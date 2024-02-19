Общество 19 февраля 2024, 09:38 Российские компании начали закрывать вакансии с помощью «тихого найма» «Коммерсант»: компании в РФ стали применять «тихий найм» из-за кадрового голода piqsels

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Работодатели из промышленности, финансового и строительного сектора из-за нехватки кадров начали чаще прибегать к «тихому найму» и закрывать вакантные должности за счет собственных сотрудников. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным исследования платформы Lerna.ru, практику закрытия вакансий с помощью текущих работников используют 46% российских компаний.

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Основной причиной этой тенденции, по мнению экспертов, стали проблемы с подбором персонала на внешнем рынке труда. С подобными трудностями столкнулись 63% представителей банковского и финансового сектора, IT-компаний и других сфер.

Директор по маркетингу и PR кадровой компании UNITY Надежда Федотова предположила, что одной из причин распространения «тихого найма» является рост числа контрофферов. По ее словам, они часто предлагают не только большую заработную плату, но и новую позицию.

Ранее медиатор Олег Мальцев рассказал, что работодатели не ценят на производстве сотрудников, работа которых связана с тяжелым физическим трудом. Бизнес ориентируется не на качество, а на скорость обогащения, подчеркнул эксперт.