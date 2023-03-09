Власть 09 марта 2023, 15:31 Глава Росфинмониторинга раскрыл махинации с «Пушкинской картой» в беседе с Путиным Чиханчин сообщил Путину о преступной схеме с присвоением льгот по «Пушкинской карте» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил президенту России Владимиру Путину о махинациях с «Пушкинской картой», а также с туристическим кешбэком. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам Чиханчина, там где появляется бюджет, нужно обязательно ждать преступника. Так и случилось с проектом «Пушкинская карта», который дает возможность молодым людям бесплатно посещать музеи, театры и другие культурные места в России.

Реклама

«Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе 100 миллионов рублей. Сейчас она выявлена», — сказал он.

Реклама

Глава Росфинмониторинга отметил, что схема работала с помощью составления списка людей, которые якобы имели право получать «эти льготы, а их не было». Он добавил, что подобная ситуация произошла и с туристическим кешбэком.

«Что ни сделаешь — везде жулики появляются», — ответил на это Путин.

Чинханчин подчеркнул, что все мошенники арестованы, их активы — тоже. Сейчас в расследовании дела задействована также ФСБ.