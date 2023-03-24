Культура 24 марта 2023, 19:36 Карточный скандал. «Пушкинская карта» снова стала предметом мошенничества Омбудсмен Волынец предложила штрафовать нелегальных пользователей «Пушкинской карты» РИА «Новости»

Читать 360tv в

МХАТ не пустил взрослых зрителей на спектакль из-за того, что их билеты были оплачены «Пушкинской картой» для молодежи. Все, кто не смог попасть в театр, утверждают, что приобретали билеты на сторонних сайтах или у театральных агентов. Кто вернет людям деньги за испорченный вечер и почему их покупка прошла как льготная, теперь будет разбираться полиция.

Взрослых не пустили в театр по «Пушкинской карте»

Московский художественный академический театр имени Максима Горького не смогли посетить более 70 зрителей. Их отказались пускать в зал: при считывании билетов сканерами оказалось, что они были куплены по «Пушкинской карте», сообщили «Известия».

Реклама

Гендиректор театра Владимир Кехман напомнил, что по «Пушкинской карте» театры, музеи и другие культурные заведения могут посещать молодые люди от 14 до 22 лет.

РИА «Новости»

«Двадцать третьего марта в МХАТ Горького на спектакль „Женщины Есенина“ не были допущены порядка 75 человек, купившие билеты с рук. При сканировании билетов на входе было выявлено, что эти билеты приобретены по „Пушкинским картам“. <…> В процессе проверки выяснилось, что возраст посетителей исключал возможность покупки билета с помощью „Пушкинской карты“», — уточнил Кехман на пресс-конференции.

Капельдинеры попросили посетителей показать документы, подтверждающие возраст, и чеки за билеты. Те не смогли этого сделать, но заверили, что никакими льготными картами не пользовались, а честно билеты купили на известных сайтах-агрегаторах.

Следствие разберется

Люди, которых не пустили в театр, вызвали полицию и написали соответствующие заявления. По словам пострадавших, они оплатили билеты обычными банковскими картами, причем стоимость варьировалась от пяти до 10 тысяч рублей.

Андрей Блехман рассказал, что приобрел билеты через билетного агента. Однако при проверке электронных абонементов в театре ему сообщили, что все они куплены по «Пушкинской карте». Теперь мужчина надеется, что следователи помогут разобраться и вернуть деньги.

Просто так взять и приобрести билет с помощью «Пушкинской карты» нельзя ни на одной виртуальной площадке: везде нужно авторизоваться, ввести личные данные, фамилию и имя держателя льготной карты, ее номер.

Кроме того, при покупке билетов через интернет всегда приходит электронный кассовый чек. А саму оплату — кому и когда она производилась, на какую сумму — можно проследить по истории списания средств в банковском приложении.

Предмет мошенничества

Когда «Пушкинская карта» только появилась, интернет наводнили советы, как обойти систему и вывести деньги со счета. Карты начали продавать на сайтах бесплатных объявлений. Разработчики оперативно залатали уязвимые места, а интернет-площадки заблокировали предложения о продаже.

Тем не менее недавно «Пушкинская карта» снова стала участницей скандала. Росфинмониторинг сообщил о задержании целой преступной группы, решившей поживиться за госсчет. Мошенники составляли списки людей, которые якобы имели права на получение льготной карты.

Таким образом с помощью подставных личностей злоумышленники «заработали» на «мертвых душах» более 200 миллионов рублей. Сейчас все они задержаны ФСБ, их счета арестованы. Похожую схему использовали при мошенничестве с туристическим кешбэком.

РИА «Новости»

Театр отказал по праву

Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш в разговоре с «360» подчеркнула, что театр правомерно не пустил зрителей по льготным билетам. Ведь эти люди не могли пользоваться «Пушкинской картой».

Возможно, какие-то подростки вместо того, чтобы пойти насладиться культурой и театральной постановкой, решили монетизировать свои преференции. А люди купили, отдали деньги, хотя, полагаю, и меньше, чем если бы приобрели билеты официально через кассу. Мария Ярмуш

Ярмуш отметила, что, возможно, эта схема работала поначалу, но благодаря цифровизации теперь можно запросто выяснить, как были приобретены билеты. Вероятно, еще несколько раз таких фиаско отвадит людей пользоваться услугами мошенников.

Данные Министерства культуры / Телеканал «360»

Пора вводить штрафы

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец напомнила, что не раз были случаи, когда владельцы «Пушкинских карт» соглашались на подобное «обналичивание» своих льгот. Как правило, это заканчивалось уголовным делом.

«Получается, владельцы этих карт попадают на удочку мошенников и сами становятся соучастниками преступлений. Ведь они прекрасно понимают, для чего отправляют кому-то данные своих „Пушкинских карт“», — сказала Волынец в разговоре с «360».

Недобросовестные граждане злоупотребляют любыми выплатами, которые предоставляет государство. Дело даже не в том, что молодежь неуважительно относится к культуре. Просто в природе многих людей не упускать возможность где-то что-то урвать, пусть и незаконно.

История с театром показала, как важен контроль. Однако стоит предусмотреть и ответственность: не только не пустить по чужим льготам, но и установить штраф в случае такого нецелевого использования. Ирина Волынец

Омбудсмен подчеркнула, что у многих людей пять тысяч рублей, которые государство кладет на лицевой счет, просто сгорают, так как владельцы не используют «Пушкинскую карту», а неистраченная сумма не переходит на следующий год.

«Поэтому необходимо усиливать просветительскую работу по обозначению культурных мероприятий, которые можно посетить с использованием „Пушкинской карты“, — подытожила Волынец.