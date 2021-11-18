Ученый перечислил астероиды, которые могут быть опасны для Земли

Сотрудник Научно-исследовательской лаборатории Космических исследований, технологий, систем и процессов Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал об астероидах, которые могут быть опасны для нашей планеты. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По его словам, в 2029 году к Земле должен приблизиться астероид Апофис на расстояние около 30 тысячи километров. Существует опасность столкновения небесного тела с геостационарными спутниками. Физик уточнил, что всего таких опасных объектов, орбиты которых пересекаются с орбитой Земли, существует около 23-24 тысяч.

«Таких объектов, которые потенциально представляют опасность, когда-либо, может быть через тысячу лет, столкнутся, их довольно много, 23-24 тысячи. Это объекты, орбиты которых пересекаются с орбитой Земли и размеры у которых достаточны, чтобы при столкновении возникло явление, которое может быть оценено как региональная или даже глобальная катастрофа», — пояснил ученый.

Помимо Апофиса есть и другие потенциально опасные объекты, которые приблизятся к Земле в ближайшие 100 лет. Угрозу может представлять астероид Бенну, который чуть больше Апофиса. В скором времени космический аппарат OSIRIS-REx привезет на Землю образцы его грунта.