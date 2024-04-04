Культура 04 апреля 2024, 08:00 «Благословен плод чрева твоего». История и традиции Благовещения Пресвятой Богородицы Религиовед Ковалева: на Благовещенье женщины просят Деву Марию подарить им дитя Благовещение, Фра Беато Анджелико, 1430—1432. / Википедия

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Благовещение Пресвятой Богородицы — поистине радостный праздник в православном календаре. В этот день верующие вспоминают о счастливой новости, которую архангел Гавриил принес Деве Марии. Об истории и традициях праздника — в материале «360».

Когда Благовещение в 2024 году

Благовещение — один из 12 наиболее значимых праздников в православном календаре. Его традиционно отмечают 7 апреля каждый год.

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Эта дата символически соединяет Благовещение с Рождеством, образуя девятимесячный интервал, аналогичный периоду беременности. В католической традиции праздник выпал на 25 марта.

Интересно, что в прошлом Благовещение служило началом нового года в разных регионах мира, включая как западные, так и восточные страны. Причем в Англии этот порядок сохранялся до середины XVIII века.

Бывает, что Благовещение встречают в один день с Пасхой. Это событие известно как Кириопасха. Единение двух важных праздников случается нечасто: последний раз это было в 1991 году, а в следующий раз ожидается лишь в 2075-м.

Точная дата празднования Благовещения установилась не сразу. Некоторые церкви изначально отмечали его в преддверии Рождества, в то время как другие выбрали весну — за девять месяцев до Рождества Христова. К VI веку традиция окончательно утвердилась — 25 марта по старому стилю.

Благовещение, Сандро Боттичелли, 1489-1490 / Википедия

История и традиции праздника Благовещения

В мире православного христианина Благовещение появилось в очень далекие времена: уже в III веке этот день глубоко почитали. Верующие по-разному называли его: Зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение Ангела Марии. Лишь в VII веке на Востоке и Западе празднику присвоили название — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Согласно преданию, Богородица родилась в одном из пригородов Иерусалима, а ее родители — Иоаким и Анна — долго не могли завести детей, поэтому дали обет посвятить ребенка Богу, напомнила в разговоре с «360» религиовед Юлия Ковалева. Свое обещание они исполнили.

Момент, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о том, что она станет матерью Сына Божьего, описан в Евангелии от Луки и несет особое значение в христианской традиции, символизируя первую благую весть после грехопадения Адама и Евы.

Архангел Гавриил пришел к Деве Марии и сказал ей: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами».

«Алтарь Альбероди», Тициан. В руках архангела свиток с вышеприведенными словами / Википедия

В этот день в христианских храмах проводят всенощное бдение с чтением литургии святого Иоанна Златоуста, а священнослужители надевают голубые облачения — цвет Богородицы. В храмах также разъясняют смысл праздника и историю явления ангела Гавриила Марии.

Традиция выпускать белых птиц после литургии символизирует встречу весны и адаптацию языческих обычаев к христианским ценностям, напоминая о Святом Духе, который явился в виде голубя на Крещении Иисуса на реке Иордан.

Непорочное зачатие Святой Девы архангел Гавриил называл чудом Духа Святого: «Дух Святой найдет на Тебя и сила Вышнего осенит Тебя».

В день Благовещения Церковь воздерживается от заупокойных молитв и венчаний, предлагая верующим проводить праздник в радости и молитве. В зависимости от календаря, Благовещение может сопровождаться постными послаблениями: допускается употребление рыбы и освященных просфор — богослужебного литургического хлеба.

Мозаика в церкви Санта-Мария-ин-Трастевере в Риме, XIII век / Википедия

Просфоры делают для каждого члена семьи, есть их нужно обязательно натощак (например, с утра). Наши предки собирали крошки от освященных хлебцев и добавляли в корм домашним животным, смешивая его с зерном. Считалось, что это поможет сделать урожай лучше.

Как и в любой праздник, православные посещают храмы для того, чтобы очистить душу, почитать молитвы. Можно просить у Девы Марии о помощи, защите, покровительстве, искуплении грехов. А женщины молятся подарить им ребенка. Юлия Ковалева

Исторически Благовещение оставило заметный след в культуре и архитектуре, вдохновив на строительство храмов и монастырей. Так, самый известный храм — Благовещенский собор Московского Кремля, а самый древний, согласно легенде, построили по поручению княгини Ольги в X веке.

Кроме того, в разных уголках России есть немало населенных пунктов, названных в честь праздника. Самый знаменитый — город Благовещенск в Амурской области. Он получил своего имя в честь первой заложенной в этих местах церкви середины XIX века — храма Благовещения Пресвятой Богородицы.

Икона из Васильевского чина, 1408 год / Википедия

Приметы на Благовещение 7 апреля: что нужно и запрещено делать

Благовещение сопровождается множеством народных примет и традиций, отражающих связь наших предков с природой и верой.

К примеру, ясная погода в этот день обещает урожайное и теплое лето, в то время как снег предсказывают слабые всходы. Дождь предвещает удачную рыбалку и обильный грибной сезон осенью.

Существует поверье, что новую одежду на Благовещение надевать не стоит, так как она может быстро прийти в негодность. Для здоровья предки умывались талой водой, веря, что это позволит обновиться и очиститься.

Благовещение, Леонардо да Винчи, 1472-1475 / Википедия

Были и запреты на бытовом уровне, добавила религиовед. Например, не стоило давать взаймы или вещи из дома, чтобы избежать будущих потерь. В старину люди верили, что в этот день даже переставали мучить грешников и позволяли им отдохнуть.

Кроме того, считается, что если загадать желание в Благовещение, оно обязательно исполнится.

В этот день следует избегать любой работы, однако важнее всего не бездействие, а духовное обновление и обращение к Богу. Принято находить время для посещения храма, молитвы и размышления о высоком, после чего можно приступать к повседневным делам, сохраняя в сердце чувство праздника и благодарности.

«Хорошо бы провести этот день с семьей и родными, прислушаться к себе, к внутреннему голосу. Больше быть наедине с близкими», — заключила собеседница «360».

Полный православный календарь на 2024 год также можно найти на сайте «360».