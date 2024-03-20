Интересное 20 марта 2024, 22:38 Жаворонки и 40 Севастийских мучеников. Суть и традиции праздника 22 марта Религиовед Ковалева: день 40 Севастийских мучеников отметят 22 марта РИА «Новости»

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Совсем скоро православные христиане почтят память 40 Севастийских мучеников, принявших смерть во имя христианской веры. Праздник считается одним из самых значимых, а по его случаю верующие пекут жаворонков. Подробно об этом — в материале «360».

Когда отмечается день Сорока мучеников в 2024 году

Народный праздник Сороки, известный также как день 40 Севастийских мучеников, отмечают 22 марта 2024 года, по старому стилю — 9 марта. По церковному календарю в этот день чтят память воинов-христиан Римского легиона, рассказала «360» эксперт по религиоведению Юлия Ковалева.

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Воины приняли мученическую смерть за веру в 320 году на Севастийском озере. Сейчас это территория современной Турции.

История Сорока Севастийских мучеников

В те далекие время Константин Великий даровал христианам свободу вероисповедания, но во многих провинциях власть по-прежнему принадлежала язычникам, которые притесняли христиан.

Так произошло и в провинции Армения, которая располагалась на территории современной Турции. В городе Севастии гарнизоном командовал как раз язычник, отметила Ковалева.

«Зимой 320 года он велел всем своим воинам совершить жертвоприношение идолам. И 40 человек не согласились, отказались и заявили, что они — христиане, и поклоняются только богу истинному и никому больше», — рассказала эксперт.

Сначала язычник-гонитель уговаривал их, обещал повышение по службе и деньги. Потом угрожал тюрьмой и смертью. Воины все отвергали, и тогда их лишили свободы. Однако они не перестали молиться.

Воины усердно молились и ночью услышали глас бога: «Претерпевший до конца спасется». Юлия Ковалева эксперт по религиоведению

Триптих «Сорок мучеников» / РИА «Новости»

Неделю спустя воинов решили побить. В них кидали камни, но булыжники летели мимо цели и возвращались в обидчиков. Смущенные мучители вернули узников в тюрьму и стали думать, что с ними сделать. Ночью в темницу снова пришел глас Господа.

«Верующий в меня если умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо воспримите венцы нетленные», — услышали воины.

На следующий день мучеников привели к озеру близ города Севастии. Был сильнейший мороз. Их поставили прямо в воду, а на берегу затопили баню. Мучители сказали, что любой может сразу же согреться, если отречется от Христа. Всю ночь воины-мученики мужественно переносили холод. Они молились и пели псалмы, несмотря на ужасную боль.

Один из воинов не выдержал, и после нескольких часов решил побежать в баню. Едва он вступил на порог, из-за резкого перепада его плоть и кожа стали отделяться. Он умер. Следующей ночью стражники, охранявшие место мучения, дремали, и не мог заснуть только один из них.

Стражник был поражен: как же так? Христиане, несмотря на неслыханные мучения, не прекращают молиться и до сих пор живы. Ночью он увидел над озером, как разливается яркий свет. Почти как летом. Юлия Ковалева эксперт по религиоведению

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Вокруг стало очень тепло, лед начал таять. Охранник недоумевал. Он увидел над головами воинов светящиеся венцы — их было 39, как и мучеников в воде. Стражник сбросил с себя одежду и крикнул другим охранникам: «Я христианин». Он побежал к мученикам и стал молиться: «Господи боже, верую в тебя, в которого эти воины веруют. Присоедини меня к ним, да сподоблюсь пострадать с твоими рабами».

Когда вернулись начальники мучеников, они увидели, что те все еще живы. Рассвирепев, они приказали уничтожить воинов.

Забили их молотами, сделали страдания их невыносимыми. Они приказали уничтожить останки, чтобы христиане не могли их почитать, не могли их найти. Их тела сожгли на костре. Кости бросили в реку. Юлия Ковалева эксперт по религиоведению

Спустя три дня мученики явились во сне епископу Севастии Петру и повелели ему взять кости из реки. Епископ и священники тайно пришли ночью к водоему: кости мучеников сияли в воде, как звезды. Они собрали останки святых и похоронили их.

Имена мучеников: Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Уалент (Валент), Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Ангий, Аетий, Флавий, Акакий, Екдикий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Дометиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Уалерий (Валерий), Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий.

Храм Сорока мучеников Севастийских в городе Переславль-Залесский / РИА «Новости»

Суть и традиции праздника 22 марта

В русской народной традиции сакральному числу 40 придается особое значение: 40 мучеников, 40 утренников, говорили крестьяне. По старинной примете, если все 40 морозных утренников пройдут подряд, то лето будет урожайным на хлеб, рассказала Ковалева.

Также считалось, что именно с того момента, когда сорока начинает вить гнездо и кладет в него 40 палочек, с юга возвращаются в родные края 40 разных пташек, и наступает весна. По обычаю, известному у русских и других восточнославянских народов, к празднику принято печь жаворонков.

РИА «Новости»

Почему на день Сорока мучеников принято печь жаворонков

Крестьяне обращали внимание, что поющий жаворонок то взмывает ввысь, то камнем падает к земле. Люди объясняли это особым дерзновением и смирением этих птиц перед богом: жаворонок быстро устремляется кверху, но, пораженный величием Господа, в глубоком благоговении склоняется вниз, объяснила эксперт по религиоведению.

Так жаворонки, как считали наши предки, изображали собой песнь славы Господу, которая была вознесена мучеником, их смирение и устремленность ввысь, в царство небесное, к солнцу правды, к Христу.

Жаворонок стал символизировать душу, которая стремится к богу и преклоняется перед его величием. В народе любят праздник 40 Севастийских мучеников, которые до конца выдержали все страдания и приняли смерть, чтобы не предать Христа.

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Что запрещено в праздник 22 марта

По словам Ковалевой, этот день приходится на время Великого поста. В праздник действуют абсолютно те же правила и запреты, как и в любой день поста, в том числе ограничения по питанию.

Нельзя ругаться и ссориться. Вместо этого нужно больше молиться и исключить информационный шум. Размышления помогут стать ближе к богу. Также следует посетить литургии в церквях.

В день Сорока Сороков нельзя причинять вреда птицам, иначе в дом может проникнуть зло. Также 22 марта не стоит проводить генеральную уборку.