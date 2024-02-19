Интересное 19 февраля 2024, 16:57 И швец, и жнец. Почему «тихий найм» не решит проблему кадрового голода HR-эксперт Мурадян: «тихий найм» не решит проблему кадрового голода Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Российские компании все чаще прибегают к «тихому найму» из-за нехватки кадров. Стратегия звучит привлекательно как для работодателя, так и для сотрудника: оба экономят время, деньги и силы. Тем не менее выгодный, на первый взгляд, всем «тихий найм» скрывает много подводных камней, а решить проблему кадрового голода, вероятно, не поможет.

Свои среди своих

После опроса топ-менеджеров и HR-специалистов различных предприятий выяснилось, что компании все чаще применяют так называемый тихий найм для компенсации нехватки соискателей.

Почти половина организаций (46%) используют «тихий найм» как стратегию управления персоналом. Особенно это характерно для крупных компаний из банковской, финансовой и строительной отраслей с численностью персонала свыше тысячи человек.

Представители различных отраслей, таких как банковское и финансовое дело, IT и телекоммуникации, промышленность, строительство, услуги и торговля (63%), чаще всего упоминают трудности при найме сотрудников на внешнем рынке труда.

Более трети опрошенных (36%) отметили, что внутреннее перемещение сотрудников позволяет сэкономить время на подбор кандидатов. Примерно столько же (29%) признались в нехватке бюджета для поиска новых сотрудников.

По результатам опроса, каждая четвертая компания заполняет от пяти до 15% вакансий через «тихий найм», а каждая десятая организация применяет этот подход гораздо чаще.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Что такое «тихий найм» и какие у него плюсы

Когда работодатель не хочет тратить силы, деньги и время, он предпочитает «тихий найм» и берет на работу своего же сотрудника, грубо говоря, повышая его в должности. Другой вариант — распределение обязанностей открытой вакансии на нескольких человек, рассказал «360» HR-эксперт и менеджер по работе с талантами транспортно-логистической компании TRAFT Гарри Мурадян.

Стратегия «тихого найма», по оценке исследовательской компании Gartner, стала трендом 2023 года и, очевидно, закрепила позиции. Это подтвердила старший директор аналитической группы Эмили Роуз Макрей.

В интервью журналу CFO Dive она уточнила: из-за тяжелой ситуации на рынке труда и нехватки квалифицированных кадров лучшим решением будет как раз «тихий найм».

Руководство оценивает количество сотрудников и приходит к выводу, что им нужно перевести людей с одной должности на другую. При этом уровень знаний может быть относительно схожим, так что переход не потребует серьезного повышения квалификации. Эмили Роуз Макрей руководитель исследовательской компании Gartner

Собеседник «360» согласился, что при такой стратегии плюсы очевидны как для руководства, так и для сотрудников. Работодатели при «тихом найме», по его словам, не раздувают штатное расписание и ставку, к тому же не несут никаких рисков.

Возможно, новый сотрудник окажется засланным казачком или просто недобросовестным человеком, порассуждал Мурадян.

«Кроме того, компаниям не нужно тратить время на знакомство нового сотрудника с коллективом, решать проблемы с испытательным сроком и в целом с доверием. Компании уже понимают, чего ждать от знакомого сотрудника», — перечислил HR-эксперт.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Для сотрудников «тихий найм» тоже выглядит довольно привлекательно. Во-первых, не нужно искать новое место работы и тратить кучу времени. Во-вторых, старый новый работник избегает заключения трудовых договоров и дополнительных рисков.

Наконец, как уже сказано выше, «мастодонт» не должен заново проходить стадию знакомства с руководством, коллективом, корпоративной культурой и неизвестными ему правилами.

«Интеграция у таких работников позади: ты всех знаешь, тебя все знают. Более того, человек может быстрее показать результат, поскольку знает все подводные камни, которые, вероятно, изучил в первые месяцы работы в компании. Помимо этого, у сотрудника уже есть репутация, строить заново ее не нужно», — уточнил Мурадян.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Нюансы «тайного найма»

Тем не менее в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Что касается «тихого найма», ложка даже не одна.

Пожалуй, самый главный недостаток — дефицит свежих идей и взгляда со стороны, допустил Гарри Мурадян.

Работодатель не получает новой внешней экспертизы. Обычно, когда нанимаешь кого-то извне, привлекаешь не только ресурсы для решения какой-то задачи, но и соответствующие знания, умения и навыки, с помощью которых можешь усилить свою компанию. При тайном найме все иначе. Гарри Мурадян HR-эксперт

Старые сотрудники на новой позиции могут продолжать мыслить так, будто они все еще на прошлой должности: ни идей, ни знаний, ни мыслей, как стоит решить проблему.

Это подтвердил опрос сервиса по аналитике рынка труда Monster: 50% сотрудников после «тихого найма» признались, что их компетенции и навыки попросту не соответствуют новой должности.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Помимо погони за навыками, «тихий найм» может испортить отношения внутри команды, поскольку необходимо заново выстраивать связи и распределять обязанности.

Более того, по результатам опроса аналитического ресурса Real Research, 57,5% опрошенных предположили, что наиболее эффективная стратегия «тихого найма» — привлечение краткосрочных сотрудников, а не «долгоиграющих».

Чуть меньше половины (32,1%) заявили, что выгоду от подобного перекраивания трудового коллектива получают только работодатели, а 13,8% респондентов подчеркнули: основная причина «тихого найма» — сокращение расходов.

В итоге эта стратегия играет на руку, скорее всего, только компаниям. Проблема кадрового кризиса, вероятно, сама себя не решит.

Хотя «тихий найм» не усугубит положение с дефицитом сотрудников в разных отраслях, он и не улучшит ситуацию, обратил внимание Гарри Мурадян.

«Просто снимет боль», — заключил HR-эксперт.