Эксклюзив 11 апреля 2023, 21:14 Аналог Евровидения предложили создать в России Депутат Госдумы Колунов предложил создать российское Евровидение РИА «Новости»

Читать 360tv в

Депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с идеей создать аналог Евровидения в России. Об этом он сообщил интернет-порталу «Подмосковье сегодня».

Парламентарий предложил вывести отечественный конкурс на международный уровень. И заявил о необходимости альтернативы имеющемуся Евровидению.

Реклама

«Отечественный песенный конкурс должен стать международным — как Евровидение. Но допускать к участию в нем нужно певцов только из дружественных нам государств», — пояснил Колунов.

По мнению депутата, песни в рамках отечественного конкурса должны исполнять только на русском языке. Кроме того, он призвал продумать концепцию и детского Евровидения. В Московской области уже был подобный опыт — фестиваль «Семь нот». Юные таланты из региона получили возможность принять участие в концертах и телевизионных проектах.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко выразил уверенность, что аналог Евровидения в России просто не имеет смысла. Такой формат россиянам не нужен.

«Думаю, не нужен формат Евровидения. Можно сделать абсолютно другой, дружественный конкурс для дружественных стран. А может, и не только. Что-то такое более глобальное создать», — отметил он в беседе с «360».

Рудченко подчеркнул, что «российское» Евровидение не впишется в формат страны, так как на зарубежном конкурсе принципиально другие взгляды на победу и своя идеология.