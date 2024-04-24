Эксклюзив 24 апреля 2024, 01:24 Борьба за наследие Канта. Почему Запад присваивает труды философа Историк Лиманов: философия Канта принадлежит всему человечеству РИА «Новости»

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Философ, ученый и родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант родился 300 лет назад 22 апреля в Кенигсберге (ныне Калининград), в центре Восточной Пруссии, где прожил всю жизнь. Скончался мыслитель, когда город недолго, но все же находился под контролем Российской империи. В юбилейный год о трудах известного мыслителя вспомнили, как на Западе, так и в России. Мнения о выдвинутом Кантом учении о категорическом императиве и праве на наследовании трудам классика немецкого философа кардинально разошлись.

Борьба за наследие Канта

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Берлинско-Бранденбургской акдемии наук на церемонии к 300-летию Канта заявил, что президент России Владимир Путин не имеет права цитировать немецкого философа.

Речь идет о выступлении российского лидера перед студентами вузов Калининградской области, когда Путин переложил изречение Канта о том, что «нужно иметь мужество, чтобы жить своим умом» на Россию.

«Страна должна жить своим умом, должна руководствоваться своими национальными интересами. Это совсем не значит, что мы хотели плевать на интересы других», —отмечал Путин.

Тогда это заявление российского лидера Шольц оставил без внимания, но во время торжеств в честь Канта неожиданно вспомнил.

Ведя свою мысль дальше, глава правительства Германии неожиданно заявил, что российские власти хотят «любой ценой присвоить Канта и его работы». Но сделать этого они не могут, так как взгляды философа идут вразрез с позицией России по Украине.

РИА «Новости»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в свою очередь, на заседании Международного Кантовского конгресса, посвященного искусственному интеллекту, назвал Канта «русским трофеем».

Он подчеркнул, что страны Запада сегодня даже не допускают того, что в России могут вести разговоры о Канте или рассматривать его учение. Глава региона подчеркнул, что говорить о немецком классике сегодня можно и нужно.

«Философ должен быть живым собеседником. Его идеи нужно обсуждать, пересматривать, спорить с ними, интерпретировать в духе времени. Именно такой диалог с философом и о философе рождает подлинное мышление», — заявил Алиханов.

«Кант заслуживает нашего уважения. А значит — идейное наследие заслужило дискуссий, а не ритуального восторга», — добавил руководитель региона.

Безумная выходка

Европейские политики опустились уже совсем до диких и бессмысленных по своему идиотизму рассуждений. Так в комментарии «360» прокомментировал выступление Шольца о Канте историк, сотрудник военно-исторического музея Победы Антон Лиманов.

Он подчеркнул, что по его мнению, немецкий канцлер выразил самый глупый набор мыслей, который только может быть. При этом не согласился Лиманов и с мнением губернатора Калининградской области, что Кант стал «российским трофеем».

Мы его, что, переименуем в Емелю Кента? Объявим русским философом? Встроим в русскую философскую школу, которая тогда еще к тому моменту не сложилась? Ну, мы ж не такие идиоты!» Антон Лиманов историк, сотрудник военно-исторического музея Победы

Лиманов подчеркнул, что Канта былд великим философом-гуманистом, чьей основной идеей был категорический императив, или моральный принцип, довлеющий над человеческими поступками.

При этом дед действующего канцлера Германии, который сейчас претендует на наследие философа занимал не высокий пост в фашисткой армии и имел звание генерала.

Где был кантовский категорический императив? Где он был в мозгу деда нынешнего канцлера Шольца, когда грабительский немецкий вермахт уничтожал нашу культуру? Мы, что, уничтожили немецкую культуру? Запретили философов, композиторов, писателей немецких? Антон Лиманов историк, сотрудник военно-исторического музея Победы

Kay Nietfeld / Global Look Press

Собеседник «360» напомнил, что именно Россия почти 80 лет ухаживает за могилой Канта и хранит память о немецких выдающихся ученых, выступивших против нацизма в XX веке. Шольцу же, как внуку «подлого генерала вермахта», стоит помолчать. Его дед точно не был наследником и приверженцем моральных принципов Канта.

О влиянии Канта на русскую культуру

Лиманов считает, что даже если бы Восточная Пруссия стала территорией России по итогам Семилетней войны, то вряд ли бы Кант состоялся как русский философ. Но это не помешало бы ему оказаться на хорошем счету у Екатерины II, которая была немкой по происхождению, а также очень любила европейских философов.

Историк напомнил, что императрица переписывалась с с Фридрихом Гриммом, Вольтером, причем даже выкупила библиотеку последнего, а Дени Дидро приглашала в гости в Санкт-Петербург.

Он добавил, что Кант был одним из лучших европейских философов того времени, но его идеи не нашли бы никакого отзыва в России, в которой тогда не было своей философской школы, а мыслители, которые были, базировались на обычной религиозной морали. В кантовских же суждениях было слишком мало Бога.

Перефразируя Канта, религиозная мораль в России XVIII века — это «Господь над нами и Дух Божий внутри нас». Тогда как философия Канта — это «звездное небо над нашими головами и моральный принцип внутри нас». Господь выведен из этой системы мира. Антон Лиманов историк, сотрудник военно-исторического музея Победы

Лиманов согласился с утверждением Алиханова, что русские мыслители часто оппонировали Канту и спорили с ним, отметив, что при этом последний был очень продвинутым немецким философом.

На тот момент в России в этой области самым лучшим был Михаил Ломоносов, но и тот больше поэт и естествоиспытатель, чем мыслитель.

Только в конце XIX — начале XX века в нашей стране сформировалась школа религиозных философов, в которую вошли Николай Бердяев, Сергей Булгаков и многие другие. По этой причине русская культура в то время никак не повлияла бы на Канта.

Актуальны ли споры об идеях Канта

Лиманов убежден, что философы принадлежат всему человечеству. Каждая страна вправе спорить о каком-угодно философе, обсуждать и анализировать его наследие. Те же немцы могут устроить семинар о русских религиозных философах, если хотят.

Историк также добавил, что Кант никогда ничего плохого о России не писал, «конкретно вразрез с Россией не шел».

«Идеи Канта вполне сохраняют актуальность, пока все-таки какие-то представления о морали и об этике в человеческих отношениях еще сохранились. Пока не наступила у нас этика жажды денег, жажды наживы, до тех пор учение Канта будет всегда актуальным», — резюмировал собеседник «360».