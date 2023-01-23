Эксклюзив 23 января 2023, 22:50 Защитит «стена». Физик простыми словами объяснил, чего ждать Земле от крупных астероидов Физик Эйсмонт: нужно построить «стену из астероидов» для защиты Земли от угрозы из космоса freepik

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К Земле движется астероид 2023 BU. Его диаметр около шести метров, и в четверг он пройдет всего в нескольких тысячах километров от Земли. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал «360», какие астероиды могут угрожать Земле и как предотвратить столкновение с ними.

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Далее — прямая речь.

Этот астероид — совсем маленький. Он точно не представляет опасности. При таких размерах он гарантировано сгорит в атмосфере, даже если представить крайний случай, когда объект представляет из себя сплошную породу.

Он может разве что угрожать спутникам, но вероятность такого столкновения невелика. Хотя, надо признать, определенная опасность для объектов на орбите есть. Вспомним хотя бы случай с «Союзом», который вообще повредил спорадический метеороид размером меньше одного миллиметра.

Вообще, в атмосферу Земли чуть ли не ежедневно входят мелкие небесные объекты. А дважды в год мы с вами наблюдаем целый «звездный дождь», когда проходим через хвост кометы Галлея.

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Астероиды с диаметром больше 15 метров уже могут представлять опасность. Например, Чебаркульский астероид. Его размер был около 20 метров и, к тому же, он состоял из сплошной породы.

Тогда были даже разрушения. И нам еще сильно повезло, что этот астероид входил в атмосферу Земли по очень пологой траектории и по этой причине у него был довольно длинный путь в атмосфере, из-за чего он частично сгорел и разрушился, а осколки упали в Чебаркульское озеро.

Члены делегаций ШОС у витрины с Челябинским метеоритом в Государственном историческом музее Южного Урала. 2019 г. / РИА «Новости»

Есть ли способ противодействовать большим и очень опасным астероидам — таким как Апофис, который должен несколько раз посетить нас в этом столетии?

Да, отклонить крупный астероид от столкновения с Землей можно, и наиболее перспективный способ — направить на него другой космический объект, но поменьше.

Было бы отлично, если можно было просто отправить на опасный астероид космический аппарат (тут главное будет вовремя обнаружить угрозу). Но дело в том, что масса тех космических аппаратов, которые мы можем отправить, не больше семи тонн. И этого слишком мало, чтобы отклонить за счет соударения большой объект.

Однако если найти астероид с массой около трех-пяти тысяч тонн, то тогда за счет столкновения и кинетической энергии мы вполне можем отклонить угрожающий астероид — такой, как Апофис.

Есть одно «но». Если мы хотим запустить работающую систему защиты от крупных астероидов, начинать надо буквально сегодня. Можно построить «стену» из совсем малых астероидов, которые будут двигаться по орбите с тем же периодом, что и Земля.

И тогда эта система будет всегда на дежурстве, так скажем. А если понадобится, мы можем один из этих маленьких астероидов направить навстречу опасному и большому. Моделирование показывает, что подобную систему сегодня реально построить с использованием современных технологий.