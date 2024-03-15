Интересное 15 марта 2024, 14:49 Сказка на все времена. Что нужно знать о новой «Дюне» На создание «Дюны» писателя Герберта вдохновил город Флоренс в Орегоне Warner Bros / Keystone Press Agency / Global Look Press

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«Дюна» стала одним из самых популярных проектов Голливуда. И вероятно, это только начало, ведь количество книг о фантастической вселенной дает возможность снять масштабный сериал не хуже «Звездных войн» или «Терминатора». Как создавали две части фильма, откуда там «русский след» и кто еще пытался воплотить на экране историю Фрэнка Герберта — в материале «360».

«Дюна» — сказка на все времена

Кинотеатры продолжают показ второй части фильма «Дюна». Там, как и в первой картине, есть все: красивая картинка, прекрасны актерский состав, завораживающая музыка и полное соответствие веяниям времени — расовое разнообразие и ничем не обоснованная смена пола некоторых персонажей.

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При этом история саги — не что иное, как очередная вариация на тему «да придет спаситель». Казалось бы, все это уже было: мистер Андерсон и волшебник со шрамом, Люк Скайуокер и сын Сары Коннор, маленький полурослик с кольцом. Но дело, как обычно, в деталях истории — именно они делают «Дюну» столь притягательной.

К тому же картина повторила волшебство «Гарри Поттера» и «Властелина кольца»: люди бросились искать первоисточник — книгу американского писателя-фантаста Фрэнка Герберта. Возможно, прочтя ее, фанаты «Дюны» узнают, какими на самом деле были герои и глаза фременов (или фрименов).

Кто и как написал роман «Дюна»

Американскому писателю-фантасту Фрэнку Герберту было уже под 40, когда он опубликовал роман «Дракон в море» (рассказывающий, кстати, о войне Запада и Востока, во время которой западные специальные атомные подлодки нагло воруют восточную нефть). Книгу приняли хорошо, и литератор решил отправиться в путешествие за вдохновением для новой истории.

Прибыв в прибрежный городок Флоренс штата Орегон, фантаст был заворожен песчаными дюнами и попытками контролировать их перемещение с помощью специальных трав. Герберт даже вспомнил журналистскую молодость и сел за статью «Они остановили движущиеся пески», но скоро ее забросил: на горизонте замаячил новый роман.

Орегонские дюны, что послужили источником вдохновения для Фрэнка Герберта / Викимедиа

Герберт много общался с американскими индейцами, читал о войне на Кавказе в середине XIX века и почерпнул оттуда немало слов и пословиц для героев своего нового мира. Писатель также интересовался арабским восстанием во время Первой мировой и считал феодализм естественным состоянием человечества.

Кроме того, мастера интересовали мистика, супергерои и феномен мессианства. Он с удовольствием экспериментировал с психоделическими грибами, даже сам их выращивал. Да-да, та самая волшебная «пряность», или «специя», мира «Дюны». Возможно, именно поэтому работа над книгой и ее редактированием заняла пять лет.

Город Флоренс прославился не только как место, вдохновившее автора «Дюны». Осенью 1970 года на берег выбросился 14-метровый восьмитонный кашалот. Местные власти додумались избавиться от туши с помощью полутонны динамита. Вот только с расчетами вышла ошибка — взрыв щедро разбросал множество огромных кусков не слишком свежей китятины на дома, парковки и даже пришиб в лепешку один автомобиль. Основная часть туши не пострадала. Вонь держалась в городе очень долго.

После череды отказов в крупных издательствах мелкая типография, печатавшая руководства по ремонту автомобилей, рискнула — и в августе 1965 года «Дюна» вышла в свет по цене чуть меньше шести баксов (сейчас это издание стоит до 10 тысяч долларов). Продавалась книга откровенно плохо, к тому же критики разругали роман.

Но читатели быстро оценили историю Герберта, и тот, не теряя времени, начал писать продолжение. Критики резво переобулись, в итоге «Дюна» первой в истории дважды получила награду Американской ассоциации писателей-фантастов Nebula Award. Также роман стал лучшим в научной фантастике всех времен по версии премии The Locus Poll.

Обложка первого издания книги «Дюна»; Фрэнк Герберт в 1984 году / Викимедиа

Кто есть кто в «Дюне»

Пол Атрейдес

Пол, или Пауль, Атрейдес, также известный под именем Муад’Диб — главный герой саги. Сын герцога Лето Атрейдеса и его наложницы леди Джессики.

Молодой человек считался спасителем из древнего пророчества и отработал эту миссию, отвоевав планету Арракис у клана Харконненов и падишаха-императора Шаддама IV. В фильме его роль сыграл 28-летний Тимоти Шаламе.

Тимоти Шаламе / Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Лето Атрейдес

Герцог Лето Атрейдес — отец Пола и сюзерен леди Джессики, на которой не мог жениться по политическим мотивам. Из-за приказа Шаддама IV был вынужден покинуть родную планету Каладан и переселиться на песчаный Арракис, где добывают ценное и невероятно дорогое вещество «пряность».

Погиб в плену у Харконненов. Роль Лето сыграл американский актер Оскар Айзек.

Оскар Айзек в роли герцога Лето Атрейдес. Фото: Villeneuve Films / Global Look Press

Леди Джессика

Леди Джессика — наложница и единственная подруга герцога Лето, воспитанница ордена Бене Гессерит, мать Пола и его сестры Алии. Родная дочь барона Владимира Харконнена, рождение которой было запланировано и сокрыто орденом Бене Гессерит.

Роль Джессики досталась шведской актрисе Ребекке Фергюссон.

Ребекка Фергюссон / Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Чани

Чани — жительница пустыни планеты Арракис, относится к фременам (своего рода бедуинам Арракиса). Способная воительница, мудрая и сообразительная женщина, впоследствии — наложница Пола, который, как и его отец, не может сделать возлюбленную законной женой из-за политических коллизий.

Роль Чани в экранизации Дени Вильнева сыграла американская актриса Зендея.

Зендея в роли Чани. Фото: Warner Bros / Global Look Press

Другие персонажи

Гурни Халлек — воин-трубадур, знаток старинных стихов и афоризмов. Лично обучал Пола воинскому искусству. После гибели герцога Лето вместе со своим отрядом примкнул к контрабандистам. Позже вернулся на службу герцогу Полу Атрейдесу, стал его близким другом и соратником.

В фильме Халлека сыграл американский актер Джош Бролин.

Дункан Айдахо — офицер по особым поручениям Дома Атрейдес, также тренировал Пола. Имел прямой и честный характер, был отличным дипломатом. Убит во время нападения элитных имперских бойцов сардаукаров, защищая Пола и Джессику.

Роль Айдахо сыграл американский актер гавайского происхождения Джейсон Момоа.

Джейсон Момоа в роли Дункана Айдахо / Villeneuve Films / Global Look Press

Суфир Хават — старый ментат («человек-компьютер»), служивший Дому Атрейдес на протяжении трех поколений. Начальник службы безопасности герцога и еще один из учителей Пола, отказался его убивать и поплатился за это жизнью.

Гайус-Хелен Мохиам — Преподобная Мать при падишахе-императоре, проктор школы ордена Бене Гессерит и наставница леди Джессики.

Лиет Кайнс, или Лиет-Кинес, — имперский планетолог Арракиса. Стал союзником Дома Атрейдесов и спас Джессику и Пола от сардаукаров. За это Харконнены бросили Лиета медленно умирать под палящим солнцем.

Шэрон Дункан-Брюстер в роли Лайет-Кайнса / Villeneuve Films / Global Look Press

Дом Харконненов

Владимир Харконнен — правящий барон Дома Харконненов, антагонистов Дома Атрейдесов. Хитрый, расчетливый и невероятно толстый человек. Убит младшей сестрой Пола Алией Атрейдес. Его роль в фильме Вильнева сыграл шведский актер Стеллан Скарсгард.

Ментат Питер де Врийе — штатный «компьютер» Дома Харконненов. Убит пленным герцогом Лето.

Фейд-Раута Харконнен — младший племянник и наследник Владимира Харконнена. Увлечен попытками сбросить дядю с трона. Убит Полом в поединке.

«Дюна» в кино

Проект Алехандро Ходоровски, 1975 год

Первая идея экранизировать «Дюну» появилась 10 лет спустя после первой публикации романа. У руля проекта стоял сам Алехандро Ходоровски — режиссер и продюсер, драматург и психотерапевт. В числе прочих он зазвал на съемки Мика Джаггера из The Rolling Stones, Алена Делона и главного сюрреалиста в живописи Сальвадора Дали.

Ходоровски очень хотел, чтобы падишаха-императора Шаддама IV сыграл именно Сальвадор Дали. Чтобы уговорить художника, режиссер пообещал ему громадный гонорар — 100 тысяч долларов за час экранного времени, что по тем временам было просто астрономической суммой. Однако для экономии бюджета присутствие императора на экране предполагалось урезать до минимума.

Художественное оформление новой картины обеспечивал Жан Жиро, известный фанатам комиксов как Moebius. За декорации отвечал создатель образа «Чужого» Ханс Рудольф Гигер.

Музыку взялись написать участники группы Pink Floyd. Намечался поистине грандиозный проект, правда, от самой истории могло остаться довольно мало.

Спустя пять лет выяснилось, что «кина не будет»: Ходоровски не поладил с Голливудом. Впрочем, Герберт говорил, что мэтр изначально не собирался ничего снимать. Зато идеи и визуальные решения (Moebius нарисовал более трех тысяч эскизов и раскадровок!) расхватали другие режиссеры и утащили в «Звездные войны», «Чужого» и прочие фильмы.

Так и не сыгравшие в «Дюне» Алехандро Ходоровски Дэвид Кэррадайн — Герцог Лето (фото Globe Photos) и Мик Джаггер — Фейд-Раута Харконнен (фото Keystone Pictures USA) / Global Look Press

Фильм Дэвида Линча, 1984 год

Второй — на этот раз состоявшейся — попыткой показать «Дюну» на экране стал одноименный фильм Дэвида Линча в 1984 году. Тогда режиссер еще не стал автором «Синего бархата» и «Твин Пикс», но хорошо себя зарекомендовал первыми работами, так что бюджет был по тем времена огромным: 40 миллионов долларов.

Несмотря на большие деньги, выделенные для картины, Линчу приходилось экономить: съемки фантастики — дело затратное. Иногда решения находили довольно нетривиальные. Например, костюмы навигаторов Гильдии были сделаны из старых (читай — бывших в употреблении) патологоанатомических мешков. Чтобы не травмировать актеров, им до конца съемок не рассказывали, из чего сотворены их наряды.

Линч и продюсеры внесли в сагу немало нового. Оттуда убрали большинство драк («Никому не нужен еще один фильм про кунг-фу!»), часть персонажей стали старше, некоторых вырезали, добавили «визуальные и эстетические вольности», которые не предполагал автор книги. Например, всех Преподобных Матерей побрили наголо.

В результате фильм с треском провалился в прокате. Положение попытались спасти расширенной телеверсией картины, которая делала повествование более связным. Однако Линч был недоволен таким ходом и, говорят, поклялся никогда не браться за съемки, если ему не будет гарантирован полный контроль над работой.

Леди Джессика (Франческа Аннис) и Пол Атрейдес (Кайл Маклахлен) в фильме «Дюна» Дэвида Линча, 1984 год. Фото: imago stock&people / Global Look Press

«Дюна» XXI века

«Дюна» породила пару мини-сериалов, которые в целом были хорошо приняты публикой. Однако настоящее перерождение саги произошло в 2021 году, когда на экраны вышел фильм Дени Вильнева. Картину сразу запланировали в двух частях — режиссер резонно полагал, что иначе вместить историю просто невозможно.

Подбор актеров впечатлил фанатов: главную роль наследника Дома Атрейдесов отдали Тимоти Шаламе. Его экранной матерью стала звезда четырех частей «Миссия невыполнима» Ребекка Фергюсон, отца сыграл актер и певец Оскар Айзек, возлюбленную — подруга последнего «Человека-паука» в кино и реальной жизни Зендея.

Как и положено хорошему дорогому кино, за визуальный ряд новой «Дюны» отвечали профессионалы высочайшего класса. Костюмы создавали трехкратная номинантка на премию «Оскар» Жаклин Уэст и не менее известный Боб Морган, которому не привыкать ни к супергероям, ни к суперзлодям.

Получилось своеобразное «средневековье будущего», которое проглядывало буквально во всем — в одежде, обуви, латах, головных уборах и аксессуарах. Все планеты получили свою цветовую гамму: жители Каладана — темно-зеленую, Арракису назначили все оттенки песочно-желтого и бежевого, Гьеди Прайму отдали черный цвет.

Джош Бролин в роли Гурни Халлека / Warner Bros / Global Look Press

Нашелся в картине и «русский след»: художник-постановщик «Дюны», двукратный обладатель «Оскара» Патрис Верметт признался, что для декораций здания-зиккурата на Арракисе, где проживала семья Атрейдес, он взял за образец архитектуру советских бункеров.

Мундиры Атрейдесов художники нашли в военной форме русской царской семьи Романовых. Из-за этого рисунок красного ястреба убрали с груди и поместили значком над нагрудным карманом. А рубашку Пола Атрейдеса срисовали с косоворотки голливудской экранизации романа «Доктора Живаго».

Самым сложным был даже не костюм, а грим исполнителя роли барона Владимира Харконнена Стеллана Скарсгарда. Как известно из первоисточника, главный злодей невероятно толстый. Актеру пришлось проводить до семи часов в гримерском кресле. При этом основные съемки фильма проходили в Абу-Даби в 40-градусную жару.

Чтобы создать тучного Харконнена, Скарсгарда сначала облачали в охлаждающий жилет. Затем прятали волосы под искусственную лысину, надевали специальные накладки на шею, спину, подбородок, руки, щеки и даже на ушные раковины. Потом актера помещали в мышечный внутренний костюм, поверх которого натягивали кожу.

Вторую часть «Дюны» называют еще более зрелищной и захватывающей, хотя уже первый фильм вошел в десятку лучших картин 2021 года, заполучил шесть «Оскаров», четыре «Спутника», один «Золотой глобус», а также премии британской Академии кино в пяти категориях.

Хронометраж второго фильма на десять минут больше первой части. В ленте появились новые персонажи, например Фейд-Раута Харконнен.

Интересно, что на роль племянника барона Харконнена и Ходоровски, и Линч выбрали музыкантов — Джаггера и Стинга. Вильнев же предпочел актера, сыгравшего Элвиса Пресли, — 32-летнего американца Остина Батлера.

Остин Батлер в роли Фейд-Рауты Харконнен и Леа Сейду в роли леди Марго Фенринг. Фото: Warner Bros / Global Look Press

Когда выйдет «Дюна-3»

Дени Вильнев не скрывает, что готов продолжить снимать фильмы по вселенной Герберта. Благо автор написал шесть книг: «Дюна», «Мессия Дюны», «Дети Дюны», «Бог-Император Дюны», «Еретики Дюны» и «Капитул Дюны», которые охватывают период в пять тысяч лет — вот уж точно есть где развернуться.

Сын писателя Брайан Герберт тоже не растерялся и по сохранившимся черновикам отца вместе с фантастом Кевином Андерсоном выдал два романа-продолжения — «Охотники Дюны» и «Песчаные черви Дюны». Плюс к этому тандем издал солидное количество собственных фантазий на заданную тему.

Афиши второй части «Дюны» в Нью-Йорке. Jimin Kim / Keystone Press Agency / Global Look Press

Разумеется, кинопродолжение напрямую зависит от успеха второй части «Дюны»: фильму необходимо собрать как минимум 500 миллионов долларов, чтобы стать самоокупаемым. Однако если это произойдет, «Дюна» рискует выродиться в нудную песенку-бесконечку: появится множество новых частей, мультфильмы, а может, даже мюзиклы.

Работа Дени Вильнева уже во второй уикенд собрала в американском прокате 46 миллионов долларов, а в мире — еще более 130 миллионов.