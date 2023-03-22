Интересное 22 марта 2023, 15:36 Россиянам рассказали, что нельзя делать в День 40 мучеников

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Православные ежегодно 22 марта празднуют один из важнейших церковных праздников — День 40 мучеников — и вспоминают страдания 40 воинов-христиан. О том, что нельзя делать в этот день, сообщило Utro.ru.

В день Сорока Сороков нельзя причинять вреда птицам, иначе в дом может проникнуть зло. Также 22 марта не стоит проводить генеральную уборку и употреблять в пищу продукты животного происхождения.

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Отмечается, что предки в этот день встречали весну.

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