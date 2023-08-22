Эксклюзив 22 августа 2023, 19:22 «Озвучил целую эпоху». Лещенко назвал смерть Тото Кутуньо печальным событием для мира Певец Лев Лещенко: Тото Кутуньо был другом нашего Отечества РИА «Новости»

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Итальянский исполнитель Тото Кутуньо был одним из немногих композиторов, которые озвучили целую эпоху. Об этом «360» заявил эстрадный певец Лев Лещенко.

По его словам, смерть итальянца — трагическое событие для России и мира. Лещенко отметил, что Кутуньо «был другом нашего Отечества».

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«Да, я с ним был знаком, очень печальное событие, жалко. Он один из немногих композиторов, который озвучил целую эпоху. И Джо Дассен, и многие другие исполнители пели его песни», — отметил российский артист.

Итальянский певец Тото Кутуньо ушел из жизни 22 августа в возрасте 80 лет. Причиной смерти, предположительно, стала продолжительная болезнь артиста.

Кутуньо стал известным благодаря своим песням-хитам. В 1990 году он выиграл Евровидение, исполнив композицию Insieme. Самой популярной песней Кутуньо по праву считался хит L’Italiano.

Музыкант сотрудничал и с другими исполнителями. Публика навсегда запомнила его дуэты с Адриано Челентано, Джо Дассеном и песню Ti lascio amore, написанную в соавторстве с Фабрицио Берлинчиони.