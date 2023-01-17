Общество 17 января 2023, 04:47 Самый древний праздник христиан. Почему принято окунаться в прорубь на Крещение На Крещение верующие окунаются в прорубь, чтобы погрузиться в святую воду РИА «Новости»

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Верующие 19 января отмечают Крещение Господне — один из древнейших праздников в христианской культуре. В этот день Иисуса Христа крестили в реке Иордан. Таинство погружения в святую воду проводил Иоанн Предтеча. «360» рассказал об истории и традициях праздника.

Крещение Христа

Иоанн Предтеча, он же — Иоанн Креститель, был пророком и жил в пустыне аскетом. После странствий он пришел к реке Иордан, где стал призывать людей к покаянию. Проповедник начал крестить их в водах реки, смывая грехи и очищая от скверны. Когда Иисусу было 30 лет он пришел к Иордану и попросил пророка совершить таинство и с ним.

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Во время крещения небеса «отверзлись» и на Иисуса снизошел Святой Дух в виде голубя. В этот момент все услышали Бога, который произнес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

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Праздник Крещения называют еще Богоявлением. Само слово «крещение» переводится с греческого, как «погружение в воду». Считается, что при омовении Христа людям явилась Святая Троица.

Традиции праздника

Вечер накануне праздника называется Крещенский сочельник. В это время православные соблюдают строгий пост, поэтому пировать и веселиться не положено. Некоторые верующие не едят вообще, а только пьют воду.

После богослужения разрешается отведать сочиво. Это постное блюдо готовят из зерен пшеницы, ячменя, перловки или риса с маком, изюмом и орехами. Заправляют кашу медом.

Садиться за стол можно только после выноса свечи после литургии и первого причащения. К этому времени готовят постные блюда — вареники, рыбу, выпечку. Раньше на Руси для богатого урожая после постной трапезы ложки складывали в общую миску и накрывали хлебом. Чтобы оградить жилище от нечистой силы, над дверью и окнами рисовали кресты.

Главным символом Крещения является вода, а традицией — ее освящение. Воду освящают как накануне праздника, так и в день Богоявления на Божественной литургии.

Крещенскую воду называют «агиасма», то есть — великая святыня. Верующие набирают святую воду в ночь Крещения и хранят весь год. Ей окропляют жилые помещения и принимают во время болезни. Но использовать для бытовых нужд такую воду нельзя. Как отмечают церковнослужители, в праздничную ночь вода становится святой во всех водоемах и даже в обычных кранах. В крещенскую ночь верующие окунаются в прорубь. Ее вырубают во льду и называют иорданью.

Крещенское утро обычно начинается с питья освященной воды и крестцов — обрядового печенья. В каждом регионе его выпекают по-разному. Чаще всего для печенья берут две полоски теста, которые соединяют в виде креста. Чем ровнее получилась выпечка, тем благополучнее будет год.

Еще одна традиция Крещения связана с белыми голубями. Птиц отпускают в небо после завершения богослужения как символ Святого Духа.