Интересное 19 декабря 2023, 19:49 «Казанский феномен». Самые известные и опасные группировки Татарстана Фото: our-planet.berlin / Global Look Press

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Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказал о так называемом казанском фаномене — десятках молодежных банд, которые терроризировали столицу Татарстана с середины 70-х годов прошлого века. Группировки отличались особой жестокостью, не щадили ни своих, ни чужих, а иногда расползались и по другим городам. О самых известных из них — в материале «360».

Банда «Тяп-Ляп»

Интернациональное криминальное трио

Подростковая группировка «Тяп-Ляп» стала известна в Казани с 1970-х годов. Несерьезное название ОПГ появилось из-за народного прозвища микрорайона у озера Средний Кабан близ завода «Теплоконтроль» — там проживали большинство молодых бандитов.

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Тяпляповцы были вооружены холодным и огнестрельным оружием. Впрочем, в случае нужды во время жестоких драк в ход шли доски палисадников и арматура. Банда имела собственный «фирменный знак» — рисунок трехзубчатой короны с буквами «Т» и «К» («Теплоконтроль»).

Символика ОПГ «Тяп-Ляп» в одном из жилых домов микрорайона «Теплоконтроль» / Викимедиа

Бандой руководило интернациональное трио: русский, судимый за хулиганство и грабеж, Сергей Антипов по кличке Антип, татарин Завдат Хантимиров по кличке Джавда и его друг детства, еврей Сергей Скрябин по кличке Скряба. Все они занимались спортом: первый был борцом-«вольником» и боксером, второй тоже занимался боксом, третий — самбо.

Говорят, все началось с того, что Антипа, переехавшего в «Теплоконтроль» из Суконной слободы, серьезно избила местная шпана, даром что бывший зек был неслабым парнем. Но он не остался в долгу — позвал старых друзей и взял реванш, чем заслужил почет у молодежи и довольно скоро открыл подпольный спортивный зал.

Гопники с арматурой

Подростки валили в «качалку» Антипа, словно мотыльки к огню, и к 1974 году «Тяп-ляп» окончательно оформилась как банда. Скряба единственный из руководства ОПГ имел высшее образование, причем педагогическое. Он стал автором «идеологии» банды и ее мозговым центром.

Правила были простыми, но строгими: не пить, не курить, заниматься спортом, товарищей не бросать. Парни носили шапки-ушанки с завязанными «ушами» и телогрейки: они давали дополнительную защиту в драках и отличали своих от чужих. Позже к этому добавились значки завода «Теплоконтроль».

Говорят, Казань славилась кулачными драками «стенка на стенку» еще до революции. Однако банда «Тяп-Ляп» пошла дальше. Поначалу они устраивали стычки с группировками из соседних микрорайонов — дрались арматурными прутьями и монтировками. И тренированные «вырубать с одного удара» бойцы Антипа почти всегда побеждали.

Скоро бандиты перешли к квартирным кражам, грабежу и рэкету. Несогласных платить иногда убивали: молодым шакалятам было море по колено. Они катались на краденых переделанных мотоциклах и мечтали держать в страхе не один район, а весь город. Для этого требовалось много крови.

Конец банды «Тяп-Ляп»

«Тяп-Ляп» начала устраивать «пробеги»: подростки калечили и забивали насмерть любых встречных, поджигали машины и киоски, били стекла в окнах. Однажды во время такого бесчинства толпу хулиганов, в том числе Джавду, удалось задержать. Но спустя всего восемь месяцев он вышел на свободу.

Группировка разжилась образами, пистолетами и даже гранатами, которые не раздумывая пускали в ход. Горожане уже откровенно боялись выходить на улицы. С «Тяп-Ляп» не могли справиться ни дежурные наряды милиционеров, ни дружинники. Пострадавшие от их рук, но выжившие, отчаянно уверяли, что сами поскользнулись и неудачно упали.

Развязка наступила после того, как Антип предложил устроить массовые беспорядки. При этом сам он вместе со Скрябиным уехал из города. Бешеных подростков повел в бой Хантимиров. Они холоднокровно расстреливали милиционеров, прохожих, автобусы, швыряли в них гранаты и громили все, до чего могли дотянуться.

Тут власть, наконец, проснулась и приняла жесткие меры: практически всех преступников арестовали. Суд приговорил Завдата Хантимирова и еще одного активиста ОПГ «Тяп-Ляп» к расстрелу. Свидетели вспоминали: когда Джавда понял, что помилования не будет, с ним случилась истерика — безжалостному садисту было страшно умирать.

Антипов и Скрябин получили всего по 15 лет лишения свободы: у следствия не было железных доказательств, что они тоже руководили ОПГ, а арестованные бандиты отказались их выдавать. Впоследствии, в 1994 году, Скрябу убили, а непотопляемый Антип жив и охотно дает интервью. Правда, лицо предпочитает скрывать.

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Банда «Хади Такташ»

Эту группировку тоже назвали по «географическому принципу»: большинство молодых бандитов проживали на пересечении улиц Хади Такташа и Жданова (ныне — Нурсултана Назарбаева). ОПГ зародилась в конце 80-х годов прошлого века, и поначалу подростки ограничивались нападениями на прохожих и драками с конкурентами.

Начало 1990-х принесло распад СССР, рыночную экономику и расцвет рэкета. Молодое крыло банды стало активно «курировать» бизнес и взяло под контроль казанский комбинат «Оргсинтез», выгодно сбывая его продукцию. Старшие товарищи бандитов, хоть и предпочитали грабить по старинке, тоже захотели свою долю.

Однако получили жесткий отпор. Чуть позднее лидера молодежи «Хади Такташ» Анвара Халиуллина застрелили из ружья через дыру в заборе. Затем глава «стариков» Рауф Шарафутдинов, а вслед за ним еще шестеро товарищей были убиты в Москве. Разумеется, убийц не нашли.

Paul Einerhand / Unsplash

Тем временем банду возглавил «молодой» Николай Гусев. Он замкнул все основные финансовые потоки на себя, доверяя лишь правой руке Радику Галиакберову по кличке Раджа.

Именно он возглавил «Хади Такташ» после отъезда лидера на постоянное место жительства в Испанию.

Раджа планомерно добил оставшихся «стариков», взял под контроль своей банды всю проституцию Казани и сбыт наркотиков, прибрал к рукам сферу ритуальных услуг. В «подопечные» входили более 40 фирм, заводы, рестораны, банки и два кладбища. Любых конкурентов, рискнувших поднять голову, безжалостно убивали.

Однако страна уже оправилась от потрясений, и правоохранительная система стала работать лучше. Бандитов принялись арестовывать. Раджа, даром что был объявлен в федеральный розыск, долго уходил от закона, но в 1999 году его удалось поймать и вместе с соратниками-головорезами отправить под суд.

Большинство арестованных членов группировки «Хади Такташ» отказались давать показания. По подсчетам следствия, на счету ОПГ было не менее 60 убийств, правда, удалось доказать лишь 13 из них. Оставшиеся на свободе бандиты давили на следователей, угрожали свидетелям и даже убили одну из них, однако это не помогло.

Галиакберова и его ближайшего помощника приговорили к пожизненным заключениям в колонии «Черный дельфин» Оренбургской области. Два бандита получили по 24 года лишения свободы, остальные поменьше. Не помогли полки адвокатов, затягивание процесса, апелляции и жалобы.

Исправительная колония особого режима для пожизненно заключенных «Черный дельфин» в Соль-Илецке / РИА «Новости»

Банда «Жилка»

Эту группировку пополняли жители казанского микрорайона «Жилплощадка». Подростки сходились в «Жилку» из других мелких банд. Они одними из первых обзавелись огнестрельным оружием и скоро стали самой жестокой, но дисциплинированной ОПГ в городе, а в 90-е годы — одной из мощнейших группировок Татарстана.

Руководил бандой Хайдар Закиров. Он не брезговал бизнесом: как и «Хади Такташ», бандиты «Жилки» занимались местным комбинатом «Оргсинтез», на котором работали большинство родственников членов группировки. Продукцию воровали не стесняясь, в особо крупных размерах, не забывая отстегивать взятки чиновникам.

Не меньше преступников интересовал Казанский вертолетный завод, были попытки проникнуть на «АвтоВАЗ». Скоро имя главаря банды стало символом наглости и агрессии. Это многим не нравилось, и Закиров решил не искушать судьбу: перебрался в Санкт-Петербург, где быстро сколотил новую команду из земляков.

К 1994 году питерский филиал «Жилки» контролировал весь Невский проспект и находившиеся на нем фирмы и магазины, а также некоторые городские банки и рынки. Бандиты мели прочные связи в Москве и Поволжье. Разумеется, они еще успевали воевать с местными группировками обеих столиц. Но тут силы были неравны.

Скоро «жилковских» начали просто отстреливать по одному: в Казани, Москве, Петербурге. Сам Закиров долго умудрялся ускользать, хотя его расстреливали шквальным огнем из автоматов, а однажды пытались убить из гранатомета. Но в конце концов лидера «Жилки» все-таки угробили в 1996 году.

После небольшой грызни за власть остатки банды попытались вновь наладить рэкет, но когда преступники взорвали несколько автомобилей, пытаясь взять под контроль крупный казанский автосалон, их наконец-то арестовали — в 2001 году.

Несмотря на то что бандиты отказывались давать показания, а свидетелей было немного, СК удалось доказать большинство преступлений группировки в период с 1995 по 2001 год. Лидер ОПГ получил пожизненное, его ближайшего помощника осудили на 25 лет, остальным дали от 22 до 17 лет лишения свободы.

Фото: Andriy Andriyenko / Global Look Press

Другие банды Казани

Перечислить все подростковые банды Казани трудно. Их насчитывалось не один десяток: «Теплоконтроль», «Грязь», «Сквер», «Калуга», «Слобода», «Перваки», «Лысогоровские», «Чайники», «Пентагон», «Двадцатый двор», «Финны», «Стандартный поселок», «Рабочий квартал» и так далее — охватывают практически всю географию столицы Татарстана.

МВД СССР в начале 80-х годов насчитывало в Казани примерно 90 группировок, в некоторые из них входили по 300-400 человек. Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х», по которой недавно сняли сериал, уверен, что крупных ОПГ было не менее 150 — в юности писатель сам был членом одной из банд.

Кстати, о «казанском феномене» немало писали, снимали документальные фильмы, однако со временем о бандах Татарстана забыли. Хотя, по утверждению того же Гараева, они существуют, просто детей там больше нет. Не потому, что не берут — теперь подростков не особо тянет к криминалу, ведь они могут найти себе дело по душе.