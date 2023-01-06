Интересное 06 января 2023, 11:39 Колядки, святочные гадания и свинья на столе. Рождественские традиции в России Рождество в 2023 году: встреча праздника, обычаи и традиции Рождественская служба / РИА «Новости»

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Православная церковь 7 января отметит один из главных христианских праздников — Рождество Христово. Какие традиции с ним связаны и какие из них соблюдают по сей день — в материале «360».

1 Рождество и Сочельник: религиозный смысл Рождество Христово отмечают 7 января. Хотя так было не всегда — раньше, до перехода России на григорианский календарь в 1918 году, праздник приходился на 25 декабря. Для православных христиан Рождество — второй по значимости праздник после Пасхи. Верующие серьезно готовятся к нему: соблюдают довольно строгий пост, который длится шесть недель и именуется соответствующе — Рождественским (другое наименование — Филиппов пост). Рождество — праздник с очень глубоким религиозным смыслом. Ведь, по преданию, именно в этот день более двух тысяч лет назад родился от непорочной Девы Марии сам Спаситель, воплотившийся в человеке. Последний день поста — канун праздника — называется Сочельником. В России существует поверье, что нельзя садиться за праздничный стол до первой звезды. Это олицетворяет религиозный смысл полного очищения перед великим праздником, которое достигается предшествующим постом. Его последний день приходится на Сочельник, именно поэтому важно соблюсти духовную и телесную чистоту до конца. Есть по традиции можно только сочиво — блюдо из пшеницы и меда. Отсюда и происходит название этого дня. В ночь с 6 на 7 января совершается торжественное богослужение — оно начинается вечером и продолжается ночью (это называется всенощным бдением). Главная служба проходит в храме Христа Спасителя в Москве, ее транслируют в прямом эфире по телевидению.

2 Наряжать елку — рождественская традиция? Сегодня — да. Хотя так было не всегда. Традицию «привез» в Россию Петр I, но поначалу наряженные ели ставили только в питейных заведениях. И только к XIX веку елочка пришла в дома. Обычай довольно быстро распространился по всей России. Однако в 1916 году во время Первой мировой войны Священный синод запретил его как «немецкий» и, соответственно, вражеский. РИА «Новости» Потом елку запрещали уже большевики — как «мракобесную» традицию. И только в 1935 году она вернулась, но уже в качестве новогодней и светской. Сегодня наряженная ель считается не только новогодней, но и рождественской традицией.

3 Святочные гадания Вместе с Рождеством начинаются Святки. Это две недели до Крещения, которые издревле считались в народе, с одной стороны, «святыми днями», а с другой — временем, когда происходит соприкосновение с потусторонним миром и на землю приходят духи умерших, а также нечистая сила. Традиция святочных гаданий совмещает в себе остатки языческого мировосприятия, соединяясь с христианским мировоззрением. Кое-где на Руси считалось, что это Бог приоткрывает врата ада, чтобы даже черти могли радоваться Рождеству. Святочное гадание. К. Маковский. 1900-е годы. Государственный музей истории религии Люди верили, что в это время можно узнать будущее. Из вещих снов, например. А еще разрешалось гадать — в другое время для православного человека это возбраняется. В основном гадали молодые девушки — на замужество. Семейные пытались узнать, урожайным ли будет год. Это было одним из главных развлечений. Святочные гадания совершали по вечерам или ночью. Использовали предметы, которые обладают «магической» силой. Например, иглы, гребни, зеркало или юбки. Сам процесс хорошо описали русские поэты Василий Жуковский (баллада «Светлана») и Александр Пушкин в поэме «Евгений Онегин».

4 Колядки и славления Колядование пришло из язычества, когда во время зимнего солнцестояния отмечали праздник Коляды. Люди переодевались и с помощью шкур, масок и других карнавальных элементов «играли роль» нечистой силы, ходили по домам и просили «откуп», угощение. Не дать его значило для хозяев навлечь беду на дом. После принятия христианства на Руси эта традиция тоже «христианизировалась» и стала атрибутом святочных гуляний. Ряженые стали ходить с большой звездой — символом Вифлеемской — и распевали песни и молитвы, прославляющие Христа. Это называлось славлением. На практике во многих регионах это вполне уживалось и с колядованием, когда ряженная в карнавальные яркие костюмы сельская молодежь плясала и пела частушки-колядки, устраивала игрища под окнами соседей, надеясь на угощение. Обряд хорошо описал Николай Гоголь в знаменитом произведении «Ночь перед Рождеством». Угостить колядующих и славильщиков нужно было обязательно. Пустой стол на Рождество — очень плохая примета. Поэтому в каждом доме для угощения имелся особый обрядовый калач. Кстати, колядки и сегодня являются живой рождественской традицией, например в Подмосковье.

5 Народные приметы Святки воспринимались в древности как переломное время, мистическое и важное, определяющее будущее. Естественно, что множество народных примет относится именно к этому времени. Так как люди в основном жили земледелием, существенная часть примет посвящена погоде. Однако нельзя сказать, что эта тема сейчас стала такой уж второстепенной. Посмотрим, что подметил народ. Вот некоторые приметы: Если на Рождество стоит мороз — лето будет жарким.

Оттепель на праздник — к холодной весне.

За окном вьюга — наоборот, жди ранний приход весны.

Рождество пришлось на новолуние — к неурожаю.

Ясная погода на праздник — к обильному урожаю. Другие приметы касались здоровья, денег, удачи. Например, считалось что увидеть мышь на Рождество — к материальным неудачам, а вот встретить большую собаку — к удаче. Некоторые и сегодня считают приметы народной мудростью и стараются не игнорировать их.

6 Рождественский стол Накануне праздника — в Сочельник, когда православные еще соблюдают строгий пост, традиционно готовят кутью (или сочиво). Это вареные и размоченные в воде зерна пшеницы, в которые добавляют мед, орехи, изюм. Блюдо имеет и религиозный смысл, так как пшеница в христианстве символизирует очищение. Второе, что непременно должно было быть на столе накануне Рождества, — это взвар. Его готовили из сушеных фруктов с добавлением меда. Популярным был яблочный, в состав которого включали мяту, душицу, лист смородины, чабрец. Основу праздничного рождественского стола составляли мясные блюда — в основном из свинины. На Руси их готовили в печи. Подавали или целиком молочного поросенка, или просто мясо — большими кусками или в виде студня. В любом случае празднование редко где обходилось без свиньи на столе. Кроме того, популярное традиционное блюдо на Рождество — запеченный гусь или утка. Ну и, конечно, не обходились без пирогов и блинов.