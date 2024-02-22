22 февраля 2024, 23:59
Милосердие и любовь Христа. Как появилась уникальная икона «Спас Нерукотворный»
Священник Бухаров: «Спас Нерукотворный» олицетворяет милосердие и любовь Христа
Президент Владимир Путин накануне передал Главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный». Почему этот образ имеет огромное значение для православных христиан — в материале «360».
Российский лидер 21 февраля посетил аэродром Чкаловский, где вручил государственные награды воинским частям и подразделениям ВКС. Путин также передал командованию список образа. Реликвию разместят в главном храме Воздушно-космических сил.
Реклама
«Это список с памятной иконы, которая имеет огромную историческую ценность и особое духовное значение. Она издавна покровительствует российскому воинству и является ярким символом наших ратных побед, наших традиций и веры», — сказал Путин.
Он пожелал, чтобы икона впредь хранила и оберегала российских бойцов, укрепляла их в служении и справедливой борьбе за правое дело, народ и Родину.
Кто и когда написал икону «Спас Нерукотворный»
Одну из самых удивительных реликвий — «Спас Нерукотворный» — создал иконописец Симон Ушаков в XVII веке для царя Алексея Михайловича, когда иконопись начала сменяться реалистической живописью.
Согласно преданию, первым изображением Иисуса Христа стал нерукотворный образ. Однажды Спаситель умыл лицо и вытер его чистым полотенцем. Лик Христа чудесным образом отпечатался на такни. В 1658 году Ушаков предельно конкретно показал образ Спасителя, который на иконе получился очень человечным, не грозным, но милостивым.
Мастер усилил анатомически правильное построение Лика тщательно прорисованными глазами с ресницами, темными зрачками и бликами. На иконе Христос смотрит не прямо, а чуть в сторону.
Дальнейшая история и значение иконы для России
Чудотворный образ был тесно связан с жизнью императора Петра Великого. Сегодня икона является главной в Вооруженных силах России.
«Спас Нерукотворный» перешел к Петру I от матери. С императором образ был при закладке Санкт-Петербурга, а также при Полтавской баталии. Император всегда брал икону в военные походы, и она не раз сохраняла ему жизнь.
Позже реликвию разместили в домике Петра Великого на Петербургской стороне, в столовой, превращенной в часовню. При ее закрытии в 1930 году икону доставили в Троицкую церковь на Стремянной улице, а в 1938 году — в Спасо-Преображенский собор.
Копию чудотворного образа «Спас Нерукотворный» при себе имел император Александр III во время крушения поезда под Харьковом у станции Борки в 1888 году. После чудесного спасения по указу Святейшего синода составили и издали специальный молебен в честь «Спаса Нерукотворного».
В целом образ был популярен на Руси и почитался широкими слоями населения, в том числе воинами. «Спас Нерукотворный» изображали на стягах, которые использовали в русском воинстве в походах и других мероприятиях.
Нерукотворный образ неслучайно служил символом именно боевых флагов — слово «знамя» имеет один корень со «знамением», зримым проявлением силы божьей. Воины, видевшие стяги, не только ориентировались во время боя, но и укреплялись духом, взирая на Лик.
В чем суть иконы «Спас Нерукотворный»
Икону «Спас Нерукотворный» также называют «Спас в силах небесных» или «Спас во всех утешениях», рассказал «360» священник Иван Бухаров.
«Это одна из самых известных и популярных икон в православной церкви. На иконе присутствует изображение Христа с открытой книгой в окружении ангелов, святых и пророков», — отметил священнослужитель.
По его словам, образ имеет огромное значение для православных христиан, так как изображение считается исцеляющим.
«Также она (икона — прим. ред.) олицетворяет милосердие и любовь Христа к человечеству, и поэтому она широко используется в православной церковной практике и считается особым источником духовной силы и утешения для верующих», — добавил Бухаров.
В чем помогает «Спас Нерукотворный» и как молиться
Молиться перед «Спасом Нерукотворным» можно так же, как и перед любой другой иконой, объяснил священник Бухаров.
По его словам, православные христиане обычно просят:
- о прощении грехов;
- о здравии;
- о защите от бед и болезней;
- об умилении и покаянии.
Самые красивые храмы в России
Церковь Знамения Пресвятой Богородицы, Московская область
Необыкновенно красивая церковь Знамения Пресвятой Богородицы находится в подмосковной усадьбе Дубровицы и является ее главным украшением. Это единственный в России храм не с куполом, а золотой короной.
Строение поражает обилием резьбы и скульптур. Ее возвел в конце XVII века князь Борис Голицын. Церковь построили на европейский манер, так как князь стремился угодить Петру Великому.
Церковь Покрова на Нерли, Владимирская область
Одной из лучших белокаменных церквей Владимиро-Суздальского зодчества считается храм Покрова на Нерли.
Уникальную церковь построил князь Андрей Боголюбский в 1165 году. Строение напоминает горящую свечу, церковь часто называют «лебедь-храм».
Храм Спаса на Крови, Санкт-Петербург
Своим видом храм Спаса на Крови напоминает Собор Василия Блаженного в Москве. Он является одним из символов Северной столицы.
Храм возвели за 24 года на пожертвования со всей России.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы возвели в 1694 году. Храм считался образцом, и по нему строились самые красивые церкви России.
Двухэтажное сооружение имеет два престола. На первом этаже находится зимний храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, а на втором — в честь «Спаса Нерукотворного».
Храм царевича Дмитрия на крови, Ярославская область
Храм царевича Дмитрия на крови входит в комплекс Угличского кремля. Изначально построили деревянную часовню.
В 1692 году на том же месте, где погиб сын Ивана Грозного от жены Марии Нагой Дмитрий, возвели каменное сооружение.
Морской собор, Кронштадт
Ставропигиальный Никольский Морской собор заложили в городе-крепости Кронштадте по указу императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского флота.
Он считается одним из самых крупных морских соборов в России. Храм освятили в 1913 году.
Храм — пирамида Святого Николая, Крым
Православный храм-памятник находится в Севастополе на Братском мемориальном кладбище. Это уникальный образец культовой архитектуры второй половины XIX века: храм-пирамида, одновременно памятник защитникам Севастополя в период Крымской войны.
Своей формой он отличается от всех православных церквей. Год постройки — 1870-й.
Владимирская церковь, Московская область
Удивительно красивая белокаменная Владимирская церковь чем-то напоминает сказочный замок. Ее построил владелец усадьбы Быково в 1789 году.
Церковь является памятником русской готики и принадлежит Коломенской епархии Русской православной церкви.
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, Нижегородская область
В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре находятся мощи великого русского святого Серафима Саровского. Дивеево — главная святыня всего православного мира.
В одном месте находятся несколько красивых соборов и главная жемчужина — женский монастырь. В 18 километрах от Дивеева находится святой источник с самой холодной водой.
РПЦ
Православие
Россия
Религия
Владимир Путин
Армия
Реклама
Реклама