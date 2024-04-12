Мир 12 апреля 2024, 17:03 Три штата в США могут не допустить участия Байдена в выборах ABC News: Вашингтон, Алабама и Огайо могут не внести Байдена в бюллетени Unsplash

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Огайо, Алабама и Вашингтон могут не внести действующего президента США Джо Байдена в бюллетни на выборах в ноябре. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По информации источника, офис представительства государственного секретаря в Вашингтоне направил письмо главе Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисону и предупредил, что может не успеть внести Байдена в бюллетени из-за нарушения сроков подачи документов.

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Такие же проблемы возникли у предвыборного штаба главы государств возник в штатах Огайо и Алабама. При этом срок приема заявок от кандидатов в президенты заканчивается 20 августа, поэтому время у штаба Байдена еще есть.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. От Демократической партии свою кандидатуру выдвинет Джо Байдена, а республиканцев представит Дональд Трамп.

Ранее Трамп рассказал, что вместо Байдена страной управляют умные и злобные люди из его команды.