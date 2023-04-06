Культура 06 апреля 2023, 21:17 «Нашествие» не за горами. От рок-марафона ждут необычных коллабораций Музыкальный критик Бабичев заявил, что «Нашествию»-2023 нужно удивить публику «ВКонтакте»

Читать 360tv в

После трех лет молчания организаторы «Нашествия» объявили дату нового фестиваля. Пока нет никакой точной информации об участниках и хедлайнерах трехдневного рок-марафона. Однако публику непременно придется чем-нибудь удивить, особенно учитывая тот факт, что молодежные команды еще не выросли до уровня звезд. Вся надежда только на тех, кто остался от «старой гвардии» русского рока.

Фестиваль «Нашествие» возвращается

Крупнейший музыкальный фестиваль под открытым небом «Нашествие» возвращается после трехлетнего перерыва. «Главное приключение года» пройдет с 4 по 6 августа включительно на новой площадке в Калужской области. Имена участников и хедлайнеров пока не сообщались.

Реклама

Впервые фестиваль стартовал в 1999 году и, за исключением 2007-го, проходил ежегодно. За 19 лет тут успели выступить все ведущие рок-музыканты страны, было открыто немало молодых талантов. Участники «Нашествия» даже выходили на связь с экипажем МКС.

Официальный сайт фестиваля сообщает, что сейчас стоимость билетов начинается от 2300 рублей, проживание в кемпинге — от 2800, парковка автомобиля — 2100 рублей. Гостей ждет не только музыка, но и встречи с представителями театра и кино, историческая реконструкция.

Площадка фестиваля «Нашествие» 2019 года / «ВКонтакте»

Танки отпугнули рокеров

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с «360» отметил, что на фестивале нужно давать место молодым исполнителям. Он напомнил, что в начале нулевых годов «Нашествие» был супер-популярным фестивалем. Что ни артист, то хедлайнер.

«Тогда люди приезжали на три-четыре дня и просто с удовольствием проводили время, слушая свои любимые группы. Но с тех пор утекло много воды. Я знаю, что многие исполнители отказывались даже до пандемии выступать на этом фестивале», — сказал Бабичев.

По его словам, музыкантов смущало сотрудничество организаторов «Нашествия» с министерством обороны: на площадке фестиваля появилась военная техника. Многих это не устраивало, они справедливо считали, что не нужно смешивать музыку с чем-то еще.

Фестивалю нужно второе дыхание

Бабичев напомнил, что за три года, прошедших с последнего «Нашествия», появилось достаточно молодых исполнителей, готовых выйти на сцену фестиваля. Отчасти они заменят тех музыкантов, что уехали из страны.

Конечно, какие-то эксперименты обязательно должны быть, потому что перерыв, связанный с пандемией, был большой. Фестивалю нужно давать второе дыхание, пусть и с риском эксперимента, с какими-то необычными коллаборациями. Евгений Бабичев

Критик добавил, что, возможно, для выступления на «Нашествии» исполнители старшего поколения объединятся с молодыми рокерами. Возможно, организаторы устроят какие-то тематические площадки по рок-направлениям, расширят палитру жанров выступающих до джаза.

«Не знаю, чем удивят организаторы и продюсеры, но то, что они должны это сделать — это однозначно. Потому что так просто возвращаться очень рискованно. Даже истовые фанаты „Нашествия“ сейчас как раз-таки будут присматриваться перед тем, как взять билет», — сказал Бабичев.

Он подчеркнул, что на устроителях фестиваля лежит большая ответственность: получится ли провести «Нашествие» также ярко, как прошлые годы.

Рок перестал бунтовать

Бабичев отметил, что начало XXI века было отмечено огромным количеством ярких исполнителей. Сейчас, видимо, рок не может себя по-настоящему раскрыть, проявить присущее ему бунтарство. Наверное, не то время, когда нужно как-то выделяться.

Заявить о себе без какой-то финансовой поддержки, убойного репертуара и поддержки продюсера лейбла очень сложно. Но мне кажется, даже имея все эти ресурсы, люди выжидают. Потому что сейчас именно рок-направлению очень трудно занять свое место под солнцем. Евгений Бабичев

Музыкальный критик отметил, что сегодня чаще всего видно артистов, которые «восстали из пепла». Например группа «СерьГа» Сергея Галанина, казалось, уже пережила пик своей популярности, однако снова начала собирать большие площадки.