Культура 03 февраля 2024, 03:53 Режиссер перечислил переснятые сцены в «Слове пацана» Режиссер «Слова пацана» Крыжовников рассказал, какие сцены сериала пересняли РИА «Новости»

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Режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников признался, что команда переснимала отдельные сцены, начиная уже с первой серии, а эпизоды с Айгуль и Маратом сняли в последний момент. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Что посмотреть».

Крыжовников отметил, что в первой серии пересняли разговор Искандера и Андрея в туалете.

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«В пятую серию мы досняли большой кусок в школе — как он с ней по-татарски говорит, конфету приносит. Потому что до этого был один поцелуй, и сразу наступал следующий день», — объяснил он.

В тот момент команда проекта решила расширить линию влюбленных. По мнению режиссера, переписывание сцен считается нормальным явлением, поэтому что профессионалы должны быть к этому готовы.

Крыжовников также объяснил, почему пересняли финальную серию. По его словам, в ней убрали сцену в бане, которая не уложилась в хронометраж.

Ранее генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн сообщил, что телеканал окажет сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» в версии «18+», без цензуры. Точную дату премьеры он не назвал.