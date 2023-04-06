Общество 06 апреля 2023, 10:03 «Нашествие» пройдет в России после трехлетнего перерыва Фестиваль «Нашествие» состоится 4–6 августа в Калужской области РИА «Новости»

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Музыкальный фестиваль «Нашествие» после перерыва вновь пройдет в России. Он состоится 4, 5 и 6 августа в Калужской области. Об этом сообщили организаторы в беседе с РИА «Новости».

«Оргкомитет фестиваля „Нашествие“ с радостью сообщает, что в 2023 году „Главное Приключение Года“ состоится 4, 5 и 6 августа на новой площадке в Калужской области», — заявили они.

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Мероприятие сохранит свой неповторимый формат. Гостей ждут выступления известных музыкантов, представители театра и кино, историческая реконструкция, игровые, спортивные, детские активности.

«Молодежная сцена фестиваля традиционно подарит путевку в жизнь сотням молодых музыкантов из самых разных регионов страны», — добавили представители пресс-службы.

Медиадиректор фестиваля Сергей Горбачев уточнил, что площадку развернут около деревни Митяево. Это всего час езды на машине из Москвы по Киевскому или Минскому шоссе.

Фестиваль «Нашествие» в последний раз проходил в июле 2019 года, тогда гости съезжались в Тверскую область. Событие в следующим году не состоялось из-за эпидемии коронавируса и предписаний Роспотребнадзора. Мероприятие отметили в 2021-м из-за роста случаев ковида, а в 2022-м без объяснения каких-либо причин.