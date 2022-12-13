Подмосковье 13 декабря 2022, 08:50 Лыжники открыли новый зимний сезон в Раменском

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Лыжный сезон стартовал в Раменском. В горнолыжном клубе «Гая Северина» обустроили четыре трассы протяженностью более километра для опытных райдеров и для новичков.

Трассы укрыли снегом благодаря специальным пушкам и генераторам. Перепады высот на маршрутах достигают 75 метров. Для безопасности все трассы освещены, кататься можно до полуночи.

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«В этом году довольно-таки ранняя зима. Были прекрасные морозы, которые позволили нам быстро оснежить склоны. В этом году у нас было максимальное количество снежных пушек, делали снег из шести снежных генераторов, поэтому снег уже есть почти на всех трассах. У нас сейчас открыты „Учебная“ и „Инструкторская“ для начинающих, трасса „Звезда“», — рассказал управляющий горнолыжного клуба «Гая Северина» Илья Северин.

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Самую сложную трассу «Лесную» специалисты пока еще готовят. Откроется она в ближайшие дни.

Тем, кто впервые встает на лыжи или сноуборд, помогут инструкторы. Обучают здесь детей с четырех лет. Если нет снаряжения, его можно взять в аренду. А еще в этом году в клубе заработала программа лояльности с кешбэком и бонусами.

В прошлом сезоне горнолыжные склоны посетили около 60 тысяч человек. Пик ожидается в новогодние праздники. В эти дни клуб готов принять около 20 тысяч гостей.

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