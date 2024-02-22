Культура 22 февраля 2024, 23:59 Милосердие и любовь Христа. Как появилась уникальная икона «Спас Нерукотворный» Священник Бухаров: «Спас Нерукотворный» олицетворяет милосердие и любовь Христа Kremlin Pool / Global Look Press

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Президент Владимир Путин накануне передал Главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный». Почему этот образ имеет огромное значение для православных христиан — в материале «360».

Российский лидер 21 февраля посетил аэродром Чкаловский, где вручил государственные награды воинским частям и подразделениям ВКС. Путин также передал командованию список образа. Реликвию разместят в главном храме Воздушно-космических сил.

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«Это список с памятной иконы, которая имеет огромную историческую ценность и особое духовное значение. Она издавна покровительствует российскому воинству и является ярким символом наших ратных побед, наших традиций и веры», — сказал Путин.

Он пожелал, чтобы икона впредь хранила и оберегала российских бойцов, укрепляла их в служении и справедливой борьбе за правое дело, народ и Родину.

Кто и когда написал икону «Спас Нерукотворный»

Одну из самых удивительных реликвий — «Спас Нерукотворный» — создал иконописец Симон Ушаков в XVII веке для царя Алексея Михайловича, когда иконопись начала сменяться реалистической живописью.

Согласно преданию, первым изображением Иисуса Христа стал нерукотворный образ. Однажды Спаситель умыл лицо и вытер его чистым полотенцем. Лик Христа чудесным образом отпечатался на такни. В 1658 году Ушаков предельно конкретно показал образ Спасителя, который на иконе получился очень человечным, не грозным, но милостивым.

Мастер усилил анатомически правильное построение Лика тщательно прорисованными глазами с ресницами, темными зрачками и бликами. На иконе Христос смотрит не прямо, а чуть в сторону.

РИА «Новости»

Дальнейшая история и значение иконы для России

Чудотворный образ был тесно связан с жизнью императора Петра Великого. Сегодня икона является главной в Вооруженных силах России.

«Спас Нерукотворный» перешел к Петру I от матери. С императором образ был при закладке Санкт-Петербурга, а также при Полтавской баталии. Император всегда брал икону в военные походы, и она не раз сохраняла ему жизнь.

Позже реликвию разместили в домике Петра Великого на Петербургской стороне, в столовой, превращенной в часовню. При ее закрытии в 1930 году икону доставили в Троицкую церковь на Стремянной улице, а в 1938 году — в Спасо-Преображенский собор.

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Копию чудотворного образа «Спас Нерукотворный» при себе имел император Александр III во время крушения поезда под Харьковом у станции Борки в 1888 году. После чудесного спасения по указу Святейшего синода составили и издали специальный молебен в честь «Спаса Нерукотворного».

В целом образ был популярен на Руси и почитался широкими слоями населения, в том числе воинами. «Спас Нерукотворный» изображали на стягах, которые использовали в русском воинстве в походах и других мероприятиях.

Нерукотворный образ неслучайно служил символом именно боевых флагов — слово «знамя» имеет один корень со «знамением», зримым проявлением силы божьей. Воины, видевшие стяги, не только ориентировались во время боя, но и укреплялись духом, взирая на Лик.

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В чем суть иконы «Спас Нерукотворный»

Икону «Спас Нерукотворный» также называют «Спас в силах небесных» или «Спас во всех утешениях», рассказал «360» священник Иван Бухаров.

«Это одна из самых известных и популярных икон в православной церкви. На иконе присутствует изображение Христа с открытой книгой в окружении ангелов, святых и пророков», — отметил священнослужитель.

По его словам, образ имеет огромное значение для православных христиан, так как изображение считается исцеляющим.

«Также она (икона — прим. ред.) олицетворяет милосердие и любовь Христа к человечеству, и поэтому она широко используется в православной церковной практике и считается особым источником духовной силы и утешения для верующих», — добавил Бухаров.

РИА «Новости»

В чем помогает «Спас Нерукотворный» и как молиться

Молиться перед «Спасом Нерукотворным» можно так же, как и перед любой другой иконой, объяснил священник Бухаров.

По его словам, православные христиане обычно просят:

о прощении грехов;

о здравии;

о защите от бед и болезней;

об умилении и покаянии.

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