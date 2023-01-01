Эксклюзив 01 января 2023, 17:11 🌟 От трудностей до богатства. Что ждет разные знаки зодиака в 2023 году Астрологический прогноз для знаков зодиака на 2023 год freepik

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Новый год наступил, и теперь каждый задается вопросом, каким он будет. Шаман, экстрасенс, медиум, ясновидящая Елена Батыр и астролог ООО «Астроконсалт» Элеонора Гинзбург рассказали «360», чего ждать разным знакам зодиака от 2023-го. Кому-то предрекли трудности, кому-то — богатство и успех у противоположного пола.

1 Овен Для Овнов год пройдет хорошо. В этом уверена ясновидящая Елена Батыр. «Дай бог, чтобы у всех так год прошел! По финансам будет средне, то есть особых богатств не вижу, тем не менее они не останутся без денег. По дороге у них тоже все будет нормально, придется им много разговоров, переговоров проводить. И это будет где-то в середине года, то есть примерно в летние месяцы. Это хорошие разговоры, безобидные. Большинство решит свои проблемы с жильем», — рассказала она. В успехах Овнов в новом году не сомневается и астролог ООО «Астроконсалт» Элеонора Гинзбург. По ее словам, в 2023-м представители этого знака зодиака будут на вершине личной удачи. «Возрастет ваш авторитет и влияние, а во втором полугодии вы сможете начать свой уникальный путь, отбросив все сомнения и предрассудки», — сказала она. Овны будут чувствовать поддержку высших сил во всех благих начинаниях. Правда, астролог предостерегла представителей этого знака от чрезмерной гордыни. «Вы сейчас очень сильны во всех отношениях, но сохраняйте скромность и уважайте других», — подчеркнула она. freepik

2 Телец Тельцов же, по словам Гинзбург, ждут серьезные изменения. Причем произойдут они уже в первой половине года. «Затем вы почувствуете еще большую уверенность в себе, хотя одновременно захочется и отдохнуть от ярких подвигов, собраться с силами для будущего. Не держитесь за то, что устарело, отпустите исчерпавшие себя отношения и будьте осторожнее в вопросах недвижимости. И, что особенно важно, уделите больше внимания своей духовной жизни, мир в душе сейчас — основа всего», — отметила астролог. Батыр же рекомендовала Тельцам быть повнимательнее с мужчинами в возрасте около 40 лет. Через них, полагает шаман, представители этого знака могут понести некие убытки, ущербы для собственной жизни. И сами Тельцы такого возраста могут немного пострадать. «Но с осени Тельцам станет немножко полегче, повеселее, будет много знакомств», — добавила Батыр. Unsplash

3 Близнецы Возможно, лучше остальных в новом году сложится жизнь у Близнецов, считает Батыр. «Овнам будет хорошо, а это даже круче, чем у Овнов. У них все в течение года будет прекрасно: и в партнерстве, и в любви. В середине года придут деньги. И также, как у Овнов, хорошо решится жилищный вопрос к концу года», — подчеркнула шаман. Менее оптимистична в своем прогнозе Гинзбург. Она полагает, что в 2023-м Близнецам придется пройти некое испытание, проверку на выдержку и терпение. «Первая половина года будет сложной и потребует задействовать по максимуму ваши душевные и духовные силы. Опора найдется только во внутреннем мире, укрепляйте веру и старайтесь не слишком отдавать силы повседневной суете. Второе полугодие станет прорывом к свободе — появятся новые друзья, мечты и горизонты», — сказала астролог. Unsplash

4 Рак Для Раков год начнется более чем успешно, уверена Батыр. Новый год будто громко поприветствует их. «Осыпает их цветами. Не деньгами, как Близнецов, но цветами. Все будет прекрасно. С осени будут новые знакомства. В летний период будет что-то связанное с другим местом. Образно говоря, Рак живет в Петербурге, а ему из Москвы привезут подарок. Летом будут разные приятности из других краев, городов», — рассказала шаман. Гинзбург считает, что Раков ждет необычный год. Он даст представителям этого знака возможность освободиться от всего, что мешает их развитию. Они буквально прыгнут в независимость. «Обновится круг общения, появятся друзья, которые полностью разделят ваши убеждения и ценности. Успех придет и в сфере карьеры, хотя с финансами может быть непросто до осени. Старайтесь идти по жизни, не слишком контролируя события и людей, принимайте все как есть, и знайте — вы находитесь под особой защитой», — объяснила астролог.

5 Лев Однако Львам Батыр предрекла тревожный год. По ее словам, если зима — начало года — будет еще более-менее, то дальше… «Что заслужили, то получат. Будут судьбоносные моменты в их жизни. С весны будут в тревоге, все лето — в тревожных, печальных мыслях, волнительных. С осени думать, что же дальше делать», — предупредила шаман. Гинзбург в этом плане солидарна с Батыр. Астролог отметила, что у Львов год будет наполнен испытаниями. Львам предстоит проходить их во всем, что касается личных планов, важных решений, выбора направления пути. «Опасайтесь гордыни и самоуверенности, они могут привести к ошибкам, которые будут дорого стоить. Тем не менее в карьере все будет идти очень динамично, вам предстоит рост, а значит, нужно стремиться к вершинам», — подчеркнула Гинзбург. Unsplash

6 Дева Для Дев год может стать очень интересным, считает Гинзбург. Представителям этого знака предстоит отказаться от существования в привычном тесном мире. «Сейчас вас привлекает все далекое, неведомое и таинственное. Откажитесь от общения с теми, кто тормозит ваше развитие, выбирайте интересных людей, которые окажут на вас позитивное влияние. Если хотите уехать далеко, надолго или навсегда, то ваша мечта вполне осуществима», — отметила астролог. Батыр рассказала, что Девы отправятся в дорогу в 2023-м. Правда, по ее мнению, это не будет очень уж далекая дорога. «Не так далеко, как, например, в США, Японию, Австралию. Это очень далеко. А это какие-то не такие дальние дороги. В конце года они получат половину того, что должны были получить. Образно говоря, должны были получить премию 100 рублей, а получат 50», — пояснила она.

7 Весы Батыр уверена, что у Весов в 2023-м все будет прекрасно: и деньги крупные, и цветы — весь год будет хороший. Гинзбург же считает, что Весов ждет противоречивый год. Им придется научиться стойко держаться при любых жизненных кризисах и потрясениях. «Но это поможет совершить мощнейший духовный прорыв: вы станете бесстрашными и способными идти на любой риск. Во втором полугодии повернитесь лицом к миру — пора укрепить отношения с партнером, а если вы свободны, то ваша половинка очень скоро встретится вам на пути», — отметила астролог. Однако она предупредила, что нужна осторожность в общении с друзьями. Unsplash

8 Скорпион Скорпиону 2023-й дастся нелегко. Год начнется с неких бесед, но такими разговорами этот знак зодиака может навлечь на себя негатив. «Он может ухудшить самочувствие через все эти разговоры, даже потерять что-то связанное с профессией. То есть наболтал что-то, а его взяли и уволили. Скорпионам можно сказать: „Вообще молчите весь этот год“», — подчеркнула шаман. Гинзбург же считает, что этот год станет решающим для личной жизни Скорпионов. Именно в 2023-м они смогут определиться и начать строить отношения надолго и всерьез. «Встреча может быть неожиданной, а развитие стремительным — принимайте все спокойно и с радостью. Во втором полугодии акцент сместится в сторону работы — пора погрузиться в задачи, отточить профессиональные навыки. Хотя большая карьера сейчас вряд ли возможна, вы вполне способны обрести удовлетворение от того, чем занимаетесь на своем месте», — рассказала астролог.

9 Стрелец У Стрельцов год начнется трудно, считает Батыр. Начало будет сопряжено с конфликтами, из которых могут выпутаться нормально именно мужчины-Стрельцы. «Если это женщина-Стрелец, ей могут помочь выпутаться из ситуации мужчины. Притом все лето у них будет суматошное», — отметила шаман. По мнению Гинзбург, в первой половине года Стрельцы будут отдавать много времени работе. Дела заставят их забыть обо всем. «Вместе с тем будет возрастать и ваш творческий потенциал, а во втором полугодии все, что связано с творчеством и радостью, займет главное место в жизни. Ну и, конечно, любовь, которая вдруг нечаянно нагрянет и захватит вас целиком», — подчеркнула астролог. Наилучших событий Стрельцам посоветовали ждать осенью. А вот от дальних путешествий им лучше отказаться. «Найдите такой способ отдыха, ради которого не придется отправляться далеко», — рекомендовала Гинзбург.

10 Козерог Козерогам-женщинам Батыр предрекла большие проблемы — с работой и профессией. С осени же, уверена она, дела наладятся. А вот у мужчин-Козерогов все будет хорошо изначально. Гинзбург и вовсе описала 2023 год как один из наиболее позитивных периодов для представителей этого знака. «Год будет наполнен неожиданными и счастливыми событиями в любви, творчестве, общении с детьми. <…> Во втором полугодии займитесь обустройством домашнего гнездышка, и ваш дом непременно станет надежной крепостью», — сказала она. Астролог подчеркнула, что кризис в супружеской жизни у Козерогов останется позади. При этом Гинзбург посоветовала отказаться от экстрима и любых рисков. Unsplash

11 Водолей Летом у Водолеев будут возможности и идеи начать новое дело. Но успехом это начинание не увенчается, заявила Батыр. «Более того, у Водолеев могут заболеть дети. Все, что связано с детьми, может быть очень трудно. Например, речь идет о родителях, воспитателях в детских садах, учителях, врачах», — отметила шаман. Гинзбург уверена, что уже в начале года Водолеи успешно сдадут экзамен на стойкость, выдержку, зрелость и ответственность. «Вы почувствуете мощный внутренний стержень, который поможет выдержать любые трудности. В карьере в первом полугодии будет наблюдаться плановый спад — не бойтесь, это нужно, чтобы вы переключили внимание на семью и дом», — пояснила астролог. Второе полугодие станет временем знакомств и контактов с разными людьми, поездок, а самое главное — придет пора открыться новым знаниям. Unsplash

12 Рыбы Батыр рассказала, что начало года поведет Рыб в дорогу. Будет либо одна длинная дорога, либо много дорог, коротких путешествий. «Они могут добраться до дальних стран или просто будут много путешествовать. И в этой поездке могут получить сообщение от мужчины, которое покажет, нужно ли продолжать дорогу», — отметила шаман. С апреля у Рыб начнется проверка на прочность и выдержку, предупредила Гинзбург. Представители этого знака могут столкнуться с массой препятствий. «Задача — не потерять стержень, выстоять и добиться цели. В первом полугодии важно как можно больше учиться новому и общаться с самыми разными людьми. Во второй половине года укрепляйте свои ресурсы — материальные и энергетические», — подытожила астролог.