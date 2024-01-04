Эксклюзив 04 января 2024, 16:52 Реюнион «Бременских музыкантов». Ребрендинг не удался Писатель Беседин: у новых «Бременских музыкантов» нет сверхидеи Скриншот трейлера фильма «Бременские музыканты»

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После колоссального успеха «Чебурашки» в прошлом году новым семейным российским фильмам придется непросто: даже если картина удачная, сравнения с работой режиссера Дмитрия Дьяченко не избежать. Но безупречный материал, взятый за основу в «Бременских музыкантах», его создатели умудрились испортить. Об этом писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — его прямая речь.

Каждый семейный фильм, выходящий в российский кинопрокат в новогодние каникулы, обречен на сравнение с «Чебурашкой», сделавшим колоссальную кассу в прошлом году. Да, сравнения неизбежны — в ближайшее время так точно.

В этом году на лавры «Чебурашки» претендует лента от Алексея Нужного «Бременские музыканты». В продюсерах значится Никита Михалков — так что неудивительно присутствие данного кино в суперпраймовое время проката.

«Бременские музыканты» — это, конечно, легенда. Их знают и любят с детства. Причем люди разных поколений. Многие, конечно же, смотрели легендарный мультфильм, в котором прежде всего очаровывают песни.

Скриншот трейлера фильма «Бременские музыканты»

Геннадий Гладков и Юрий Энтин создали настоящие шедевры. «Луч солнца золотого», например, — это то, что способно вытащить из депрессии за 30-40 прослушиваний (спасибо, Муслим Магометович, за великое исполнение). У меня в коллекции винила — две пластинки с песнями из «Бременских музыкантов».

И вот на этом наследии, как это часто бывает в последнее время, решили сделать большие прибыли. Удобно ведь взять бренд, сделать ребрендинг (это не я, нет; так изъясняется героиня нового фильма) — и вуаля: зритель идет в кинотеатры.

Откуда столько иностранных слов в этом моем тексте? Фокус в том, что Алексей Нужный в своей ленте, кажется, не только надоедливо использовал их, но и, похоже, решил собрать кадры из всех голливудских блокбастеров, которые видел каждый. Не знаю, то ли это пародия (не слишком удачная), то ли просто катастрофическое отсутствие идей.

Скриншот трейлера фильма «Бременские музыканты»

Когда повозка музыкантов движется по изумрудно-зеленым далям, вспоминаешь «Властелина колец» и его новозеландские пейзажи. Когда эту повозку сжигают и петух, вооруженный ультрапушками, дышащими холодом, взмывает в воздух, то это компиляция из «Матрицы» и «Железного человека». Ну а появление музыкантов в городе, захваченном разбойниками, — всего лишь прямая отсылка к «Зорро».

И даже распорядительница модного фестиваля — почему-то негритянка. Продолжать подобные параллели можно долго, но стоит ли? Точнее так: стоило ли в принципе делать их? Или режиссер мог попытаться создать нечто свое?

Беда в том, что новые «Бременские музыканты» — это бесконечное ре (re): ремейк, ремикс, реюнион, реставрация и так далее. За основу взят безупречный материал, который, как ни крути, монументален. Однако и его, как выяснилось, можно испортить. Режиссер почему-то не стал заморачиваться причинно-следственными связями. Как и в большинстве современных фильмов (не только российских, но и голливудских), картина провисает, прежде всего, на уровне сценария. Причем с самого начала.

К примеру, появление животных (петуха, осла, кошки, собаки) в принципе никак не объясняется в ленте. И если в мультфильме животные смотрятся органично, потому что все там рисовано, то здесь — в мире новых «Бременских музыкантов» — живут только люди. Так откуда появились животные, простите?

К слову, выглядят они так, что пробуждают аллюзии не на семейное кино, а, скорее, на хорроры вроде «Винни: кровь и мед». Да, выглядят местами то дешево, то жутковато, то жутковато и дешево. При этом даже в мультфильме у каждого из «музыкантов» был свой типаж, свой образ.

Скриншот трейлера фильма «Бременские музыканты»

В фильме же все довольно однообразно: первые шутки петуха, заявляющего, что он дракон, и полагающего, что по нему фанатеет каждый в радиусе ста метров, могут вызвать улыбку, но приедаются слишком быстро. Вообще, создатели ленты предпочли примитивный юмор, который повторяется по кругу. Но, как известно, шутка, произнесенная дважды, не становится смешнее.

Возможно, не стоит ждать от современного семейного фильма глубокого раскрытия образов, но мы же в праве рассчитывать на то, чтобы принцесса не была всего лишь вздорной девицей, мечтающей о славе, а ее отец — король в исполнении Сергея Бурунова — жадным, трусливым снобом в смешном купальном костюме.

Бурунов, кстати, играет неплохо, Мария Аронова, назначенная на роль атаманши, которая хочет, чтобы ее не боялись, а любили, чуть хуже.

Не спасает и как всегда уровневая игра Константина Хабенского, исполнившего роль того самого сыщика, у которого нюх как у собаки, а глаз как у орла. Его в ленте Нужного слишком мало, да и мотивация все так же туманна и не прописана.

Скриншот трейлера фильма «Бременские музыканты»

А новое поколение актеров в очередной показывает, что у нас с молодыми исполнителями беда: Валентина Ляпина и Тихон Жизневский, ну как так, ребята? Кстати, лично мне очень не понравился образ Трубадура в новых «Бременских музыкантах»: это не герой, устремленный к мечте, а, скорее, хипстер, бесцельно плавающий, как маршмеллоу в латте.

Если же мы о смыслах, о нарративах картины, то тут все довольно простенько и прозрачно. Авторы ленты стараются раскрыть понятие семьи — что это и для чего. Но уходят не в банальности и общие места даже, а в какую-то суетность. Так же и с любовью, которая показана авторами «Бременских музыкантов» штрихпунктирно и неубедительно.

Вообще, вся эта весьма пестрая история с, казалось бы, правильными месседжами, крепким актерским составом по итогу скукоживается, пусть и способна под конец выдавить слезу у таких сентиментальных зрителей, как я и мои дочки. Однако этого мало, дабы претендовать на что-то действительно серьезное.

Почему так? Все очень просто. У этого фильма нет сверхидеи, нет даже адекватной, внятной идеи, подкидывающей ответ на вопрос: «Для чего снималось это кино?»

Скриншот трейлера фильма «Бременские музыканты»

Нет, ну понятно, что ради заработков. Понятно, что ради некоего ремейка советского наследия. Однако, в отличие от «Чебурашки» (будем оперировать этим примером, раз начали), новые «Бременские музыканты» не объединяют поколения — хотя бы потому, что аранжировки выглядят слишком современно и синтетически (хотя Максим Фадеев, безусловно, старался), а душевность здесь ванильно-водянистая, как мороженое на распродаже. Оттого веришь мало.

Да, посмотреть новых «Бременских музыкантов» разок можно, но вот пересматривать и рекомендовать их для души и семейного вечера — нет, спасибо, увольте. Пойду-ка я лучше поставлю на проигрыватель винил и подпою чудесному голосу Магомаева «Ночь пройдет, наступит утро ясное…»