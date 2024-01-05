05 января 2024, 00:38
Фильм «Бременские музыканты» собрал миллиард рублей за четыре дня
ЕАИС: «Бременские музыканты» собрали миллиард рублей за первые дни проката
Киносказка «Бременские музыканты» собрала больше миллиарда рублей на четвертый день проката. Информация об этом появилась на сайте единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
По данным портала, общие сборы за фильм к вечеру четверга составили 1 168 726 282 рубля. 138 947 068 из них — это предпродажи за будущие сеансы.
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Фильм «Бременские музыканты», основанный на одноименном советском мультфильме, вышел в кинотеатры в первый день нового года. Режиссер картины Алексей Нужный, а в главных ролях сыграли Тихон Жизневский (Трубадур), Валентина Ляпина (Принцесса), Роман Курцын (Пес), Аскар Нигамедзянов (Петух), Ирина Горбачева (Кошка), Дмитрий Дюжев (Осел) и другие.
Ранее стало известно, что комедия «Холоп-2» установила рекорд за всю историю российского кинопроката, собрав 295 миллионов рублей в первый день проката (1 января). Это на 24% выше результата прошлого прошлогоднего лидера — фильма «Чебурашка». Фильм «Бременские музыканты» в первый день проката собрал 199 миллионов рублей.
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