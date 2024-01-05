Культура 05 января 2024, 00:38 Фильм «Бременские музыканты» собрал миллиард рублей за четыре дня ЕАИС: «Бременские музыканты» собрали миллиард рублей за первые дни проката Freepik

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Киносказка «Бременские музыканты» собрала больше миллиарда рублей на четвертый день проката. Информация об этом появилась на сайте единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

По данным портала, общие сборы за фильм к вечеру четверга составили 1 168 726 282 рубля. 138 947 068 из них — это предпродажи за будущие сеансы.

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Фильм «Бременские музыканты», основанный на одноименном советском мультфильме, вышел в кинотеатры в первый день нового года. Режиссер картины Алексей Нужный, а в главных ролях сыграли Тихон Жизневский (Трубадур), Валентина Ляпина (Принцесса), Роман Курцын (Пес), Аскар Нигамедзянов (Петух), Ирина Горбачева (Кошка), Дмитрий Дюжев (Осел) и другие.

Ранее стало известно, что комедия «Холоп-2» установила рекорд за всю историю российского кинопроката, собрав 295 миллионов рублей в первый день проката (1 января). Это на 24% выше результата прошлого прошлогоднего лидера — фильма «Чебурашка». Фильм «Бременские музыканты» в первый день проката собрал 199 миллионов рублей.