Культура 31 января 2024, 19:36 «Забинтуйте им руки». Зачем делают ремейки советских мультфильмов? Кинокритик Григорьев: пора оставить в покое советскую мульт- и киноклассику РИА «Новости»

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В конце 2024 года россиян ждет фильм о домовенке Кузе. На подходе — киноприключения Винни-Пуха. Похоже, авторам нравится использовать знакомых зрителям персонажей потому, что это требует меньше проработки деталей для образа и мотиваций героев. То, что при этом редко получается хороший продукт, никого не волнует — конкурентов-то нет.

Фильмы о домовенке Кузе и Винни-Пухе

Продюсер и режиссер Сарик Андреасян рассказал, что уже в декабре этого года российские кинотеатры покажут полнометражный фильм о приключениях домовенка Кузи.

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Снимет картину Виктор Лакисов, в главных ролях заявлены Алика Смехова, Марк Богатырев, София Петрова, Женя Малахова. Домовые будут анимированными.

Также на большом экране может появиться отечественный кинофильм о Винни-Пухе. Права на этого персонажа Александра Милна ранее принадлежали The Walt Disney Company, однако в 2022 году наконец стали общественным достоянием.

Постановку готовит кинопрокатная компания «Наше кино», сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика». Уже подписан контракт с наследниками Бориса Заходера, который перевел книгу о медвежонке и был автором сценария советских мультфильмов о нем.

Фильмы-сказки нового образца

После кассового успеха киноверсии «Чебурашки» страну буквально захватила мода на экранизацию лучших советских мультфильмов. Так, перед Новым годом в прокат вышел музыкальный фильм-сказка «Бременские музыканты». Фильм быстро набрал немало негативных отзывов критиков и зрителей.

Не понравились скомканность и затянутость сюжета, плохая игра Трубадура, но больше всего ругали жуткие маски бродячих музыкантов — Кошки, Пса, Петуха и Осла, которых так расхваливали авторы фильма перед премьерой. Исправить положение не помогли даже песни из оригинального мультика.

Многие авторы разгромных рецензий приводили в пример советский фильм «Мама» 1976 года. Его главные герои были сплошь животные: коза и семеро козлят, волк, медведи, бараны, зайцы. Так как у создателей ленты не было возможности использовать компьютерные эффекты (их попросту еще не изобрели), за дело взялись гримеры.

Все персонажи получились довольно узнаваемыми, грим не скрывал мимику артистов. Конечно, сыграл свою роль талант как великолепных актеров, так и всей команды проекта. Недаром картину отметили специальным призом жюри фестиваля детских и юношеских кинофильмов в Венеции.

Но вернемся в сегодня. При участи компании «Наше кино» в марте (вместо заявленного ранее 1 января) в кинотеатрах стартует прокат российского музыкального фильма «Летучий корабль». Да-да, речь идет о той самой истории с боевыми бабками-ежками, меланхоличным водяным и хитом «А я не хочу, не хочу по расчету!».

Тоже весной, но уже в апреле, выйдет фильм «Сто лет тому вперед» — вольное прочтение одноименной повести Кира Булычева. Судя по трейлеру, и тут использовали песни из советского фильма «Гостья из будущего», как минимум «Прекрасное далеко» в откровенно страшной перепевке.

Нельзя сказать, что отечественным киноделам совсем уж не удаются сказки. Например, фильм «По щучьему велению» получился довольно легким и забавным, хотя авторы тоже вышли за пределы классической истории Емели. Видимо, дело в том, что они снимали фильм именно по сказке, а не по следам советского мультика.

Кстати, этот фильм показал одну важную деталь: в России-таки умеют создавать толстомордых пушистых котов с помощью компьютерных технологий! Но, это, видимо, какое-то тайное знание, иначе не объяснить страшные образы Бегемотов во всех экранизациях «Мастера и Маргариты», включая последнюю.

Из советских героев в мутантов

Киножурналист и кинокритик Роман Григорьев в разговоре с «360» признался: пора оставить в покое советскую мультипликационную и киноклассику. Переделанные герои в основном оказываются какой-то чудовищной интерпретацией знакомых образов, мутантами. Исключением стал разве что Чебурашка.

Страшно представить, кем станет домовенок Кузя в руках наших кинодеятелей. Иногда им хочется забинтовать руки, чтобы ничего не трогали. Я, как зритель, просто не пойду это смотреть — хватило вариантов, которые уже видел. Хочется оставить впечатления, которые сформировались еще в детстве, нетронутыми. Роман Григорьев

Едва ли государство должно участвовать в создании таких лент, подчеркнул киножурналист. Но и жесткая цензура не выход: зачастую те, кто занимается подобным регулированием, сами слабо разбираются в киноискусстве.

«Когда огромное число людей смотрят шоу типа „ЧБД“, „Дом-2“ и подобного рода контент, требовать от этих зрителей какого-то хорошего вкуса и моралистических устоев, наверное, уже сложнее», — сказал Григорьев.

«ЧБД», или «Что было дальше?», позиционируют как русскоязычную юмористическую передачу. Суть проста и незатейлива: в студию приходит гость, а ведущие откровенно над ним издеваются, активно используя ненормативную лексику, которая, видимо, должна заменить юмор. Приглашенный старается отвечать на том же уровне. Первоначально шоу выходило на YouTube. Удивительно, но к создателям этого контента глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина претензий не имеет.

По словам киножурналиста, нет ничего удивительного в том, что из вполне приличных историй, вышедших в советское время, получаются современные уродцы. Они и не могли возникнуть другими: это ответ на то, что происходит в обществе. Если из советского кинематографа получаются Франкенштейны, те, кто их создает, и сами нездоровы.

Я посмотрел «Иван Васильевич меняет все» — меня хватило минут на семь. Просто понял, что дальше физически не смогу это смотреть. Когда жена Шурика, уходя, говорит: «Ты от меня не отписывайся, а то мне всякая подписота важна» — я «хватаюсь за маузер». Тупо и не смешно, автор этих «шуток» — человек без чувства юмора. Роман Григорьев

Но кто-то же досмотрел это «болотное варево» до конца. Страшно предположить, какими шутками и песенками «наградят» авторы мужика из мультика «Падал прошлогодний снег», если и его решат вывести на большой экран, сыронизировал киножурналист.

Расчет — и ничего больше

Кинокритик Дмитрий Бортников пояснил, что авторы последних ремейков мультипликационной классики СССР действуют по расчету: знакомых персонажей не нужно представлять зрителям и что-то им объяснять. Выбраться посмотреть на любимых с детства героев могут и люди старшего поколения, и их дети.

Государство достаточно активно участвует в создании новых фильмов. Фонд кино и Минкульт поддерживают не всех, но многих. На качество это влияет тем, что бюджеты могут быть, благодаря государству, значительно больше. Некоторые обращаются несколько лет подряд, тем самым имея возможность получать поддержу несколько раз. Дмитрий Бортников

Снимать продолжения всем известных историй никто не запрещает, как и переосмысливать сказки, добавил собеседник «360». Знакомые герои могут сталкиваться с новыми обстоятельствами, как это было в том же «Чебурашке», а кому-то из персонажей можно создать предысторию.