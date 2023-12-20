Путешествия 20 декабря 2023, 14:52 ❄️ В гости к сказке. Сколько стоит тур в Великий Устюг и как туда доехать Туроператор Ансталь: туры в Великий Устюг стоит покупать заранее Igor Kharitonov / AiF / Global Look Press

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Великий Устюг — знаменитая вотчина Деда Мороза, где в Новый год всех гостей ожидают мастер-классы, интерактивные программы и памятные подарки. Большой праздник запланирован в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024-го. Сколько стоит тур на родину зимнего волшебника и куда там точно стоит сходить, разбирался «360».

История резиденции Деда Мороза

По поверьям, на высокой горе Гледен Вологодской области жили два брата — Водолей и Мороз. Были они всегда дружны и честно трудились. Каждый следил за водой по сезонам: первый присматривал в теплое время, второй — в холодное.

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Однажды братья поссорились, но это было так давно, что причины раздора уже никто не помнит. Водолей ушел на левый берег Сухоны, и стали они жить порознь. Грустно было Морозу без близкого человека — отправился он путешествовать по миру в надежде найти утешение. Много и долго плутал по белу свету, поседел и стал похож на старца.

Душа Мороза не смогла найти себе места на чужбине, в итоге быстрее ветра отправился он на родину. Как увидел издали гору, понял: нет на свете роднее и любимее этих мест. Позабыл Мороз все обиды и помчался к Водолею. Обнялись братья, помирились и с тех пор живут не разлей вода в Великом Устюге.

Gennadii Khameliyanin / Russian Look / Global Look Press

В действительности Великий Устюг стал резиденцией Деда Мороза не так давно. В 1999 году на тот момент мэр Москвы Юрий Лужков и бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев решили создать новое туристическое место.

Великий Устюг выбрали родиной русского Деда Мороза, ведь это идеальная северная локация — там красивейший лес и резной терем.

Терем Деда Мороза в Великом Устюге / РИА «Новости»

Интересный факт: наш Дед Мороз вовсе не был одинок. Несмотря на редкие упоминания, его женой считают Зиму: «У леса на опушке жила Зима в избушке».

У супругов было три сына — Декабрь, Январь и Февраль. Один из них женился на Вьюге, у них родилась Снегурочка — внучка зимнего волшебника. Хотя есть другая версия: у духа зимы не было семьи, а Декабрь, Январь и Февраль — это тройка лошадей.

РИА «Новости»

Мероприятия в Великом Устюге в 2024 году

В конце года в гости к Деду Морозу традиционно приезжают родители с детьми. Туристы стараются выделять на путешествие не менее четырех-пяти дней с учетом дороги.

Праздник в Великом Устюге Великоустюгского района Вологодской области сильно отличается от того, что мы привыкли видеть, ведь там действительно все похоже на сказку, рассказала «360» руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь.

У них красивая иллюминация, множество сказочных новогодних персонажей, среди которых, естественно, Дедушка Мороз. На новогоднюю ночь запланировано трехчасовое шоу с конкурсами, будут подарки и фейерверк. Наталия Ансталь

На родине зимнего волшебника можно сходить погладить оленей и прокатиться на ледяных горках. Кроме того, есть возможность промчаться на тройке лошадей или посетить баню. Архитектура самого города, основанного в 1212 году, тоже интересна.

Удобнее всего взять тур, в который включена подготовленная программа с посещением всех интересных мест.

Городская резиденция Деда Мороза

Резиденция Мороза гостеприимная и уютная, пронизана духом зимы и сказкой. Круглый год радушный хозяин принимает гостей, а его добрые помощники проводят экскурсии по 12 комнатам резного терема и рассказывают увлекательные истории.

РИА «Новости»

Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Посетителям рассказывают об истории края и памятниках архитектуры, показывают народное ремесло Великого Устюга. Для детей проводят мастер-классы, можно увидеть коллекции новогодних и рождественских елочных игрушек.

Почта Деда Мороза

Деду Морозу ежегодно приходят примерно 400 тысяч писем со всех уголков России. Кстати, отправить конверт можно, написав в адресной строке кодовую фразу: «Деду Морозу, лично». В музее хранят все письма, которые можно прочитать и умилиться.

РИА «Новости»

Музей новогодней игрушки

Музей включает в себя небольшие залы, каждый украшен и посвящен определенной эпохе. Посетители могут услышать историю новогодних украшений — от дореволюционных и советских до современных.

Дед Мороз из Великого Устюга / РИА «Новости»

Сколько стоит тур в Великий Устюг

Наталия Ансталь уточнила, что туры стоят по-разному. Некоторые путешественники планируют поездку, оплачивая программу на месте. Кто-то предпочитает купить сразу готовый тур, в который входит трансфер.

«Цены разные, но все в пределах 20-25 тысяч рублей на человека. Конечно, бывают и по 30 тысяч рублей. Все зависит от наполнения [тура]. В первую очередь нужно отталкиваться от бюджета, который вы готовы выделить», — объяснила она.

Обычно пакеты составляют так, что чем дороже, тем насыщеннее программа. Оформлять тур стоит заранее, предупредила Ансталь, поскольку их быстро разбирают.

РИА «Новости»

Как добраться в Великий Устюг

На поезде или автобусе

Расстояние до Великого Устюга от Москвы — около тысячи километров. От Санкт-Петербурга — чуть больше, 1100 километров.

Для тех, кто собрался ехать в Великий Устюг на поезде, дорога из обеих столиц без пересадок займет от 18 до 32 часов в зависимости от поезда. Билеты стоят от 2500 рублей за пассажира. Из Ленобласти добираться дольше и дороже.

Из Москвы состав отправляется с Ярославского вокзала, из Петербурга — с Ладожского. Оттуда нужно доехать до одной из станций — Котлас Южный, Котлас Узловой или Ядриха.

Далее в Великий Устюг можно попасть на автобусе или воспользоваться услугами такси, которое нужно ловить либо на месте, либо заранее договариваться с водителями.

РИА «Новости»

Из Вологды в Великий Устюг ежедневно ездит автобус. Помимо этого, работают несколько агрегатов такси по маршруту Великий Устюг — Вологда и обратно. Информацию о тарифах можно узнать непосредственно в приложениях или на сайтах площадок.

На личном автомобиле

Автомобилисты могут доехать до вотчины Деда Мороза через Ярославль и Вологду по трассе M8. После Вологды нужно свернуть на Тотьму (трасса Р-7) и продолжать движение до конечной точки. Автодорога начинается в районе поселка Чекшино, от него нужно двигаться в восточном направлении. Через 139 километров, достигнув Тотьмы, Р-7 пересекается с Сухонским трактом, которая и ведет в Великий Устюг.

Freepik

Из Санкт-Петербурга до Великого Устюга можно добраться через Тихвин и Вологду. Из Нижнего Новгорода нужно ехать по дороге Р-159 Нижний Новгород — Яранск до города Урень, от которого до Великого Устюга ведет дорога Р-157 Урень — Котлас.

Водителям, которые планируют прибыть в Великий Устюг с южного (Оренбург, Уфа) или с восточного (Магнитогорск) направлений, стоит выбрать маршрут через населенные пункты: Йошкар-Ола, Яранск, Шахунья, Урень, Ветлуга, Шарья, Никольск. Так будет быстрее и удобнее.