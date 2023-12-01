Владимир Урин возглавил главную театральную площадку страны в июле 2013 года. За это время и великому Большому, и его гендиректору пришлось пережить множество вызовов самого разного свойства: от внутренних, свойственных любому театру, до глобальных — вроде пандемии и последующих попыток Запада разорвать отношения с русской культурой. На пороге крупных перемен «360» попросил экспертов оценить это 10-летие Большого под руководством Урина.

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Ректор ГИТИСа Григорий Заславский: ни один театральный скандал при Урине не вышел наружу

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, ректор ГИТИСа Григорий Заславский тепло отозвался о работе Владимира Урина в Большом. По его словам, хоть Урин и пришел в театр уже после окончания реставрации исторического здания, а также строительства новой сцены, которые были связаны с большим количеством скандалов и пересечения интересов огромного количества самых разных людей в театральной индустрии, на его долю выпало много испытаний.

«Одна из очевидных заслуг выдающегося театрального менеджера и продюсера Владимира Георгиевича Урина, в среде, где у людей есть возможность ногой открыть самые высокие кабинеты или дозвониться до самого президента и пожаловаться на какие-то обиды, тяготы и лишения. Ему удалось добиться, чтобы ни один из театральных скандалов не вырвался на поверхность. К сожалению, это сопровождало период правления предыдущего руководителя», — пояснил он.

Заславский также высоко оценил работу Владимира Урина и его жены Ирины Черномуровой, занимавшейся специальными творческими проектами, в создании репертуара Большого театра.

«Они много сил потратили, чтобы пригласить новых режиссеров. Здесь были невероятные, на мой взгляд, удачи для нас как для зрителей, совместные постановки с ведущими театрами, какие-то из них создавались, чтобы первая премьера происходила в Москве, а не в условном „Метрополитене“, речь шла о первых сценах мира. Когда это было возможно, Большой был полноправным участником международной обменной программы — лучшие солисты приезжали и пели, лучшие режиссеры ставили совместные проекты. Это то, что дает право Урину занять свои достойные строки в истории Большого театра», — рассказал ректор ГИТИСа.