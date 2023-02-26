Интересное 26 февраля 2023, 18:48 Легкий флирт и ничего серьезного. Топ самых верных знаков зодиака Рейтинг «360»: самые верные знаки зодиака Hunter Newton / Unsplash

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Часто ли вы доверяете своим близким людям? Замечали ли вы закономерность в том, что вас предавали представители одного и того же знака зодиака? Для вас «360» составил топ-12: от самого верного до самого легкомысленного знака зодиака.

Наш рейтинг начинают представители стихии земли, так как именно эти знаки обладают внутренней стабильностью, уверенностью и во всем хотят окружить себя такими же людьми. Для них предательство — один из самых страшных пороков. Они честны со всеми и хотят также видеть эту открытость в ответ.

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Первое место: Телец

Мужчины и женщины этого знака зодиака очень тщательно подходят к выбору избранника, друга, партнера по работе. Если этот знак зодиака решил связать с вами жизнь, то будьте уверены, что этот выбор осознанный и продуманный. Тельцы впускают в свою жизнь не всех. Их доверие нужно заслужить. Они не очень любят проявлять эмоции. Для представителей этого знака верность в отношениях очень важна.

Публичное достояние

Второе место: Козерог

Влюбляется этот знак очень тяжело. Ему важно в человеке все: от моральных принципов до бытовых предпочтений. Поэтому во время конфетно-букетного периода он очень тщательно присматривается к партнеру. Этот знак не бросается на яркую внешность или наряды. Ему важнее то, что у человека внутри. Так как Козероги придерживаются преимущественно традиционных отношений, то бытовой сегмент ему будет наиболее важен. Для женщин-Козерогов будет иметь значение, насколько мужчина хозяин в доме, что умеет делать своими руками, его работа и заработок. Мужчины-Козероги будут искать в женщине заботливую хозяйку, которая обеспечит уют в семье.

Третье место: Дева

Они придирчивы и требовательны не только к себе самим, но и к окружающим. Девы обращают внимание на все мелочи и детали. Поэтому изменения в партнере они вычислят на раз. В браке они консервативны. В избраннике ищут отзывчивость и преданность. К ним тяжело найти подход, так как в голове у Дев изначально есть идеал, которому сложно соответствовать. Женщины-Девы очень элегантны и женственны, поэтому любят со стороны мужского пола красивые ухаживания и настойчивость. Мужчины-Девы не любят болтливых и легкомысленных девушек. Им нужна женщина, которая будет осознанно подходить к созданию серьезных отношений и семьи.

Если вы хотите найти верного партнера, то вам стоит обратить внимание также на представителей стихии воздуха и воды. Реже всего верных партнеров можно встретить в огненной стихии. Однако бывают и исключения. Поэтому следующее место в рейтинге занимают Львы.

Четвертое место: Лев

Этот знак мог бы и войти в тройку самых верных знаков, но ему не хватает стабильности. Верность для Львов важна, особенно в семье, они не принимают предательства. Если обидеть представителя этого знака, то долго он в этих отношениях не останется. Лев постоянно нуждается в поддержке и восхищении. При этом он готов обеспечить красивые, яркие и здоровые отношения. Не исключен тот факт, что при виде более яркого партнера на стороне Лев не позволит себе измены. Если же такое случится, то он будет долго корить себя и мучиться угрызениями совести.

Nastya Dulhiier / Unsplash

Пятое место: Водолей

На первый взгляд верный знак — как в отношениях, так и в дружбе. Водолеи очень тяжело переносят предательства и измены. Они чувствительны ко всем изменениям в жизни. Этот знак очень трепетно относится к своему внутреннему состоянию, но иногда забывает про окружающих. Они очень хотят быть порядочными, но их полет мыслей может увести их совсем в другую сторону. Водолеи готовы быть верными в серьезных отношениях, но зачастую они предпочитают мимолетные интрижки, где не нужно думать об ответственности. Придется поискать подход к этому знаку и понять, как его удержать.

Шестое место: Рак

Очень расположены к семье и быту. Раки любят домашний уют и тепло. Им важны здоровые и гармоничные отношения. Но перед тем, как сделать серьезный шаг и остепениться, Раки посмотрят на все варианты. Легкомысленности им не занимать. В молодом возрасте представители этого знака особо себя не ограничивают и не стремятся к порядочности. Однако, нагулявшись и найдя того самого человека, им удается обуздать чувство вечной свободы и принять тот факт, что пора строить свою жизнь с одним человеком.

Седьмое место: Весы

Представители этого знака нестабильны, поэтому они всегда действуют по ситуации. На каждый период их жизни у них свой партнер. Они полагаются на свою интуицию и всегда ищут в человеке то, чего им не хватает на данный момент, тем самым уравновешивают свою жизнь и эмоциональное состояние. Не любители решать свои проблемы, а тем более чьи-то. Если на горизонте появится вариант получше, то есть вероятность, что они могут задуматься об уходе из отношений. Пристальнее наблюдайте за поведением этого знака.

Восьмое место: Рыбы

Крайне эмоциональный знак, который не только позволяет себе быть слишком чувствительным, но и замечает любое изменение в партнере. Они любят внимание к себе и особенно к своим проблемам. Фокус близкого человека должен быть всегда направлен на него. Если Рыбы видят, что партнер начинает думать о ком-то другом больше, чем о них, то они быстро найдут замену. Рыбы — манипуляторы по своей натуре, не стоит играть с их чувствами. Верность для них — не основной фактор в отношениях. Для этого знака важна страсть, эмоции, новые препятствия и переживания. И иногда они находят их на стороне.

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Девятое место: Овен

Овны привыкли быть лучшими во всем. У них всегда должны быть самые лучшие достижения в учебе, в карьере, в личной жизни. Поэтому Овны ищут достойных партнеров. Но найти такого спутника жизни достаточно трудно, поэтому сначала Овен будет менять их как перчатки. Он не будет считать измену предательством с тем человеком, с кем не планирует связывать свою жизнь. Чтобы Овен был вам верен, вы должны быть самым важным в его жизни. Постарайтесь постоянно удивлять этот знак и покорять его чем-то новым.

Вот мы и добрались до тройки самых неверных знаков, с которыми вам будет сложно построить доверительные отношения.

10-е место: Стрелец

Этот знак стремится к независимости, поэтому не любит проявлять эмоции. Чтобы в очередной раз доказать то, что привязать его к себе невозможно, он готов пойти даже на измену. Но такое поведение свойственно представителям этого знака, которые еще не нашли своей настоящей любви. Они умеют любить, но им просто нужно показать, что это не так страшно. Не пытайтесь его удержать. Если Стрелец захочет, то он точно уйдет.

11-е место: Скорпион

Если вы хотите связать свою жизнь с представителем этого знака, то будьте готовы к постоянным приступам ревности — как с вашей, так и с его стороны. Скорпионы не отличаются верностью. Однако есть страшный факт, который Скорпионы пытаются скрыть всеми способами, — они однолюбы. Если предметом их любви оказались именно вы, то вам очень сильно повезло. Не пытайтесь обмануть Скорпиона. Если он вас любит, это не значит, что он не будет вам мстить за предательство.

12-е место: Близнецы

К сожалению, этот знак не создан для стабильных серьезных отношений. Двуличность Близнецов мешает им сохранять целостность чего-либо. Они всегда ищут новые впечатления, приключения и эмоции. Не всегда Близнецы могут найти в одном партнере то, что им необходимо для яркой жизни. Развитие для них очень важно. Им интересно с тем партнером, который будет с Близнецами на одной волне.

Наступивший год принесет знакам зодиака богатство и успех в личной жизни. Чего и кому ожидать — в прогнозах от шамана и астролога.