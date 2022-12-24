Эксклюзив 24 декабря 2022, 19:22 Выжить в снежном плену. Любителям покататься с гор рассказали о спасении при лавинах Инструктор по выживанию Макеев: при сходе лавины в горах нужно прятаться в укрытиях Loïc Ansermoz / Unsplash

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В поселке Шерегеш Кемеровской области на днях сошла снежная лавина. Она накрыла нескольких туристов, которые катались на склоне местного курорта. Одного из спортсменов так сильно засыпало, что другому лыжнику пришлось откапывать товарища. Инструктор по выживанию Михаил Макеев рассказал «360», что нужно сделать, чтобы не стать жертвой природной стихии, а также как выжить при схождении снежных масс.

Снежная лавина на курорте Шерегеш сошла 20 декабря. Лыжник Сергей Филиппов вместе с товарищем спускался по склону, сообщило издание Life. Спортсмен снимал схождение на камеру. В какой-то момент сверху начал сходить снег. Филиппов не смог устоять, и его засыпало. Самостоятельно мужчина выбраться не сумел, его откапывал второй лыжник.

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«Ну, вот так получилось. Да, паника очень сильная. И очень сильный толчок, то есть это настолько у нее сила есть, у этой лавины. Это реально страшно было», — рассказал экстремал.

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На своем YouTube-канале он рассказал о случившемся. По мнению спортсмена, в подобных случаях нельзя терять концентрацию, потому что «паника нас убивает». Филиппов призвал людей беречь себя и добавил, что продолжит кататься.

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Как предсказать лавину

По словам инструктора по выживанию Михаила Макеева, предсказать схождение лавины вполне возможно. Для этого необходимо обращать внимание на погодные условия в месте предполагаемого отдыха.

«Погода в горах меняется очень быстро. Есть специальные службы, которые занимаются мониторингом лавинной опасности, мониторингом погодных условий. С каждым годом, слава богу, это становится все более прогнозируемым. Зачастую ошибка людей заключается в том, что они не делают этих простых действий, просто в телефоне посмотрели погоду — солнечно и солнечно, снежно и снежно. И поехали кататься и отдыхать», — рассказал эксперт по безопасности.

Макеев добавил, что существуют более подробные и расширенные прогнозы погоды. Перед планируемым восхождением необходимо изучить эти данные. Такие сервисы показывают уровни лавинной опасности, снегопадов, плотность снега и так далее.

«Если уровень лавинной опасности высокий, то лучше не выезжать, не выбираться на склоны. История знает такие случаи, что люди, даже не катаясь и не находясь где-то на высоких склонах гор, где лавиноопасно, даже находясь в каких-то кафе, ресторанах внизу у подножий гор, тоже оказываются в опасности и получают повреждения», — подчеркнул собеседник «360».

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Как выжить при ЧП в горах

Сохраненные жизнь и здоровье при попадании под лавину в горах являются настоящей победой. Но чтобы ее одержать, необходимо правильно себя вести в экстремальной ситуации.

«Нужно искать какие-то капитальные строения, какие-то капитальные укрытия, за которые можно спрятаться, за которые можно укрыться, чтобы лавина не снесла тебя вниз и не перемолола — это, пожалуй, единственная рекомендация, которую можно дать», — подчеркнул Макеев.

Эксперт добавил, что перед восхождением в горы необходимо пройти определенную подготовку. Такие услуги предоставляют и организации, и просто опытные спортсмены.

«Я рекомендую пройти специальные лавинные курсы, курс лавинной безопасности. Их достаточно много — есть сертифицированные курсы, которые проводят специалисты. Есть люди-энтузиасты без сертификатов, которые проводят их на своем опыте. Но эти курсы, считаю, обязательны для любого фрирайдера», — уточнил собеседник «360».

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Как выбрать склон для катания

При выборе места активного отдыха следует учитывать, что южные склоны более подвержены сходу лавин — солнце топит снег. В зоне риска также слишком крутые спуски. По словам Макеева, самыми безопасными являются оборудованные места.

«Самый опасный — это необорудованный [склон], какой-то абсолютно экстремальный. Есть же какие-то определенные критерии, но и эти критерии в том числе зависят от уровня мастерства самих катающихся. То есть, условно, безопасно там, где есть какой-то контроль со стороны, где могут помочь, где могут своевременно выявить происшествие и оперативно оказать помощь», — отметил инструктор по выживанию.

Собеседник «360» порекомендовал всем желающим отправиться кататься на необорудованных местах оповестить об этом как можно больше людей. В идеале — зарегистрироваться в МЧС, чтобы спасатели знали, что в выбранном районе есть люди. В этом случае при схождении лавин пострадавших найдут скорее, подчеркнул Михаил Макеев.

В Раменском оборудовали четыре лыжные трассы. На них смогут кататься как новички, так и опытные спортсмены.