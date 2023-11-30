Культура 30 ноября 2023, 19:29 Кино и пацаны. Новый российский сериал оказался в центре скандала Киновед Шпагин заявил, что конец 80-х всегда будут рисовать в криминальных тонах Unsplash

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Новый российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» по доброй традиции получил минуту славы в виде скандала. Создателей обвинили в том, что они учат детей плохому (и кстати, это мнение не так уж несправедливо). Однако больше всего эта суета напоминает пиар.

О чем сериал «Слово пацана»

Российский режиссер Андрей Першин, обычно выступающий под псевдонимом Жора Крыжовников, снял новый восьмисерийный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он рассказывает о междоусобной борьбе молодежных группировок во времена развала СССР. Пока зрители увидели только четыре эпизода.

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Перед премьерным показом продюсер сериала Федор Бондарчук заявил, что «Слово пацана» — флагманский и долгожданный проект «про нас, про время, про страну, про боль, про любовь, про ненависть, про то, как было и как должно быть». Гендиректор Wink Антон Володькин сообщил, что сериал точно войдет в историю кино.

Большинство снявшихся артистов — молодые и пока известные мало. Зато среди взрослых актеров есть знакомые фамилии: вездесущий Сергей Бурунов, звезда предыдущих фильмов Крыжовникова и по совместительству жена режиссера Юлия Александрова, а также дети своих родителей Иван Янковский, Анна Пересильд и Иван Макаревич.

Почему требуют запретить «Слово пацана»

Сюжет нового творения Крыжовникоа прост: главного героя, домашнего мальчика 14 лет по имени Андрей, обижали в школе. Парень решил присоединиться к одной из молодежных уличных группировок, которые делят улицы Казани конца 1980-х годов. В общем, драки, кровь, бандитская «романтика», любовь. И масса хвалебных отзывов блогеров.

Хотя сериал об ОПГ малолетних отморозков только вышел, его уже потребовали запретить. Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала Роскомнадзор проверить «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям.

Причиной обращения стали жестокие игры современных подростков: они начали пробовать свои силы в уличных драках «как в сериале». Хотя кинолента соблюдает требование закона и имеет маркировку «18+», ее может посмотреть кто угодно. О том, что у детей есть родители, никто вспоминать не стал.

Претензии выглядят настолько смешными и нелепыми, что сразу вспоминается скандал вокруг «Матильды» Алексея Учителя. Там тоже были требования общественников «запретить и не пущать», которые на поверку оказались не более чем пиар-ходом для подогрева интереса к фильму сомнительной художественной ценности.

Герой, а не просто бандит

Киножурналист и кинокритик Роман Григорьев рассказал «360», что главный герой в кино — это человек, с которым зритель себя сознательно ассоциирует и по мере развития сюжета сопоставляет свои внутренние эмоции с поведением человека на экране.

В какой-то степени фильмы о всяких бандитах-преступниках интересны и увлекательны не просто с точки зрения трюков, погонь, красавиц, но еще как некой модели поведения такого лихого чувака, который гоняет на тачке, стреляет, отмачивает какие-то шутки и сексуальнопривлекателен для женщин. Роман Григорьев

Если дело не касается какой-то патологии, а на экране лишь история симпатичного парня, попавшего в плохую компанию и ставшего вором или убийцей, зритель не будет предъявлять чрезмерных этических претензий, отметил кинокритик. Это как в игре GTA — никто не спрашивает, скольких людей ты расстрелял по дороге, проходя миссию.

«Дело не в том, что в России вообще популярны фильмы о бандитах, просто у нас популярны фильмы о наших бандитах. Но к этому надо очень внимательно относиться: ведь это же все закладывается на подсознание. Например, Саша Белый из сериала „Бригада“ — ужасный образ линейного персонажа», — сказал Григорьев.

Кинокритик подчеркнул, что никто из зрителей сериала не захотел бы в реальности иметь дело с этим рэкетиром без тормозов и эмпатии, который мог запросто обобрать или просто убить человека.

Но сегодня это не все помнят и понимают. Тем более что все эти Саши Белые давно перебили друг друга.

Поэтому этот образ бандита мне, как зрителю, патриоту, гражданину, категорически не нравится. Другое дело — Данила Багров из фильма «Брат»: у него была романтика, он был глубокий парень, непростой. Да, резкий, быстрый на принятие решения, но это отражало дух страны и того времени. Роман Григорьев

Для России куда важнее именно такие герои, а не какие-то приблатненные «реальные-нереальные пацаны» с соответствующей лексикой, отметил кинокритик. Подобные персонажи откровенно плохо воздействуют на зрителя и разрушают его психику.

Улицы разбитых фонарей

Киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин напомнил, что главной фигурой жизни и кинематографа начало 90-х годов прошлого века был киллер. И ощущение от того времени сегодня осталось только криминальным: прямо на улице кого-то бьют, рядом взрывается автомобиль, за кем-то гонятся и так далее.

Все это напоминает старый клип группы «Ноль» на песню «Иду, курю». Так воспринимают эту эпоху и молодые режиссеры: если мы возвращаемся в 90-е, то, конечно, мы возвращаемся в криминал. Если сегодня будет фильм просто об обычной жизни 90-х — это чудо. Александр Шпагин

По словам киноведа, ближе всего к верному восприятию того времени подошел фильм российского режиссера Александра Велединского «1993» — он полностью разрушил привычные криминальные стереотипы и показал нормальную и реальную жизнь начала 90-х.

Однако кино в массе своей всегда будет возвращаться, говоря метафорически, к «Улицам разбитых фонарей», заверил Шпагин. Кинематограф на протяжении всей истории своего существования приманивал зрителей не только любовью, а именно кровью, криминалом, борьбой добра со злом.