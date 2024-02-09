Эксклюзив 09 февраля 2024, 19:47 Достоевский — гений, написавший Россию Писатель Беседин: Федор Достоевский вместил в себя все русское многообразие Maxim Zmeev / Interpress/Russian Look / Global Look Press

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Девятое февраля — день памяти Федора Михайловича Достоевского. Казалось бы, столько сказано, столько произнесено, уместного и не очень, об этом русском гении. Что тут добавишь? Почему наследие Достоевского даже сквозь века звучит актуально и рельефно, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Артикулировать надо главное: Достоевский и его наследие — подлинно и единственно русское. На 3ападе, об этом, к слову, вспоминал и Владимир Путин в недавнем интервью Такеру Карлсону. Любят говорить о том, что Федор Михайлович лучше всех раскрыл русскую душу.

Есть, впрочем, и другая точка зрения — Эдуарда Лимонова, — что Достоевский описывал особую породу людей — достоевцев, а русские так себя не ведут и априори вести не могут.

На самом деле, и та, и другая точка зрения правильные. Величие Достоевского заключается в том, что он вместил в себя все русское многообразие во всей его сияющей полноте.

Он описал то, какие русские есть, то, какими они могли бы стать, и то, какими они никогда не станут. Федор Михайлович создает многомерное, почти бесконечное русское пространство русских вариантов. Это одновременно описание России реальной и России метафизической, небесной.

Игорь Волгин сказал, что Достоевский — наш русский национальный архетип. И это действительно так, пусть и спорна, на первый взгляд, формулировка.

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То, как преломляется, даже изгибается наша русская жизнь сегодня, правоту подобного тезиса лишний раз подтверждает. «Дневник писателя», например — удивительная по своей пророческой силе вещь, предсказывающая все основные геополитические и политические пути развития мира на ближайшие десятки, а может, и сотни лет.

Хорхе Луис Борхес когда-то, отвечая на вопрос «написана ли книга, в которой есть абсолютно всё?», заявил, что «да, такая книга есть, и это „Братья Карамазовы“». С этим утверждением Великого слепого трудно не согласиться.

Но любопытнее, на самом деле, другое. Ведь если сложить книги Достоевского в одно целое (представим такой странный эксперимент), то мы увидим, что он предсказал едва ли не все сюжеты и направления литературы и, шире, мысли.

Посетители выбирают книги на IX книжном фестивале «Красная площадь», 2023 год / РИА «Новости»

К примеру, экзистенциализм вырастает из его легендарных «Записок из подполья». Знаковая американская литература ХХ века берет начало в романе «Преступление и наказание».

Политическая жизнь в России описывается в великом произведении «Бесы», оглушающем тем, как из обычного эпизода социально-политической жизни гений создает универсальную картину искривленного мира.

Или вот когда гремел Солженицын, который чисто внешне наследовал Достоевского, можно и нужно было вспомнить вышеназванный роман Федора Михайловича, а еще, безусловно, его «Записки из Мертвого дома». Вообще именно благодаря нарративам Достоевского сюжетная литература возвышается над жанром.

Александр Солженицын (слева) и Федор Достоевский (справа) / Photoagency Interpress / Russian Look / Global Look Press

Так, например, происходит с отличными книгами Михаила Кербеля. Это уже применительно к современности.

Кербель пишет о мытарствах и похождениях адвоката Марка Рубина — пишет сочно, эффектно, сюжетно, — но благодаря тому, что повествование густо замешивается на ключевых нарративах «Записок», текст становится не только приключенческой, детективной, а во многом уже и экзистенциальной историей.

Похожие истории происходят и с американской остросюжетной классикой в ее лучших образцах; Кербель же проворачивает обратную картину.

Это тот характерный пример, когда личность меняет не только наполнение, но и жанр. Именно так, сквозь года, века, действует Федор Достоевский, чье наследие звучит не только современно, актуально (довольно-таки пошлые, пустые слова, на самом деле), а рельефно и более чем убедительно. Это не о времени — это о вечном.

Классик дает не просто ответы — он снабжает нас лекарствами, излечивая израненную русскую душу. И пока у нас, в нашей культуре, есть Достоевский, мы всегда будем утешены, защищены и вооружены мудростью, которая очищает душу через страдания.

Да, через страдания, которые и есть причина разума, но очищает.