к России наследует взглядам гитлеровской Германии, которая убеждала мир в том, что в России живут неполноценные представители homo sapiens.

Ни о чем не думали

Но мы такие же европейцы. В Санта-Клауса вон верим. Молодежь наша успела поездить по миру — мир успел увидеть, что это европейские люди. Полагаю, именно поэтому еще завяз украинский конфликт, несмотря на поддержку Киева более чем 50 государствами: Западу не удалось настроить резко против нас своих граждан — они ведь успели на нас посмотреть и убедиться, что мы такие же.

Санта-Клаус — рождественский дед, отождествляемый с образом Николая Чудотворца / Freepik

Конечно, с одной стороны, это очень хорошо — у сегодняшних наших противников не получится одномоментно расчеловечить такого же, как они сами, потому мы продолжаем восприниматься Европой как часть западного мира. Мы и есть западный мир, западная культура.

Как Аким Апачев когда-то вышел с песней о том, что Донбасс забирает с собой и мову, так и мы можем сказать, что европейская культура и наша тоже. Наши Менделеев, Чайковский, Зворыкин — тоже часть европейского наследия.

С другой стороны, конечно, торжество Санта-Клауса над Дедом Морозом неприятно. Оказалось, можно было легко и непринужденно через импорт культуры сформировать проевропейскую молодежь. То есть ту, что в час Х выберет не национальные, а общеевропейские интересы, которые не в первый раз в истории оказались противоположны нашим.

В Великом Устюге — на вотчине Деда Мороза в Вологодской области / Yuriy Kaver / Russian Look / Global Look Press

Санта — это же такой символ поп-культуры, которая благодаря мягкой экспансии и воспитала у нас людей, которые в решающий момент вместо пророссийской заняли проевропейскую позицию. Всего-то и потребовалось, что примерно на 25 лет отдать ТВ и кинопрокат под западную масс-культуру.

Деда Мороза 20-летние забыли, 30-летние еще помнят, но они уже вместо «Ну, погоди» смотрели «Тома и Джерри» и сегодня воспитывают подросших детей. У нас взрослеют поколения, чьи мамы и папы росли исключительно на западном масс-кино, тупых боевиках, примитивной фантастике. Думали, это обернется ерундой, в лучшем случае примитивизацией вкусов.

Да и, откровенно говоря, вряд ли те, кто открывал кинопрокат и телевидение для западного ширпотреба, вообще о чем-то думали. Тем более о том, чем опасно неузнавание Деда Мороза.

Igor Kharitonov / AiF / Global Look Press

Вызывайте Чебурашку

Вообще, в этой маленькой новости о торжестве Санта-Клауса столько всего кроется. Он ведь, Санта, принес не только наднациональные ценности — его можно смело считать воплощением другого вида культуры, которая формирует у нас соответствующий тип человека — потребителя.

Насчет этого массового типажа социологи и антропологи ведут в России споры. Одни считают, что у нас уже сформировалось общество потребления, и негодуют по этому поводу, вторые думают, что оно только формируется.

Общество потребления в России, конечно, давно сформировалось: зародилось оно в брежневский застой, а на западной масс-культуре нарастило монструозные формы. Однако в стране пока остается весомая доля поколений, которые ставят под сомнение безусловную ценность потребления. У новых поколений — не так. Среди зумеров и нынешних подростков антипотребительство — это уже субкультура, как веганство или климатический активизм. Еще чуть-чуть, и таких поколений стало бы в стране большинство.

Помните, как раньше все время пугали, что телевизор победит холодильник? Ну что ж, похоже, скоро наступят времена, когда холодильник будет побеждать телевизор — тоже мало хорошего. Казалось бы, что такого? Дали рынку свободно зарабатывать на западном киноширпотребе. Последствия будут самые серьезные.

Когда-то думали, что самым опасным станет взращивание именно потребителя: человека, который колбасу, яркую одежду и большой плазменный телевизор предпочтет личной свободе.

Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Оказалось, последствия могут быть куда тяжелее: на западной масс-культуре вырос лояльный западным масс-ценностям человек. Повторю: ничего плохого в европейской культуре самой по себе нет, мы сами европейцы. Но если она предполагает отказ от национальных интересов, начинаются проблемы.

Европейские войны приходят и уходят, Европа воевала всю свою историю. Но обычно нации воевали за свои национальные интересы. Образно говоря, каждый воевал за своего Деда Мороза. А что теперь?

Всего лишь заработать на диком рынке кино и телевидения хотели у нас в постсоветское время, а получилась большая проблема: десятки миллионов человек выросли на чужой национальной культуре. И много еще «чебурашек» придется выпустить, прежде чем удастся эту проблему сгладить хотя бы в будущих поколениях.