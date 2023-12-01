01 декабря 2023, 15:33
Заслуги, скандалы и власть. Какими для Большого театра стали 10 лет под руководством Урина?
Балерина Волочкова назвала Цискаридзе тем, кто смог бы возглавить Большой театр
Владимир Урин возглавил главную театральную площадку страны в июле 2013 года. За это время и великому Большому, и его гендиректору пришлось пережить множество вызовов самого разного свойства: от внутренних, свойственных любому театру, до глобальных — вроде пандемии и последующих попыток Запада разорвать отношения с русской культурой. На пороге крупных перемен «360» попросил экспертов оценить это 10-летие Большого под руководством Урина.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский: ни один театральный скандал при Урине не вышел наружу
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, ректор ГИТИСа Григорий Заславский тепло отозвался о работе Владимира Урина в Большом. По его словам, хоть Урин и пришел в театр уже после окончания реставрации исторического здания, а также строительства новой сцены, которые были связаны с большим количеством скандалов и пересечения интересов огромного количества самых разных людей в театральной индустрии, на его долю выпало много испытаний.
«Одна из очевидных заслуг выдающегося театрального менеджера и продюсера Владимира Георгиевича Урина, в среде, где у людей есть возможность ногой открыть самые высокие кабинеты или дозвониться до самого президента и пожаловаться на какие-то обиды, тяготы и лишения. Ему удалось добиться, чтобы ни один из театральных скандалов не вырвался на поверхность. К сожалению, это сопровождало период правления предыдущего руководителя», — пояснил он.
Заславский также высоко оценил работу Владимира Урина и его жены Ирины Черномуровой, занимавшейся специальными творческими проектами, в создании репертуара Большого театра.
«Они много сил потратили, чтобы пригласить новых режиссеров. Здесь были невероятные, на мой взгляд, удачи для нас как для зрителей, совместные постановки с ведущими театрами, какие-то из них создавались, чтобы первая премьера происходила в Москве, а не в условном „Метрополитене“, речь шла о первых сценах мира. Когда это было возможно, Большой был полноправным участником международной обменной программы — лучшие солисты приезжали и пели, лучшие режиссеры ставили совместные проекты. Это то, что дает право Урину занять свои достойные строки в истории Большого театра», — рассказал ректор ГИТИСа.
Балерина Анастасия Волочкова: Урин попал в Большой и не понял, как там заниматься творчеством
Заслуженная артистка России, танцовщица и балерина Анастасия Волочкова заявила, что опыт работы Владимира Урина в театре Станиславского и Немировича-Данченко еще до назначения на пост гендиректора Большого демонстрировал его талант. Она напомнила, что именно его заслуга — работа музыкального театра с Начо Дуато и Матсом Эком.
Артистка поделилась и личной историей, связанной с Уриным.
«Урин — это грандиозный человек из мира искусства, но он попал <…> в структуру, в которой он не понял, как ему развернуть свое творчество. Это человек, который руководил театром Станиславского и Немировича-Данченко. Когда меня Иксанов выкинул из Большого, меня уволили задним числом и мне было негде репетировать, когда я стояла в магазине, плакала и покупала себе яйца, потому что не могла ничего есть, кроме вареных всмятку яиц, Владимир Георгиевич увидел мои слезы и спросил, что случилось. Я рассказала, что мне негде поддерживать форму, я вынуждена заниматься дома, он сказал: „Настя, приходи к нам в театр, в свободное время от расписания репетиций“», — поделилась она.
Волочкова также назвала своего идеального кандидата на смену Владимиру Урину.
«На мой взгляд, самый великий человек, который смог бы возглавить театр, — это Николай Цискаридзе. Извините, говорю, как есть. Николай попал в такую же обойму, в которой была я, в 2003 году. И когда Иксанов просил артистов балета подписывать письмо против меня, что они якобы не могут со мной танцевать, потому что я большая и толстая, потом Иксанов же просил всех и убеждал даже педагогов подписывать письмо против Николая Цискаридзе — что он не педагог, не артист…» — заявила балерина.
Танцовщица не упустила возможности высказаться по поводу другого шумного инфоповода, связанного с Большим, — бесконечными очередями в надежде попасть на «Щелкунчик».
«Эти билеты на „Щелкунчик“, которые они продают от 100 тысяч рублей. <…> Втроем сходить — 300 тысяч! Мои золотые, я за эти деньги слетаю на Мальдивы, что я и сделаю после премьеры», — подытожила Волочкова.
Россия
Музыка
Театры
Реклама
Реклама