Эксперт Рыбальченко: результатов эксперимента дайвера из США можно достичь и в Кисловодске

В поисках открытия и влияние на здоровье

Ученый из Южно-Флоридского университета Джозеф Дитури прожил три месяца под водой в крошечной камере. После медицинского обследования врачи заявили: здоровье дайвера значительно улучшилось, что даст шанс на новый виток в области исследовательской медицины. Однако называть результаты проведенного эксперимента ошеломляющими стоит едва ли. Повторить его, как ни странно, можно, даже не спускаясь на дно океана или моря.

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Жизнь на морском дне

Помолодел и похудел

Как сообщил Daily Mail, 55-летний мужчина провел 93 дня на дне Атлантического океана в крошечной подводной капсуле, площадь которой едва превышала девять квадратных метров.

Эксперимент заключался в том, чтобы изучить, как человеческое тело справляется с долгосрочными последствиями пребывания под водой в условиях экстремального давления.

С марта по июнь врачи проводили обследования Джозефа Дитури, включая тест на теломеры — соединения на концах хромосом, которые с возрастом укорачиваются.

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В результате эксперимента врачам удалось установить, что после пребывания на большой глубине теломеры американца удлинились на 20%, а количество стволовых клеток увеличилось в 10 раз. Грубо говоря, исследователь, «помолодел» на 10 лет.

Океаническое давление также оказало положительное воздействие на другие показатели здоровья Дитури: у него улучшился сон, воспалительные маркеры снизились вдвое, а уровень холестерина значительно упал.

В особенности меня поразили показатели стволовых клеток. Их уже называют способом обратить вспять видимое старение. Мои клетки увеличились в 10 раз, как сказали врачи. Я и сам ощущаю себя намного лучше. Джозеф Дитури американский исследователь и дайвер

Во время такого «отпуска» Дитури занимался спортом по часу пять дней в неделю, используя небольшие тренажеры. Несмотря на малую подвижность, спустя несколько недель он все еще сохранил привычную массу тела. Мужчина подчеркнул, что его метаболизм усилился, что позволило стать даже стройнее.

Предыдущие исследования показали, что теломеры, которые защищают хромосомы от истирания, удлиняются, когда организм находится под сильным давлением, отметили в статье Daily Mail.

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Однокомнатная квартира на дне океана

Сам исследователь утверждал, что внутри подводной капсулы ему было достаточно комфортно. Камеру оборудовали всем необходимым для привычной жизни на суше: кухней с небольшим холодильником, местом для работы, санузлом и небольшой кроватью.

В капсуле даже установили небольшой «бассейн», который по совместительству служил входом в помещение. Дитури утверждал, что подобные камеры можно использовать для подготовки космонавтов перед полетом на Марс.

В одном из интервью исследователь показал, в каких условиях проходила его жизнь в течение трех трех месяцев.

Хоть жизнь под водой — необычный и интересный эксперимент, американец отметил, что за проведенные месяцы на дне океана безумно соскучился по солнечному свету.

«У меня были специальные лампы для поддержания витамина D, но они только физически заменяли солнечный свет. Я очень скучал по закатам, рассветам и по естественному солнечному теплу. Этого мне действительно не хватало», — поделился исследователь.

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Эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Иван Рыбальченко в беседе с «360» отметил, что суть эксперимента Дитури можно свести к простому определению — хайпу. Условно, получить аналогичный опыт можно, и не прибегая к подобным ухищрениям.

Далее — его прямая речь.