Эксклюзив 11 февраля 2024, 14:34 «Это хайп». Продюсер Самойленко сравнил «Слово пацана» с вечеринкой Ивлеевой Актер Самойленко-старший: посмотрел две серии «Слова пацана» только из-за сына

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Кинокартина «Слово пацана. Кровь на асфальте» стала одной из самых нашумевших в России. Но криминальная драма Жоры Крыжовникова вызвала неоднозначные эмоции. Актер и продюсер Александр Самойленко-старший раскритиковал сериал, в котором снялся его сын Александр. В разговоре с автором проекта «Жеребцова и точка» Ксенией Жеребцовой артист признался, что сценарные решения проекта очень сомнительны. Он даже не понял, о чем фильм.

В разговоре с Ксенией Жеребцовой он заявил, что вообще неизвестно, ради чего снимали сериал. Есть и более достойные фильмы о романтизации бандитизма.

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«Есть гениальный документальный фильм Серджо Леоне „Однажды в Америке“ — куда более романтизм и бандитизм. Там история дружбы, предательства. И это меня захватывает с первой секунды! А здесь вы можете в двух словах сказать, о чем этот фильм? Ну серьезно!» — омтетил актер.

Самойленко- старший добавил, что почти про любое кино можно сказать, что оно о жизни «того поколения». В этой картине не хватает событий, которые могли бы ввести зрителя во вторую, третью, пятую серии. Но даже главный герой «Слова пацана», по мнению продюсера, не интересен.

С самого начала, извиняюсь, этот маленький мальчик — ублюдок, потому что он очень хочет быть бандитом <…> тогда не будут бить и так далее. Но побороться? Я должен увидеть, как ты борешься с самим собой! А если нет, тогда ты — отрицательный герой, а почему я должен за отрицательным героем следить? Зачем он мне нужен? Александр Самойленко-старший

Актер и продюсер признался, что заставил себя посмотреть вторую серию лишь потому что там играет его сын Александр. Артист добавил — многие говорили о том, что нужно дотянуть до пятой серии, тогда становится интереснее. Но ведь надо себя перебороть и еще дойти до нее.

«Как про „голую вечеринку“. С моей точки зрения — это хайп, который подняли вокруг него. Я думаю, что даже создатели», — заключил собеседник «360».

Ранее прославившийся в «Слове пацана» актер Никита Кологривый поскандалил на Первом канале, обсуждая фильм «Подельники». Ведущий Александр Гордон на шоу «Закрытый показ» попросил артиста описать содержание фильма, но в ответ услышал пространное рассуждение.