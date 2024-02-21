Общество 21 февраля 2024, 12:18 Главному командованию ВКС передали список иконы «Спас Нерукотворный» Путин передал командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный». Об этом сообщили на сайте Кремля.

Образ отправят на хранение в храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.

Реклама

«Пусть эта икона и впредь хранит, оберегает наших бойцов, укрепляет их в служении, в справедливой борьбе за правое дело, за наш народ, за нашу Россию», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, список иконы имеет огромную историческую ценность и особое духовное значение. Образ издавна покровительствует российскому воинству и является символом веры, традиций и ярких побед.

«Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе — платке, которым вытер лицо Христос.

На аэродроме Чкаловский в Московской области российский лидер вручил воинским частями ВКС ордена Суворова, Кутузова и Жукова. На мероприятии Путина встретили глава Минобороны Сергей Шойгу и главнокомандующий Воздушно-космическими силами Виктор Афзалов.