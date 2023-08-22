22 августа 2023, 19:22
«Озвучил целую эпоху». Лещенко назвал смерть Тото Кутуньо печальным событием для мира
Певец Лев Лещенко: Тото Кутуньо был другом нашего Отечества
Итальянский исполнитель Тото Кутуньо был одним из немногих композиторов, которые озвучили целую эпоху. Об этом «360» заявил эстрадный певец Лев Лещенко.
По его словам, смерть итальянца — трагическое событие для России и мира. Лещенко отметил, что Кутуньо «был другом нашего Отечества».
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«Да, я с ним был знаком, очень печальное событие, жалко. Он один из немногих композиторов, который озвучил целую эпоху. И Джо Дассен, и многие другие исполнители пели его песни», — отметил российский артист.
Итальянский певец Тото Кутуньо ушел из жизни 22 августа в возрасте 80 лет. Причиной смерти, предположительно, стала продолжительная болезнь артиста.
Кутуньо стал известным благодаря своим песням-хитам. В 1990 году он выиграл Евровидение, исполнив композицию Insieme. Самой популярной песней Кутуньо по праву считался хит L’Italiano.
Музыкант сотрудничал и с другими исполнителями. Публика навсегда запомнила его дуэты с Адриано Челентано, Джо Дассеном и песню Ti lascio amore, написанную в соавторстве с Фабрицио Берлинчиони.
Музыка
Лев Лещенко
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