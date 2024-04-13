Эксклюзив 13 апреля 2024, 16:14 «Падение империи» — Гражданская война в США: кто допустил такое?! Писатель Беседин: Гарленд «Падением империи» открыл скрытых в душах чудовищ Скриншот трейлера фильма «Падение империи»

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Вышедший на экраны художественный фильм режиссера Алекса Гарленда «Падение империи» оказался не просто очередным боевиком с большим количеством кровавых жертв. Он раскрыл трансформацию человека, у которого страшная реальность пробудила живущих в душе чудовищ. Посмотревший картину писатель Платон Беседин увидел в ней воплощение фразы немецкого философа Фридриха Ницше о бездне и в колонке для «360» задался вопросом, может ли такой сюжет стать реальным.

Далее — его прямая речь.

Когда началась вся эта заварушка в Техасе, затем, в общем-то, сошедшая на нет, мой коллега бросил: «Вот выйдет на экраны „Падение империи“ — тогда и посмотрим».

Что ж, ленту Алекса Гарленда — режиссера очень достойного — многие, действительно, ждали. Шутка ли сказать, фильм рассказывает о Гражданской войне в США, когда объединенные силы Техаса и Калифорнии идут на Вашингтон. Президент должен быть не просто свергнут, но уничтожен. Ликвидирован.

Да, в этом есть некоторое политическое несоответствие: вряд ли Калифорния и Техас могли бы объединиться в такой борьбе, но это, как говорится, детали.

Похоже, что режиссеру Алексу Гарленду кто-то из сильных мира сего (то самое Deep State?) дал карт-бланш: снимай, что хочешь, но донеси главное — если президент США (тут вероятен намек на Трампа) или кто-либо еще нас не послушается, то ему кирдык. Как и почти всей Америке.

Гражданская война в «Падении империи» (в оригинале Civil War) показана максимально убедительно. Людей в этой реальности убивают исключительно за то, что те родились в Гонконге.

Тут, в принципе, важно, откуда ты — из Колорадо, Флориды, Миссури. Иначе — можешь получить пулю. Причем в определенный момент становится абсолютно все равно, кто за кого.

Усатый журналист Джоэл, мечтающий взять интервью у президента США, говорит снайперу с накрашенными ногтями (правда, лак на них подтерся): «Так вы же не знаете, за кого он?» — речь о стрелке, засевшем в доме.

А его напарник отвечает: «Ты совсем ничего не понял, здесь стреляют…»

Это, на самом деле, так. В ленте стреляют и убивают все. И пусть вас не обманывают «ярлыки», «сепаратисты».

Оппоненты Вашингтона действуют и выглядят как профессиональная армия. При этом они максимально безжалостны.

Кто-то, вероятно, решит, что они представляются такими положительными персонажами, борющимися с демоном капитализма и отстаивающими справедливость. Нет, такого тут и близко нет. Это безжалостные прирожденные убийцы, например, расстреливающие переговорщиков. Беда в том, что и люди государства довольно-таки отвратительны.

Вообще при просмотре «Падении империи» понимаешь две вещи. Именно такую историю экспортировали США по всему миру. В борьбе за «свободу и демократию» люди расстреливали, вешали других людей. Крови, жестокости, насилия в ленте Гарленда реально много.

Однако, если зритель не лишился эмпатии, он все равно будет сочувствовать народу. В данном случае американскому. Иначе невозможно.

Просмотр «Падении империи» — это еще одно напоминание того, что война омерзительна, отвратительна, и ей нет и не может быть никаких оправданий. Гарленд тут очень убедителен.

Скриншот трейлера фильма «Падение империи»

То, как сделана лента, — это максимально серьезный уровень. Музыкальное сопровождение (правда, не хватило легендарной композиции Guns’n’Roses Civil War), работа с планами (приближение/удаление), построение композиции, выбор натуры — все на высоте.

В ленте Гарленда есть что-то от лучших образцов Терренса Малика и Френсиса Форда Копполы.

Причем бюджет «Падения империи» по нынешним меркам весьма скромен — «всего» 50 миллионов долларов. Однако этих денег вполне хватило на то, чтобы передать опустошение, вызванное Гражданской войной.

Шикарные планы — брошенные машины, залитые кровью и краской здания, разбитые самолеты — создают одновременно апокалиптическую (в духе «Книги Илая» или «Дороги») и реалистичную атмосферу.

Скриншот трейлера фильма «Падение империи»

Гражданская война в США — это, на самом деле, не главный пласт «Падения империи». Главное — то, что происходит в душах человеческих.

Культовый фотокорреспондент Ли Смит берет под шефство молодую, начинающую репортерку Джесси (Кейли Спейни).

Роль последней мне не очень понравилась, а вот то, как сыграла Ли блестящая Кирстен Данст, заслуживает всяческих похвал, восторгов и высших наград. Играет она не словами, а движениями, даже мельчайшим напряжением мышц — все по великому Мейерхольду.

Выгоревшая, разочаровавшаяся в профессии и людях, но пытающаяся сохранить человечность и милосердие женщина показана Кирстен запредельно убедительно.

И вот эта плоскость — то, как мутирует Джесси, вглядывающаяся в бездну, то, как меняется она по итогу местами с Ли, — это лучшее, что есть в фильме.

Скриншот трейлера фильма «Падение империи»

Да, говорить станут о Трампе и демократах, антитрамповское это кино или нет, но ключевое в «Падении империи» — вовсе не политика, а то, как меняется человек в разверзшемся аду, то, как борец с чудовищами — все по Ницше — сам становится чудовищем.

Вот это, на самом деле, делает ленту Алекса Гарленда фильмом действительно первого ряда. Все остальное, безусловно, тоже крайне важно, но оно уже идет после и, что называется, закрепляет пройденный материал.

Блестящее, почти образцовое кино, оставляющее много открытых «проклятых» вопросов.

Главный из них — подтвердится ли тезис Оскара Уайльда «жизнь только подражает искусству»? И если подтвердится, то как воплотится «Падение империи» (Civil War) в нашей реальной жизни? К просмотру обязательно!