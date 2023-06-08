08 июня 2023, 22:14
🌊Три месяца под толщей воды. Эксперимент ученого из США не рассказал миру ничего нового
Эксперт Рыбальченко: результатов эксперимента дайвера из США можно достичь и в Кисловодске
Ученый из Южно-Флоридского университета Джозеф Дитури прожил три месяца под водой в крошечной камере. После медицинского обследования врачи заявили: здоровье дайвера значительно улучшилось, что даст шанс на новый виток в области исследовательской медицины. Однако называть результаты проведенного эксперимента ошеломляющими стоит едва ли. Повторить его, как ни странно, можно, даже не спускаясь на дно океана или моря.
Жизнь на морском дне
Помолодел и похудел
Как сообщил Daily Mail, 55-летний мужчина провел 93 дня на дне Атлантического океана в крошечной подводной капсуле, площадь которой едва превышала девять квадратных метров.
Эксперимент заключался в том, чтобы изучить, как человеческое тело справляется с долгосрочными последствиями пребывания под водой в условиях экстремального давления.
С марта по июнь врачи проводили обследования Джозефа Дитури, включая тест на теломеры — соединения на концах хромосом, которые с возрастом укорачиваются.
В результате эксперимента врачам удалось установить, что после пребывания на большой глубине теломеры американца удлинились на 20%, а количество стволовых клеток увеличилось в 10 раз. Грубо говоря, исследователь, «помолодел» на 10 лет.
Океаническое давление также оказало положительное воздействие на другие показатели здоровья Дитури: у него улучшился сон, воспалительные маркеры снизились вдвое, а уровень холестерина значительно упал.
В особенности меня поразили показатели стволовых клеток. Их уже называют способом обратить вспять видимое старение. Мои клетки увеличились в 10 раз, как сказали врачи. Я и сам ощущаю себя намного лучше.
Джозеф Дитури
американский исследователь и дайвер
Во время такого «отпуска» Дитури занимался спортом по часу пять дней в неделю, используя небольшие тренажеры. Несмотря на малую подвижность, спустя несколько недель он все еще сохранил привычную массу тела. Мужчина подчеркнул, что его метаболизм усилился, что позволило стать даже стройнее.
Предыдущие исследования показали, что теломеры, которые защищают хромосомы от истирания, удлиняются, когда организм находится под сильным давлением, отметили в статье Daily Mail.
Однокомнатная квартира на дне океана
Сам исследователь утверждал, что внутри подводной капсулы ему было достаточно комфортно. Камеру оборудовали всем необходимым для привычной жизни на суше: кухней с небольшим холодильником, местом для работы, санузлом и небольшой кроватью.
В капсуле даже установили небольшой «бассейн», который по совместительству служил входом в помещение. Дитури утверждал, что подобные камеры можно использовать для подготовки космонавтов перед полетом на Марс.
В одном из интервью исследователь показал, в каких условиях проходила его жизнь в течение трех трех месяцев.
Хоть жизнь под водой — необычный и интересный эксперимент, американец отметил, что за проведенные месяцы на дне океана безумно соскучился по солнечному свету.
«У меня были специальные лампы для поддержания витамина D, но они только физически заменяли солнечный свет. Я очень скучал по закатам, рассветам и по естественному солнечному теплу. Этого мне действительно не хватало», — поделился исследователь.
Эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Иван Рыбальченко в беседе с «360» отметил, что суть эксперимента Дитури можно свести к простому определению — хайпу. Условно, получить аналогичный опыт можно, и не прибегая к подобным ухищрениям.
Далее — его прямая речь.
В поисках открытия и влияние на здоровье
Как говорилось в знаменитом фильме Гайдая: «Храните деньги в сберегательной кассе». Я точно также могу сказать — отдыхайте в санаториях Кисловодска. Пребывание в течение месяца в Кисловодске, который уникален своими аэроионами, будет иметь примерно такое же последствие, как при этом эксперименте.
На самом деле, подобные устремления — это очередной хайп и естественная тяга человека в поиске «волшебной таблетки».
Для сравнения: в 90-х годах ходили такие мифы, что есть некая «кремлевская таблетка». Говорили, мол, сейчас будет перестройка, гласность, и эту таблетку откроют всему населению. Все будут жить так же долго, как жили члены Политбюро.
На деле же, члены Политического бюро просто очень хорошо ухаживали [за собой] и следили за здоровьем.
Эффект барокамеры
Мы совершенно четко понимаем, что есть определенные факторы, в том числе природно-климатические, которые существенным образом влияют на здоровье.
Если вдруг человек сломает руку или ногу и попадет в московский институт Склифосовского, первое, что сделают врачи после проведения операции — поместят пациента в огромное помещение на первом этаже. Вам очень повезло со здоровьем, если вы не знаете, что там.
На первом этаже больницы находится комплекс барокамер. Насыщение крови человека кислородом с помощью такого способа существенно влияет на усвоение питательных веществ и улучшение общего здоровья.
Кто-то попадает в такое помещение в институте Склифосовского, а кто-то оказывается в такой же на дне океана.
Изменение давления действительно сказывается на здоровье. Но, во-первых, в этом нет ничего нового. А, во-вторых, для этого необязательно опускаться на дно океана или моря.
Давно известный факт
Медики давным-давно знают про подобные изменения в организме. Это известно точно так же, как влияние магнита на человеческий организм.
В свое время медработники назначали различные виды магнитотерапии в поликлиниках и санаториях, потому что магнитное поле очень сильно влияет на человека.
Те результаты, которые получил исследователь, не представляют из себя чего-то революционно нового. Это простое подтверждение давно известной и изученной информации для медиков.
Стресс, давление, магнитное поле и уникальное сочетание аэроионов, которые получил этот исследователь, — привычные бальнеологические факторы. Другими словами, свойственные обычному курорту, такому как Кисловодск или Алтай.
Прошлые подводные эксперименты
Джозеф Дитури побил предыдущий мировой рекорд по пребыванию человека под водой. Он прожил 93 дня в изоляции от свежего воздуха и солнечного света.
Пара исследователей, 25-летняя Джессика Фэйн и 63-летний Брюс Картнелл, в 2014 году спустились на дно океана. В течение 73 дней ученые жили в идентичной подводной капсуле. Однако у профессоров из Флориды не было цели наблюдения за изменением здоровья под водой.
По словам Джессики, она хотела побить мировой рекорд пребывания женщины под водой, и у нее это получилось. До нее рекорд поставила исследователь Сильвия Эрл в далеком 1970 году. Она находилась под водой две недели.
Брюс Картнелл также на тот момент побил мировой рекорд среди мужчин.
В 1992 году дайвер Ричард Пресли находился на дне океана на протяжении 69 дней. Испытание проводили в рамках проекта «Атлантис» с целью изучения факторов жизни человека в подводной среде.
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