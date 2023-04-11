Эксклюзив 11 апреля 2023, 23:35 Чуждая идеология. Почему в России не приживется аналог Евровидения Музыкальный критик Рудченко: вместо Евровидения России нужно создать свой песенный конкурс РИА «Новости»

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В России захотели создать аналог Евровидения. Формат иностранного музыкального конкурса с собственной идеологией и взглядами на исполнение и победу стране нужен едва ли. Лучшим выходом будет организация уникального соревнования и участия в нем дружественных государств, заметил в беседе с «360» продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Далее — его прямая речь.

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Условия создания этого конкурса (участие только дружественных России государств и исполнение на русском языке — прим. ред.) не совсем подходят под Евровидение. Поэтому я не думаю, что именно такой формат нужен нашей стране.

Зачем России Евровидение, если там принципиально другие взгляды на победу, критерии другие, совсем другая идеология самого конкурса.

Можно сделать абсолютно другой, дружественный конкурс для дружественных стран. А может, и не только. Что-то такое более глобальное создать.

Кто участники?

Прежде всего, дружественные страны [могут присоединиться] — Белоруссия, Казахстан, тот же Китай. Был уже прецедент с Витасом, например. Они знают нашу культуру и даже некоторые песни.

Потом, опять же, сейчас смотрят в нашу сторону страны Ближнего Востока и Африки, так как их студенты обучаются в российских вузах. Я присутствовал на некоторых подобных конкурсах как член жюри. И видел, как граждане Африки исполняли на ломаном русском какие-то свои произведения.

Есть уже такая история, практика. Ее надо, мне кажется, подхватить и развивать. Не придумывать велосипед, а сорганизовать в определенную схему, продумать формат.

Победители Евровидения-2021 итальянская группа Maneskin / РИА «Новости»

Обойтись без повторов

Нет смысла повторять саму историю Евровидения — это повредит нашей стране. [Нужно] преподнести это в правильном русле, хорошо распиарить конкурс, сделать грамотно, продумать последующие шаги — что будет, что победитель получит.

Должен быть интерес, и тогда уже не важен языковой барьер. Люди будут стараться. Мы наблюдали много конкурсов, где приезжали страны, не говорящие на английском языке, но при этом они пели на нем песни, чтобы что-то получить.

Если эту штуку — о том, чтобы что-то получить, — грамотно придумать, это и вызовет ажиотаж. И люди даже будут специально изучать язык. Но это уже такая глубинная история, не просто про музыку, а про то, чтобы сеять культуру русского языка по всему миру.

Что получит Россия

Я бы сказал, что шанс, [что будут рассматривать аналог Евровидения], конечно же, есть. Из того, кто будет этот конкурс реализовывать и какие будут изначально стоять у него цели, будет понятно, что мы сможем получить.

Будут ли на входе какие-то патриотические русские песни или на русском языке, которые, в принципе, часть заявок отсеют, будет ли фильтр такой стоять. Или это будет, наоборот, с учетом какой-то глобальной цели и того, что получит сам финалист, открывать возможности. <...> Вот это главное, что стоит понять организаторам.

Кто будет стоять за этим конкурсом, кто возьмется реализовывать его — очень важно.