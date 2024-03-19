Культура 19 марта 2024, 12:08 «Дюна», «Прибытие» и все-все-все. Кто такой Дени Вильнев и как он взломал законы Голливуда Канадский режиссер Дени Вильнев стал укротителем «Дюны» Billy Bennight / AdMedia / Global Look Press

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Канадский кинематограф богат на сильных режиссеров-фантастов: к примеру, он подарил миру создателя «Терминатора» Джеймса Кэмерона и сумеречного автора «Мухи» и «Преступлений будущего» Дэвида Кроненберга. Но самым популярным и успешным современным канадским фантастом можно смело назвать Дени Вильнева. Как он делает миры будущего осязаемыми и в чем уникальность новой «Дюны», выяснял «360».

Биография Дени Вильнева

Режиссер Дени Вильнев родился в 1967 году в Канаде — в деревне Жантильи, ставшей позже частью города Беканкур в провинции Квебек, у нотариуса и домохозяйки он стал первым из четырех детей. Судя по образованию, которое получили дети семейства Вильнев, жили они в достатке.

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Дени отучился сначала в частной школе Сен-Жозеф де Труа-Ривьер, которая до сих пор именует себя семинарией, хотя от строго религиозного образования там отошли как раз в конце 60-х.

Потом будущий кинематографист учился во франкоязычном колледже общего и профессионального образования (CEGEP) в Труа-Ривьер. И только затем Дени Вильнев поступил в Университет Квебека в Монреале, чтобы вплотную заняться кино.

Global Look Press

Дени Вильнев довольно долго жил с канадской актрисой, дочерью профессора все того же Университета Квебека в Монреале Махой Гренон — у них родились три дочери. Однако во время съемок «Прибытия» Дени Вильнев сблизился с ассистенткой, известной канадской тележурналисткой и документалистикой Таней Лапуант.

Сейчас они официально женаты и работают вместе. Одна из дочерей Вильнева, Саломе, тоже строит карьеру в кинорежиссуре.

Вильнев с женой Таней Лапуант / IMAGO / Steve Vas / Global Look Press

Начало кинокарьеры Дени Вильнева. Канадский период

Предупреждаем, в этом и последующих разделах могут быть спойлеры к фильмам Дени Вильнева!

Молодого кинематографиста очень увлекала форма. Снимая первые короткометражки, Дени Вильнев мог потратить значительно больше энергии на то, чтобы получить красивую картинку, нежели на то, чтобы раскрыть условный сюжет. Однако первые полнометражные опусы режиссера дома, в Канаде, принимали очень тепло.

Дени Вильнев в 2011 году / Graham Hughes / CP / Global Look Press

Первый полноценный фильм Вильнева — странноватая мелодрама «32-е августа на Земле» — с нежностью отсылает к традициям французской новой волны, что неудивительно для франкоканадца и страшного синефила.

На местном уровне картину о двух людях, которые не очень понимают, что им делать со своей жизнью, но жаждут обрести хоть какой-то смысл, оценили высоко и с порога даже попытались выдвинуть в качестве претендента на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Но фильм даже в шорт-лист Американской киноакадемии не попал. В мире дебют Вильнева восприняли скорее как милую безделицу.

Второй полный метр режиссера оказался даже более сюрреалистичным. Для справки: в фильме «Водоворот» историю главной героини в жизненном кризисе повествует говорящая рыба. Но затем Дени Вильнев начал понимать, что в кино нужно рассказывать истории. Он занялся поиском баланса между замысловатой формой и содержанием, которое все-таки должно иметь логическую завязку, кульминацию и развязку.

Фильм «Политех» 2009 года канадец снял по реальной истории, произошедшей все там же, в Канаде, в 1989 году. В Политехнической школе Монреаля студент-женоненавистник устроил массовый расстрел, убил 14 студенток и покончил с собой, обвинив в своих жизненных злоключениях феминисток. Долгое время этот случай был самым страшным массовым убийством в североамериканской стране.

Вильнев рассказывает историю одной из свидетельниц убийств, а также ее однокашника — молодого человека, который после расстрела мучился чувством вины: поскольку убийца намеренно отпускал из классов парней-студентов, молодой человек поспешил скрыться. Неспешная, почти холодная черно-белая картина наблюдает за насилием и его последствиями со стороны, не смакуя жестокость, но фиксируя ее как упрямый факт.

«Политех» стал триумфатором сезона в Канаде, получив как высшие награды киноакадемии страны, так и локальные премии в Квебеке и Торонто. Тогда же Вильнев взял первую номинацию в Каннах.

Фильм «Пожары» (2010 год) по пьесе канадского драматурга с ливанскими корнями Ваджи Муавада Вильнев представил через год. Также он выступил в качестве соавтора сценария, восхитившись тем, как история Муавады отражала действительность, но напоминала при этом настоящую греческую трагедию.

Сюжет пересекается во многом с судьбой ливанской девушки Сухи Бечары, арестованной за покушение на Антуана Лахада, тогдашнего лидера поддерживаемой Израилем Армии Южного Ливана, однако биографической эту историю считать нельзя. Несмотря на то что Дени Вильнев не был до начала работы над проектом близко знаком с ближневосточной культурой, его подход к травматичной истории посчитали довольно честным.

Вильнев на «Джини» — национальной кинопремии Канады, март 2011 года / x99 / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Пожары» принесли Вильневу первую номинацию на «Оскар».

«Многие люди говорили мне, что должны показать этот фильм своим детям, показать им, через что они прошли. Они говорили: „Мы никогда не говорим об этой части нашей истории. Они преподают историю детям до 1975 года. После этого наступает эпоха табу“», — рассказывал The Washington Post сам режиссер.

Дени Вильнев в Голливуде. Мрачные картины

После успеха своих первых действительно крупных работ Вильнев постепенно начал набирать обороты, превращаясь из талантливого канадского кинодела в международную звезду.

Все еще находясь в поиске идеального баланса между формой и содержанием, он стал браться за максимально жанровые концепции фильмов, но подавать их с помощью приемов, гораздо более характерных для фестивального кино.

Фильм «Пленницы» — триллер-детектив о расследовании похищения детей — медленно, чудовищно медленно и пугающе спокойно, с необычных ракурсов водит ожидающего действия зрителя по лабиринтам времени, пространства, да даже просто сознания героев, обожженных каждый своим горем. И только изредка, очень дозированно и всегда в нужный момент, в кадре происходит нечто такое, что заставляет зрителя удивиться, неуютно поежиться и жадно смотреть дальше.

Психологический детектив «Враг» о простом человеке, обнаружившем неожиданно похожего на него как две капли воды незнакомца, бьет поклоны фильмам Дэвида Линча (там даже снялась одна из любимиц режиссера-сюрреалиста Изабелла Росселлини) и творчеству Франца Кафки.

«Убийца» — жесткий боевик с психологической начинкой, а также Бенисио дель Торо, Эмили Блант и Джошем Бролином в актерском составе. Он неспешно и издали, с позиции исключительно стороннего наблюдателя, изучает тему насилия, хотя жанрово порадует и тех, кто пришел посмотреть на перестрелки плохих парней с хорошими. Только ближе к середине фильма выяснится, что хорошие не всегда хороши, а плохие не всегда плохи.

Первый период голливудского Дени Вильнева рисует зрителю довольно мрачные картины о мире, который всегда скрывает в своей глубине очередного лавкрафтианского монстра, которого ты не сможешь даже толком осознать, как бы ни пытался. Иногда это конкретный человек, иногда — совокупность обстоятельств, на которые невозможно повлиять, а иногда — и вовсе твое отражение.

Дени Вильнев в научной фантастике. Артбастеры

В своей карьере Вильнев перепробовал многое: триллеры, мелодрамы, детективы, боевики. Но лишь один жанр наконец позволил ему раскрыть себя практически в полной мере — научная фантастика.

Миры будущего позволяют сочетать реализм с определенной вседозволенностью выбора тем и способов рассказывать историю, ведь всегда можно пожать плечами и сказать «что вы, что вы, тут не может быть никаких аналогий с реальным миром, у нас же тут фантастика». Это сильно развязало режиссеру руки и позволило выделить новый поджанр типично голливудского кино — артбастер.

В отличие от наконец-таки оскароносного Кристофера Нолана, с которым канадского режиссера часто сравнивают за невероятную скрупулезность в подборе картинки и любовь к замедлению и ускорению темпа повествования, Дени Вильнев весьма неплохо прописывает женских персонажей. Часто (хотя и не всегда) женщина в его кинолентах пытается исправить разрозненный и разрушенный мир, она скорее созидает и хочет добиться правды. Или хотя бы гармонии.

В 2016 году Дени Вильнев представил «Прибытие» — историю контакта человечества с пришельцами. Она разворачивается то на глобальном уровне, то резко схлопывается до сознания главной героини, которой предстоит выдержать тяжелейшее испытание — собственную жизнь, полную воспоминаний о будущем.

Сопровождается это музыкой Йохана Йоханнсона: она крепко вшита в пространство фильма и музыкой не кажется вовсе — это часть звукового сопровождения мира.

Paramount Pictures / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Рассказ Вильнева о границах мира, которые оказываются в прямом смысле определены границами языка, напоминает о том, что коммуникация — чуть ли не самое человечное, что есть в людях. По смыслу «Прибытие» сильнее всего напоминает «Близкие контакты третьей степени», в обеих картинах на фоне важнейшего события в истории развивается судьба довольно маленького человека.

Канадский режиссер любит напоминать зрителю, как физически ничтожен человек — он занимает в кадре очень мало места по сравнению с окружающей действительностью, которая часто затуманена, затемнена или залита таким плотным светом, что различить что-либо не представляется возможным. Но при этом маленький человек в мирах Вильнева способен на невероятные поступки.

Следующее детище Дени Вильнева — «Бегущий по лезвию 2049», продолжение фильма другого фантаста Ридли Скотта, вышедшего на экраны в 1982 году. Судьба этих двух картин сложилась на удивление похожим образом: на момент премьеры оба фильма не вызвали большого ажиотажа, но с течением времени обрели статус культовых в своем жанре.

Дени Вильнев с актерами Харрисоном Фордом и Райаном Гослингом на съемках, 2017 год / Stephen Vaughan/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Бегущий по лезвию 2049» вывел визуальное мастерство Вильнева на совершенно другой уровень. Богатая на фактуру вселенная работы Скотта сохранила все узнаваемые черты, но за 30 лет разницы в событиях (и 35 лет в реальности!) многое в кадре изменилось. Цвета стали ярче, голографическая реклама на улицах мегаполиса будущего — еще циничнее, а человечность — еще более мерцающей.

Одна из главных черт Дени Вильнева как рассказчика — неспешность — оказалась очень кстати в работе с «Бегущим по лезвию 2049», поскольку медитативное повествование давало возможность глубже втянуться в фантасмагорические гигантские пространства картины. А затем хотя бы немного приблизиться к ответу на главный вопрос всей истории о людях и репликантах: что делает человека человеком?

С кинематографической точки зрения Дени Вильнев, кажется, нащупал свою золотую формулу: начинку из жанрового кинематографа с его узнаваемыми атрибутами он помещает в оболочку очень изысканных фестивальных приемов.

Мастер свободно экспериментирует со светом и цветом, углубляя пространство с помощью музыки (с «Бегущего по лезвию 2049» началось плотное сотрудничество Вильнева с композитором Хансом Циммером) и подбирая актеров, за которыми интересно наблюдать, даже если они, как Райан Гослинг, просто существуют в заданных обстоятельствах, не говоря ни слова.

Columbia Pictures / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Дюна» Дени Вильнева — в чем ее уникальность

С таким интересным опытом, который Вильнев затем несколько лет долго и упорно оттачивал, он и подобрался к чудовищно трудной «Дюне» Фрэнка Герберта.

На «Дюне» споткнулось немало великих кинематографистов. Алехандро Ходоровски собирался создать гигантский 14-часовой эпос, художником которого был бы создатель образа «Чужого» Ганс Рудольф Гигер, императора-падишаха играл бы Сальвадор Дали, а музыку написала бы британская рок-группа Pink Floyd. Но через несколько лет проект закрылся — столько денег на него никто (будучи в своем уме) в 1975 году не дал бы.

Неудивительно, что в следующий раз кинокомпания потребовала, чтобы фильм всеми правдами и неправдами вложился в стандартный хронометраж. «Дюна» Дэвида Линча шла в кинотеатрах в версии на 137 минут, хотя режиссерская версия составляла 189 минут.

Кроме того, расхождения — когда авторские, а когда и вынужденные — между книгой (на тот момент уже культовой) с фильмом сильно раздражали фанатов и в прокате работа Линча провалилась.

Так что Дени Вильневу предстояло в 2021 году пройти между Сциллой и Харибдой — не делать из серии книг 14-часового киномонстра, но и не пытаться впихнуть огромную космооперу в стандартные два часа. Режиссер решил создать из «Дюны» классическую трилогию — по примеру «Звездных войн», «Властелина колец» или даже «Крестного отца».

Взявшись за проект, канадец сделал из первой «Дюны» фильм-экспозицию, который не собирается сразу погружать зрителя в борьбу за планету «пряности», а пытается поступательно и медленно ввести его в большой, неуютный, но чарующе красивый мир, чтобы в нем можно было обустроиться.

Дени Вильнев и актеры, снявшиеся во второй части «Дюны» / Carlos Tischler / Eyepix Group / Global Look Press

Подобную медитативность в декорациях бесконечной пустыни можно сравнить разве что с «Лоуренсом Аравийским». И люди оценили эту заботливость режиссера — затраты на фильм окупились в мировом прокате, причем в постковидную эпоху, примерно в четыре раза, вопрос о второй (а вскоре и о третьей части) «Дюны» с того момента не стоял.

Выходит, именно Вильнев показал, что голливудские блокбастеры можно и нужно создавать иначе — производя впечатление не столько принципом «накидать всего, поярче и побольше», но и говоря зрителю: постой, подожди, не торопись — вдохни, выдохни и посмотри. Как красиво.